لقد هبط تأخير الدفع في Eagles ‘Josh Sweat بالضبط عند التخطيط

نيو أورليانز-جوش سويس هو واحد من أطول لاعبي النسور ، ولن يظل في مكان الحادث لو لم يأخذ تعديلًا في الأجور للبقاء مع الفريق الذي جعله اختيارًا في الجولة الرابعة في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2018.

يقع Sweat ، وهو Rusher البالغ من العمر 27 عامًا ، هنا في موقع Super Bowl 2025. حيث يلعب في الموسم المقبل غير معروف ، ومن المؤكد أنه من المحتمل أن تكون هذه هي مباراته الأخيرة للنسور.

“لقد فعلت ما فعلته حتى أكون هنا ، أنت تعرف ما أقوله؟ “كنت أعرف أن الفريق الذي كان لدينا ويمكننا أن نكون هنا ، ولهذا السبب فعلت ما فعلته. تلك الأشياء الأخرى ، إنها قادمة قريبًا. “

أن الأشياء الأخرى وشيكة وكالة حرة.

لم يكن العرق في مارس الماضي قد بقي في قائمة النسور لو لم يوافق على إعادة هيكلة عقده ، مما يضمن له 10 ملايين دولار. كانت هناك تقارير تفيد بأن النسور كانوا يتسوقون عرقًا ولكن لم يعثروا على شريك متداول.

لماذا هذا العلاج؟

كان لدى Sweat 11 كيسًا في عام 2022 ، حيث ساعدت الطيور على الوصول إلى Super Bowl ، التي خسرها 38-35 أمام The Chief في Glendale ، Ariz. لا شيء في آخر ثماني مباريات.

يوم الاثنين ، نزلت الكلمة أن العرق غير الوكلاء. ويمثله الآن درو روزنهاوس ، على الأرجح خطوة مصممة لمساعدته في وكالة حرة.

قاد النسور في الموسم الماضي بثمانية أكياس وأضاف ستة ضربات قورتربك و 16 ضغوطًا و 41 معالجة. إنه شاب بدرجة كافية ومثمرة بما يكفي لتوضيح عقد قوي ، على الرغم من أن إيدج هارز هاسون ريدديك (زميله السابق في فيلادلفيا) ، سيكون مات جودون وتشيس يونغ في السوق.

كان لدى Reddick 16 كيسًا للنسور في عام 2022 ، حيث كان هو والعرق جزءًا من جبهة دفاعية مخيفة جمعت 70 كيسًا.

“يا رجل ، كان الدفاع الذي حصلنا عليه في تلك السنة سخيفًا” ، قال العرق. “لقد وضعنا الكثير من السجلات وأشياء من هذا القبيل وكان جزءًا كبيرًا منه.”

قال العرق إنه “كان لديه سنة جيدة” في عام 2024 ويعتقد أنه تم الاستخفاف به.

“نعم ،” قال ، “ولكن ليس لفترة طويلة”.