لقد وجد سام دارنولد التوافق المثالي مع الفايكنج بعد مهمة جيتس المحكوم عليها بالفشل

هناك العديد من القوى التي تقف في طريق فوز جيتس عندما يلعبون مع الفايكنج يوم الأحد على ملعب توتنهام هوتسبر في لندن.

أول هذه القوى هي الطائرات نفسها، نظرًا لمدى الخرقاء التي واجهتها بطريقتها الخاصة (هل ذكر أحد كلمة الإيقاع؟) خلال الخسارة البشعة يوم الأحد الماضي أمام برونكو 10-9.

ويأتي في المرتبة الثانية في تلك القائمة لاعب الوسط في مشروع استصلاح الفايكنج سام دارنولد – وهو وجه مألوف، بعد أن تمت صياغته في المركز الثالث بشكل عام من قبل الطائرات في عام 2018.

بكل المقاييس (باستثناء ربما من دارنولد نفسه فقط) ، خذلت الطائرات دارنولد في المواسم الثلاثة التي قضاها معهم.

لم يضعوا ما يكفي من المواهب من حوله. لقد غيروا منسقي الهجوم. لقد غيروا المدربين الرئيسيين. كل هذا لم يمنح دارنولد فرصة كبيرة للنجاح في اللون الأخضر لأن السنوات الثلاث التي قضاها معهم كانت فوضوية للغاية.

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مارك سانشيز، أحد المقربين من دارنولد وكذلك الشخص الذي سار في حذائه (والعكس صحيح)، يعرف الفوضى، لأنه عاشها خلال السنوات الخمس التي قضاها كطائرة. سانشيز، وهو الآن محلل اتحاد كرة القدم الأميركي لشركة فوكس، تمت صياغته في المركز الخامس بشكل عام من قبل الفريق في عام 2009، قبل تسع سنوات من دارنولد.

نشأ سانشيز ودارنولد بالقرب من بعضهما البعض جنوب لوس أنجلوس ويعيشان على بعد بضعة أبواب من بعضهما البعض في نفس الحي – قريبان جدًا لدرجة أن سانشيز مازح هذا الأسبوع مع دارنولد بأنه كان سيغطي شجرة كبيرة على ممتلكاته بورق التواليت من أجل الهالوين.

العلاقات بين الاثنين غريبة. كلاهما ذهب إلى جامعة جنوب كاليفورنيا. كلاهما تمت صياغتهما بواسطة الطائرات في الجولة الأولى. عندما رحب سانشيز بابنه دانيال في العالم، ذهب إلى فصل الأبوة والأمومة الذي أداره جد دارنولد.

كيفن أوكونيل، مدرب دارنولد الرئيسي في مينيسوتا، كان وصيفًا في حفل زفاف سانشيز على الممثلة بيري ماتفيلد. كان O’Connell لاعب الوسط الاحتياطي لسانشيز في 2011 Jets.

ووصف سانشيز الاقتران بين دارنولد وأوكونيل بأنه “زواج عظيم”.

وقال سانشيز لصحيفة “ذا بوست” هذا الأسبوع: “إنه طفل متواضع ولطيف للغاية لدرجة أنه كان على شخص ما أن يستخرج ذلك الكلب بداخله، لأنه موجود”. “إنه منافس ويريد الفوز، لكن عليك إشعال تلك النار قليلاً. أعتقد أن أوكونيل قام بذلك بالطريقة الصحيحة، لأنهما متشابهان في شخصيتهما.

بفضل تصميمه، نجا دارنولد، وهو الآن مرشح رئيسي كأفضل لاعب في الدوري للطريقة التي يلعب بها مع مينيسوتا، حيث يقود اتحاد كرة القدم الأميركي بـ 11 تمريرة هبوط وتقييم المارة عند 118.9.

تم تداول دارنولد مع كارولينا في عام 2021 عندما تم تعيين روبرت صالح، واختارت الطائرات صياغة لاعب الوسط زاك ويلسون مع الاختيار العام الثاني.

أمضى دارنولد الموسم الماضي مع فريق 49ers كنسخة احتياطية قبل التوقيع مع الفايكنج في الموسم الماضي – من المفترض أن يدعم اختيار الجولة الأولى جي جي مكارثي، الذي أصيب في الركبة في معسكر التدريب وخسر لهذا الموسم.

الجميع يحتاج إلى القليل من الحظ.

جاءت ثروة دارنولد أيضًا من التعليم الوسطي الذي حصل عليه من مدرب فريق 49ers كايل شاناهان الموسم الماضي والآن أوكونيل. يمثل هذان المدربان كل ما لم يكن لدى دارنولد مع Jets أو Panthers.

“لقد انتقل من بيئة مضطربة مع فريق Jets إلى فريق Panthers في كارولينا، حيث كان ذلك المكان عبارة عن سيرك، وبعد ذلك أصبح مع كايل شاناهان لمدة عام كامل، لمشاهدة لاعب جيد حقًا في Brock Purdy وتعلم أخيرًا وقال سانشيز: “نظام بمبادئ من شأنها أن تساعده وأساس من شأنه أن يساعده أينما ذهب بعد ذلك”. “لقد رحل من لعب كرة السلة الصغيرة في الحديقة، وهو الآن يلعب بنظام منظم مع مدرب فعل ذلك لفترة طويلة، ولاعبين جيدين من حوله.”

لأول مرة، دارنولد لديه لاعبين من حوله مصممون للفوز. لديه جاستن جيفرسون، أحد أفضل المستلمين في اللعبة، إلى جانب خط هجوم قوي ولعب جري ودفاع قوي.

وقال سانشيز: “لقد كان يطلق النار بمسدس BB لفترة من الوقت، والآن حصل على كل شيء – كل الأجراس والصفارات، ومكتشف الرؤية، والرؤية الليلية، والمراقب”. “هذه هي المرة الأولى التي يمتلك فيها ترسانة كاملة من الأسلحة. لم يعد يطلق النار على العلب في الفناء الخلفي بعد الآن».

يتذكر سانشيز اجتماع الإنتاج الذي عقده مع دارنولد في أحد فنادق سينسيناتي في نوفمبر 2022، قبل أن يبث فيلم “فهود دارنولد” وهو يسحقه البنغالز. دارنولد، الذي شعر بالإحباط بسبب ظروفه حتى تلك اللحظة كمحترف، نقل رغباته إلى سانشيز.

وقال دارنولد لسانشيز: “أريد فقط أن أكون في موقف حيث تتاح لي الفرصة، حيث يتم تقديري، وحيث يتم تحفيزي وتدريبي بقوة، حيث يعرف الفريق أنني الرجل المناسب”.

رسالة سانشيز إلى صديقه: “يا صديقي، عليك فقط الصمود هناك، لأنك ستحصل على فرصة في وضع جيد”.

وبكل جدارة، حصل دارنولد أخيرًا على تلك “الفرصة” في هذا “الوضع الجيد”، وهو في حالة ازدهار.

وقال سانشيز إنه يعتقد أن الأوقات الصعبة التي قضاها مع جيتس “ساعدته، لأنه أصبح متصلباً، وقاسياً، ومحنكاً”.

“كان عليه أن يذهب إلى مكان ما حيث ذكّره أحدهم قائلاً: “يا صاح، هناك الكثير من المدرج المتبقي، أيها الرجل الكبير.” لديك الكثير من المهارات. قال سانشيز: “لقد تم تجنيدك في الجولة الأولى لسبب ما”. “إنها مثل العلاقات. أنت تنتقل من علاقة إلى أخرى، ويكون الأمر s-tty وهو s-tty وs-tty، وفي النهاية يأخذك الشخص الذي قام بعمله معًا ويذكرك، “أنت جميلة.” أحبك. دعونا نكتشف ذلك معًا. ”

أخيرًا، يبدو أن دارنولد قد اكتشف الأمر. وقد لا يكون ذلك خبراً جيداً لفريقه السابق يوم الأحد في إنجلترا.