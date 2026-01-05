لماذا أجرى دونالد ترامب الاختبار الإدراكي الثالث؟ أحدث تفاخره الصحي يؤكد صحة محققي الإنترنت

يعد دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أكبر رئيس يتولى منصبه على الإطلاق، وقد خضع لقدر كبير من التدقيق فيما يتعلق بصحته، حيث لاحظ الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان الكدمات الكبيرة على ظهر يدي ترامب بالإضافة إلى تورم كاحليه. وفي محاولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، أجرى السياسي المثير للجدل مقابلة مرتجلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً إن صحته “ممتازة”.
وأوضح في المقابلة أنه كان يستخدم الجوارب الضاغطة لتخفيف التورم، لكنه توقف لأنه “لم يعجبه”. واعترف ترامب بأنه يتناول الأسبرين أيضًا لأنه يريد “تدفق دم رقيق ولطيف عبر قلبه”. ومع ذلك، قال إنه يتناول 325 ملليجرامًا يوميًا مقابل 81 ملليجرامًا التي يوصي بها الأطباء. واعترف بأن هذه الجرعة الأعلى من المعتاد هي التي تسبب الكدمات في يديه.
وفقًا لنفس المقال الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، نشر الرئيس أيضًا مؤخرًا على حسابه الخاص بـ Truth Social ليكشف عن أنه “تفوق” في الاختبار المعرفي “الثالث على التوالي”. ومع ذلك، بدلاً من طمأنة العقول بتبجحه بنتيجة مثالية، فإن هذا الكشف جعل محققي الإنترنت يطرحون أسئلة أكثر من أي وقت مضى.
في حين أنه ليس من الواضح بالضبط سبب قيام الرئيس بإجراء هذه الاختبارات بشكل متكرر – ويمكن أن يكون ذلك ببساطة بسبب وفرة من الحذر بسبب عمره وحقيقة أن والده فريد تم تشخيصه بمرض الزهايمر – يقول الخبراء إن هذه الاختبارات يتم إجراؤها بشكل متكرر فقط لمراقبة اضطراب إدراكي موجود مثل الخرف.
يمكن استخدام الاختبارات المعرفية لمراقبة الخرف
كما توضح Sunday Health، فإن الاختبار المعرفي ينظر إلى جوانب مختلفة من التفكير مثل الانتباه والذاكرة واللغة والإدراك والتفكير وحل المشكلات. ويمكن إجراؤه لتحديد وتتبع الاضطرابات المعرفية مثل الخرف مع مرور الوقت. تنص Sunday Health على أنه إذا لم يتم العثور على أي مشاكل أثناء الاختبار الأولي، فقد لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات. ومع ذلك، إذا تم اكتشاف أي ضعف أو كانت النتائج غير واضحة، فقد ينصح بإجراء المزيد من الاختبارات المتعمقة.
وفي حديثه عن حالة ترامب على وجه التحديد، قال بعض الأطباء، مثل الدكتور فين جوبتا، إن إجراء اختبارات معرفية متعددة “ليس هو الشيء المرن” الذي يعتقده ترامب. قال جوبتا لـ MSN (عبر Yahoo!): “لا تفعل هذا كل يوم وتستخدم ذلك كدليل على أنك هناك معرفيًا”.
قال الدكتور جون جارتنر، عالم النفس، لصحيفة The Daily Beast Podcast (عبر Yahoo!) إن إجراء اختبارات متعددة يعد أكثر نموذجية لمراقبة الخرف من مجرد فحصه. وقال: “ربما يمكنك تبرير إعطاء MoCA لشخص ما مرة واحدة، فقط حسب عمره، فقط كجزء من الفحص البدني. إذا كنت تعطيه له ثلاث مرات … فهذا يعني أنك تراقب الخرف”.