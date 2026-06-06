لقد واجه يانكيز مشكلة آرون جادج من قبل – ولم نفقد كل شيء

رياضة
لقد واجه يانكيز مشكلة آرون جادج من قبل - ولم نفقد كل شيء

لقد رأينا هذا الفيلم من قبل.

غاب آرون جادج عن ربع موسم 162 مباراة على الأقل ثلاث مرات. في هذه المناقشة، نتجاهل حملة COVID 2020 المتزعزعة المكونة من 60 لعبة. وهذا يترك خمسة مواسم أخرى لعب فيها القاضي الغالبية العظمى من المباريات. فقط لإبراز أهميته، في تلك السنوات احتل المركز الرابع في جائزة AL MVP، والثاني وفاز بها ثلاث مرات.

في عام 2018، غاب القاضي عن 54 مباراة بسبب كسر في المعصم الأيمن. في عام 2019، خسر في 54 مباراة بسبب إجهاد مائل في اليسار. في عام 2023، غاب القاضي عن 42 مباراة بسبب التواء شديد في إصبع قدمه الكبير الأيمن.

يوم الخميس – بعد أن كان القاضي غائبًا بالفعل عن ثلاث مباريات – أعلن فريق يانكيز أنه أصيب بكسر إجهاد في ضلعه الأول على الجانب الأيمن. قال يانكيز إنه من المتوقع عودة اللاعب الأكثر حيوية هذا العام، لكن القاضي لن يكون لديه المزيد من التصوير لمدة شهر على أقرب تقدير. لذلك، يبدو أن القاضي سيتم تهميشه لمدة ربع موسم على الأقل للمرة الرابعة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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