لماذا أخذ سيترات المغنيسيوم قبل النوم هو خطأ كبير

إذا كنت في Tiktok ، فمن المحتمل أنك سمعت عن Mocktail Sleepy Girl لمساعدتك على النوم. يتكون التلفيق من عصير الكرز المفرط ، والمغنيسيوم ، والصودا الفوار مثل Poppi ، وأصبح العديد من مستخدمي Tiktok معجبين فوريين (حاولنا ذلك ولكن لم يكن معجبًا). على السطح ، يبدو منطقيا. يحتوي عصير الكرز على كمية صغيرة من الميلاتونين ، لذلك قد يساعد في تنظيم دورة نومك ، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم في تهدئة عضلاتك وجهازك العصبي لمساعدتك على النوم.
سواء كنت تشرب موكتيل فتاة نعسان أو ببساطة تأخذ مكملات المغنيسيوم ، اعلم أن هناك أنواعًا مختلفة من المغنيسيوم. في حين أن جليسينات المغنيسيوم والمغنيسيوم L-threonate قد يحسن من جودة النوم ، فإن أخذ سيترات المغنيسيوم قبل السرير يمكن أن يعطل نومك.
لماذا؟ سيترات المغنيسيوم ملين قوي. إذا كان لديك تنظير القولون ، فربما كان عليك أن تأخذ سيترات المغنيسيوم للمساعدة في تنظيف الأمعاء. بدلاً من مساعدتك في النوم بشكل أفضل ، يمكن أن تجعلك سترات المغنيسيوم تقضي معظم ليلتك على المرحاض. من المهم أن تعرف أن أشكالًا مختلفة من المغنيسيوم يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على جسمك.
مكملات المغنيسيوم التي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي
المغنيسيوم هو معدن مهم يشارك في أكثر من 300 وظيفة في الجسم ، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم والجلوكوز ، وتوليف البروتينات ، ونقل الشوارد عبر خلاياك. يخزن جسمك بعض المغنيسيوم في عظامك وأنسجةك ، لكنك تحتاج أيضًا إلى الحصول على المزيد من المغنيسيوم من خلال الطعام. يحتاج الرجال البالغون إلى 420 ملليغرام من المغنيسيوم ، والنساء بحاجة إلى 320 ملليغرام.
(إليك بعض الآثار الجانبية لأخذ الكثير من المغنيسيوم.)
يمكنك شراء مكملات المغنيسيوم بأشكال عديدة ، ولكن كن حذرًا بشأن المطالبات المقدمة على الملصق أو في مقاطع الفيديو الترويجية. يتم بيع سترات المغنيسيوم عادة كملحق عام للمغنيسيوم ، ويتم ترقيته ليتم امتصاصه بشكل أفضل من قبل الجسم. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أي قصور في المغنيسيوم. فقط تذكر أن الكميات الأكبر يمكن أن تسبب لك أنبوب في أقل من 30 دقيقة.
يمكنك في كثير من الأحيان العثور على هيدروكسيد المغنيسيوم بين الأدوية للحرقة. يأتي هيدروكسيد المغنيسيوم في أقراص قابلة للمضغ أو شكل سائل (فكر في حليب المغنيسيا) ، ولكنه يمكن أن يسبب لك أنبوبًا. إذا كنت تأخذ هيدروكسيد المغنيسيوم قبل النوم للاضطراب في المعدة أو عسر الهضم ، فيمكنك التأكد من أن لديك حركة الأمعاء جيدة في اليوم التالي. أكسيد المغنيسيوم له أيضًا تأثيرات ملين ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه كمضادات الحموضة.
أنواع المغنيسيوم التي يمكن أن تساعدك على النوم
تتم إضافة بعض أنواع المغنيسيوم إلى صيغ النوم أو تباع بشكل منفصل كمكملات النوم. يتم امتصاص جسمك بسهولة من قبل جسمك دون القلق من جعل الحمام يركض في منتصف نوم REM الخاص بك. إذا كنت تعلم أنك لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي ، فإن مكملات غليسينات المغنيسيوم يمكن أن تخفف أيضًا من القلق الخفيف ، وفقًا لمقال 2017 في المواد الغذائية.
شكل أحدث من المغنيسيوم هو المغنيسيوم L-threonate ، والذي يمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ. وجدت دراسة 2022 في المواد الغذائية أن المكملات التي شملت المغنيسيوم L-threonate تحسن الإدراك والذاكرة لدى البالغين الأكبر سناً. أخذ 1000 ملليغرام (1 جرام) من المغنيسيوم L-threonate يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع ، كما تحسن جودة النوم وعمل النهار ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في طب النوم: X. ومع ذلك ، يمكنك تجربة آثار جانبية مثل اضطراب المعدة أو الإسهال.
نوع آخر من المغنيسيوم الذي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ هو كبريتات المغنيسيوم ، شكل المغنيسيوم الموجود في أملاح إبسوم. يمكن أن يكون الحمام الساخن إضافة رائعة إلى روتين النوم الخاص بك ، وإضافة أملاح Epsom يمكن أن تهدئ عضلاتك المتعبة وتعزيز الاسترخاء. ليس ذلك فحسب ، بل ستمتص هذا الشكل من المغنيسيوم من خلال بشرتك دون آثار جانبية هضمية. ومع ذلك ، كن على دراية بأن أملاح إبسوم التي يتم التقاطها داخليًا لها تأثير ملين حتى لا ترغب في شربها أو تناولها إذا كنت تتطلع إلى الحصول على نوم جيد.