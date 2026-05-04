للحصول على حديقة منخفضة الصيانة، أضف هذه النباتات المعمرة المحبة للظل إلى حديقتك

هل سبق لك أن كافحت للعثور على النباتات المناسبة لتلك البقعة المظللة في حديقتك والتي لا تحظى بالكثير من الاهتمام بشكل عام؟ قد يكون من الصعب العثور على نوع يبدو رائعًا، ولا يمانع في قلة ضوء الشمس، ويسعده أن يفعل ما يريده دون الكثير من المدخلات منك، أيها البستاني. ربما يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تضع قلبك على نبات يشبه العشب والذي سيضيف القليل من النعومة إلى المناظر الطبيعية. من حسن حظك أن هناك عشبًا معمرًا ساحرًا للزينة سيناسبك تمامًا. يُعرف باسم عشب الغابة الياباني (Hakonechloa macra) وهو يحب تلك الأماكن المظللة في حديقتك، خاصة إذا كان الصيف حارًا.

هناك الكثير من الأسباب التي تدفعك إلى إضافة عشب هاكوني الجميل إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك، ولكن أبرزها هو أنه يتطلب الحد الأدنى من الرعاية. سوف يزدهر عشب الغابات الياباني في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ويشكل تلًا جذابًا يبلغ ارتفاعه وعرضه أقل من قدمين. ستقدر الأوراق الخضراء الزاهية الشبيهة بالعشب والتي تتميز بعادة النمو المتتالية، والتي تبدو رائعة تحت الأشجار الطويلة النمو. في الخريف، تميل الأوراق إلى تغيير لونها قليلاً، وتظهر احمرارًا باهتًا من اللون الوردي والأحمر، قبل أن تموت أوراق الشجر بأكملها خلال فصل الشتاء. عشب الغابة الياباني هو عشب زينة فريد من نوعه يبدو مثاليًا مزروعًا على طول ممر مظلل أيضًا.