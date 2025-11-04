للحصول على حديقة ربيعية مظللة، فكر في زراعة هذه الشجرة المزهرة

غالبًا ما يجد العديد من أصحاب المنازل الذين يحبون البستنة أن ساحاتهم قد تواجه تحديات، خاصة إذا كانوا يرغبون في زراعة مجموعة واسعة من النباتات. يميل الضوء إلى أن يكون أحد أكثر المشكلات شيوعًا. في كثير من الأحيان، يعود الأمر إلى عدم وجود ما يكفي من الضوء أو الكثير من الضوء. ولكن ماذا يمكنك أن تفعل إذا كانت منطقة حديقتك الخلفية لا تحتوي على الظل الذي تحتاجه لزراعة نباتاتك المفضلة؟ يمكنك دائمًا زراعة أشجار الظل. إذا كان لديك المساحة، وترغب في توفير بعض الظل الذي تشتد الحاجة إليه لحديقتك الربيعية، فإن أشجار الحور الرجراج (Populus tremuloides) هي خيار رائع. لن توفر فقط بعض الراحة لحديقتك من أشعة الشمس الحارقة، ولكنها أيضًا جميلة جدًا بأزهارها الجميلة وأوراقها المتغيرة الألوان.

أشجار الحور المرتعشة هي أشجار ظل سريعة النمو، وهو أمر جيد إذا كنت تريد أن تتمتع ببعض الارتفاع في فصل الربيع. للمساعدة في منح حديقتك القليل من الراحة، ستحتاج إلى زراعتها بين أسِرَّة حديقتك وأكثر الأماكن المشمسة في حديقتك. في السنة الأولى، سوف تنمو قدمًا أو قدمين فقط، لكن يمكن أن يصل طولها في النهاية إلى 50 قدمًا وعرضها حوالي 30 قدمًا. مثل شجرة البتولا الورقية، وهي شجرة ظل لا يمكن التغلب عليها عندما يتعلق الأمر بجمال اللحاء، فإن شجرة الحور الرجراج لها جذع أبيض كريمي جميل رائع جدًا في المناظر الطبيعية. أكثر ما يميز هذه الشجرة هو أوراقها التي تكاد تغني مع النسيم، وألوان أوراقها المذهلة في الخريف. تزهر في أوائل الربيع بأشياء صغيرة ذات فروي تسمى القطط. عادة ما تمتلئ المظلة بحلول أواخر الربيع أو أوائل الصيف، وهو أمر رائع لتظليل النباتات في حديقتك الربيعية.