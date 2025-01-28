للسببين الأساسيين لن يتم فتح نوافذك ، وفقًا لمايك هولمز

Windows هي واحدة من أهم عناصر المنزل. لا يساهمون فقط في ترك الضوء ، ولكنهم يساعدون أيضًا في كبح الجاذبية وتدفق الهواء ويمنحك نظرة على محيطك. بالنظر إلى مقدار تكلفة استبدال النافذة ، فمن المعطى أنك تريد التأكد من وظائف الاستثمار الخاصة بك كما ينبغي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا قمت بشراء أو استئجار منزل ، فمن المحتمل أن تتوقع فتح نوافذك بشكل صحيح ، ولكن في بعض الأحيان لا يحدث ذلك. هناك سببان أساسيان لعدم عدم فتح النوافذ الخاصة بك ، وفقًا لـ HGTV Star و Home Builder Mike Holmes المشتركة عبر Instagram: إما أن تكون نوافذك غير مثبتة بشكل صحيح ، أو أنها رخيصة مع مواد سيئة الصنع.

هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالنوافذ غير المفتوحة إلى جانب عدم قدرتها على الاستمتاع بنسيم في يوم ممتع. إذا لم تتمكن النوافذ الخاصة بك من فتحها ، فقد يقلل بسرعة من إحساسك بالراحة ، وقد يؤثر على صحتك. النوافذ التي ترفض فتحها تسبب زيادة في الهواء الراكد في منزلك ، مما يشجع على تراكم الغبار والمواد المثيرة للحساسية. يمكن أن تؤدي جودة الهواء الداخلية الفقيرة من الملوثات الداخلية إلى مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج العين ؛ مع أعراض أخرى بما في ذلك الدوار والصداع والتعب ، لكل وكالة حماية البيئة (EPA). بالإضافة إلى ذلك ، يساعد التهوية من النوافذ المفتوحة على تحسين مستويات الرطوبة ، ولكن بدون تدفق الهواء المناسب ، هناك خطر متزايد من نمو العفن في منزلك ، ومخاطر صحية أخرى. أخيرًا ، سيتعين على HVAC العمل بجدية أكبر إذا لم تتمكن من فتح النوافذ ، مما يقلل من كفاءة الطاقة مع رفع فواتير المرافق. منع هذه المشكلات من خلال تحديد المشكلات التالية مع النوافذ الخاصة بك.