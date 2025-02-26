لماذا أخذ سيترات المغنيسيوم قبل النوم هو خطأ كبير

إذا كنت في Tiktok ، فمن المحتمل أنك سمعت عن Mocktail Sleepy Girl لمساعدتك على النوم. يتكون التلفيق من عصير الكرز المفرط ، والمغنيسيوم ، والصودا الفوار مثل Poppi ، وأصبح العديد من مستخدمي Tiktok معجبين فوريين (حاولنا ذلك ولكن لم يكن معجبًا). على السطح ، يبدو منطقيا. يحتوي عصير الكرز على كمية صغيرة من الميلاتونين ، لذلك قد يساعد في تنظيم دورة نومك ، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم في تهدئة عضلاتك وجهازك العصبي لمساعدتك على النوم.

سواء كنت تشرب موكتيل فتاة نعسان أو ببساطة تأخذ مكملات المغنيسيوم ، اعلم أن هناك أنواعًا مختلفة من المغنيسيوم. في حين أن جليسينات المغنيسيوم والمغنيسيوم L-threonate قد يحسن من جودة النوم ، فإن أخذ سيترات المغنيسيوم قبل السرير يمكن أن يعطل نومك.

لماذا؟ سيترات المغنيسيوم ملين قوي. إذا كان لديك تنظير القولون ، فربما كان عليك أن تأخذ سيترات المغنيسيوم للمساعدة في تنظيف الأمعاء. بدلاً من مساعدتك في النوم بشكل أفضل ، يمكن أن تجعلك سترات المغنيسيوم تقضي معظم ليلتك على المرحاض. من المهم أن تعرف أن أشكالًا مختلفة من المغنيسيوم يمكن أن يكون لها تأثيرات مختلفة على جسمك.