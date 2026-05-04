للحصول على حديقة منخفضة الصيانة، أضف هذه النباتات المعمرة المحبة للظل إلى حديقتك

هل سبق لك أن كافحت للعثور على النباتات المناسبة لتلك البقعة المظللة في حديقتك والتي لا تحظى بالكثير من الاهتمام بشكل عام؟ قد يكون من الصعب العثور على نوع يبدو رائعًا، ولا يمانع في قلة ضوء الشمس، ويسعده أن يفعل ما يريده دون الكثير من المدخلات منك، أيها البستاني. ربما يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تضع قلبك على نبات يشبه العشب والذي سيضيف القليل من النعومة إلى المناظر الطبيعية. من حسن حظك أن هناك عشبًا معمرًا ساحرًا للزينة سيناسبك تمامًا. يُعرف باسم عشب الغابة الياباني (Hakonechloa macra) وهو يحب تلك الأماكن المظللة في حديقتك، خاصة إذا كان الصيف حارًا.
هناك الكثير من الأسباب التي تدفعك إلى إضافة عشب هاكوني الجميل إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك، ولكن أبرزها هو أنه يتطلب الحد الأدنى من الرعاية. سوف يزدهر عشب الغابات الياباني في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ويشكل تلًا جذابًا يبلغ ارتفاعه وعرضه أقل من قدمين. ستقدر الأوراق الخضراء الزاهية الشبيهة بالعشب والتي تتميز بعادة النمو المتتالية، والتي تبدو رائعة تحت الأشجار الطويلة النمو. في الخريف، تميل الأوراق إلى تغيير لونها قليلاً، وتظهر احمرارًا باهتًا من اللون الوردي والأحمر، قبل أن تموت أوراق الشجر بأكملها خلال فصل الشتاء. عشب الغابة الياباني هو عشب زينة فريد من نوعه يبدو مثاليًا مزروعًا على طول ممر مظلل أيضًا.
كيف تنمو عشبة الغابة اليابانية في حديقتك المظللة
عشب الغابة الياباني يحب التربة المليئة بالمواد العضوية، ولهذا السبب يعد هذا النبات المثالي لحديقة الظل الخاصة بك. طالما أن التربة يمكن أن تستنزف جيدًا ولا تظل مبللة، فإن هذه النباتات العشبية المعمرة ستناسبها تمامًا. يمكنك زراعتها كعينة تحت شجرة ظل جميلة، أو زراعة القليل منها على طول حدود لطيفة مظللة. يمكنك وضع مسافة قريبة من بعضها البعض إلى حد ما، حيث إن عشب الغابات الياباني بطيء النمو، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تضطر إلى تقسيم الكتل. وهذا مجرد سبب آخر يجعل هذا المصنع منخفض الصيانة.
في الواقع، بمجرد زراعة عشب الغابة الياباني في حديقتك، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على سقيه حتى يستقر. هناك بعض النصائح التي قد ترغب في اتباعها، إذا كنت تريد أن يبدو هذا النوع في أفضل حالاته. إذا تعرضت منطقتك للصقيع الشتوي القاسي، فقد ترغب في تغطية تاج النبات بطبقة سميكة إلى حد ما من المهاد لمنع تضخم الجذور. في أواخر الشتاء، من الجيد إزالة أوراق الشجر القديمة للحفاظ على مظهر نباتك جميلًا ومنتعشًا بمجرد استئناف النمو مرة أخرى. ستجد أن هناك عددًا لا بأس به من الأصناف المتاحة، بما في ذلك 10 أنواع من أعشاب الغابات اليابانية التي يجب عليك زراعتها من أجل الجمال والملمس. العديد منها لها أوراق متنوعة أو أوراق الشجر الذهبية.