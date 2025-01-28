للسببين الأساسيين لن يتم فتح نوافذك ، وفقًا لمايك هولمز

Windows هي واحدة من أهم عناصر المنزل. لا يساهمون فقط في ترك الضوء ، ولكنهم يساعدون أيضًا في كبح الجاذبية وتدفق الهواء ويمنحك نظرة على محيطك. بالنظر إلى مقدار تكلفة استبدال النافذة ، فمن المعطى أنك تريد التأكد من وظائف الاستثمار الخاصة بك كما ينبغي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا قمت بشراء أو استئجار منزل ، فمن المحتمل أن تتوقع فتح نوافذك بشكل صحيح ، ولكن في بعض الأحيان لا يحدث ذلك. هناك سببان أساسيان لعدم عدم فتح النوافذ الخاصة بك ، وفقًا لـ HGTV Star و Home Builder Mike Holmes المشتركة عبر Instagram: إما أن تكون نوافذك غير مثبتة بشكل صحيح ، أو أنها رخيصة مع مواد سيئة الصنع.
هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالنوافذ غير المفتوحة إلى جانب عدم قدرتها على الاستمتاع بنسيم في يوم ممتع. إذا لم تتمكن النوافذ الخاصة بك من فتحها ، فقد يقلل بسرعة من إحساسك بالراحة ، وقد يؤثر على صحتك. النوافذ التي ترفض فتحها تسبب زيادة في الهواء الراكد في منزلك ، مما يشجع على تراكم الغبار والمواد المثيرة للحساسية. يمكن أن تؤدي جودة الهواء الداخلية الفقيرة من الملوثات الداخلية إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج العين ؛ مع أعراض أخرى بما في ذلك الدوار والصداع والتعب ، لكل وكالة حماية البيئة (EPA). بالإضافة إلى ذلك ، يساعد التهوية من النوافذ المفتوحة على تحسين مستويات الرطوبة ، ولكن بدون تدفق الهواء المناسب ، هناك خطر متزايد من نمو العفن في منزلك ، ومخاطر صحية أخرى. أخيرًا ، سيتعين على HVAC العمل بجدية أكبر إذا لم تتمكن من فتح النوافذ ، مما يقلل من كفاءة الطاقة مع رفع فواتير المرافق. منع هذه المشكلات من خلال تحديد المشكلات التالية مع النوافذ الخاصة بك.
تثبيت نافذتك ضعيف
غالبًا ما تكون النافذة التي لا تفتح نتاجًا لضعف التثبيت ، إما من محاولة DIY أو شركة استأجرتها. يعد تثبيت Windows علمًا دقيقًا ، حيث تحتاج إلى التأكد من أن لديك القياسات الصحيحة والملاءمة. تعد الطبيعة المعقدة للمهمة سببًا كبيرًا لتجنب تثبيت نافذة DIY ، على الرغم من مدى تحريك المدخرات المحتملة. أحد مؤشرات التثبيت الضعيفة هو وجود فجوات بين إطار النافذة وعتبتها. بعد مواجهة نافذة لن تتزحزح ، انظر بعناية عن أي فتحات أو فجوات في التثبيت. قد تواجه أيضًا مشكلة في التزييف من الرطوبة الزائدة نتيجة للتثبيت الرديء أو فشل الختم من ختم النافذة ليس هو الحجم أو السماكة الصحيح.
بمجرد تحديد أن التثبيت غير الصحيح هو السبب في عدم فتح النوافذ الخاصة بك بشكل صحيح ، فقد حان الوقت للمساعدة المهنية. لا تبدأ في تنشيط النافذة مفتوحة مع مفك البراغي أو أي شيء آخر حاد ، لأن هذا يمكن أن يزيد من تفاقم المشكلة. إذا استخدمت شركة تثبيت النوافذ ، فاتصل بها وأبلغهم بالمشكلة. يجب عليك أيضًا الاتصال بتثبيت نافذة احترافية لتصحيح أي أخطاء من محاولة تثبيت DIY الخاصة بك.
ميزة Windows الخاصة بك مواد رخيصة
هناك أيضًا فرصة أن يكون التثبيت صحيحًا ، لكن صياغة النافذة الخاصة بك تتميز بمواد سيئة حتى لا يفتح. يمكن أن تشمل المواد الضعيفة والرخيصة إطار النافذة ، وشاح ، والأجهزة ، والعناصر الأخرى ، اعتمادًا على نمط Windows الخاص بك ، أي نوافذ معلقة واحدة مقابل Double Hung. ابحث عن علامات التكسير أو التزييف أو التدهور. قبل شراء نوافذ جديدة ، انظر بعناية في تصنيف مجلس تصنيف التثبيت الوطني (NFRC) ، مما يشير إلى كفاءة الطاقة. سيكون للنوافذ التي تخضع للتدقيق الصارم للسلامة والموثوقية هذه التسمية ، والتي تتميز بقوس أسود مع توضيح للشمس. ستشمل الملصق بعد ذلك عامل U Windows ‘U ، أو مقدار العزل الحراري الذي يوفره ، وكذلك معامل كسب الحرارة الشمسية ، والذي يقيس مقاومة النافذة لكسب الحرارة غير المرغوب فيه. مع كل من هذه القياس ، كلما انخفض الرقم ، كان ذلك أفضل.
يشير تصنيف NFRC إلى أن النوافذ مريحة وفعالية في استخدام الطاقة ؛ لذلك ، تم تقييمها من قبل المتخصصين في النوافذ. إذا كنت تقوم بتوظيف شركة لتثبيت النوافذ ولا يمكنها توصيل Windows مع تصنيف NFRC وتصنيف نجوم الطاقة ، فيجب عليك اختيار مورد آخر. قد يوفر لك هذا استبدال نافذة مكلفة ، خاصة إذا كانت تقدم لك أسعار منخفضة ومخصومة. قد تأتي هذه الصفقة المزعومة مع الإنفاق الضخم لاحقًا.