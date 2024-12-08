لماذا أصبحت أمهات العنكبوت زهرة ذات شعبية متزايدة في النمو؟

لا تحتاج الزهور إلى حفظها للمناسبات الخاصة أو زراعتها لتزدهر في ذروة الصيف. في الواقع، الأقحوان هي زهور رائعة يمكن زراعتها لإضفاء لمسة من الألوان في الخريف – من المؤكد أنها ستجلب السعادة إلى أي مساحة أو حديقة. واحدة من الأنواع الأكثر شعبية من جنس الأقحوان، الأم العنكبوتية (Dendranthema x grandiflorum)، اكتسبت شهرة كبيرة بسبب شكل زهرتها الفريد وحقيقة أن قصاصاتها تدوم لفترة أطول بكثير من العديد من الزهور الأخرى. صدق أو لا تصدق، طالما أنك تغير الماء كثيرًا وتحتفظ بالمزهرية في مكان مشرق، ستحافظ هذه الأمهات على جمالها لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد التقطيع.
تُعرف هذه البنطلونات في أواخر الموسم أيضًا باسم أمهات فوجي، وهي تشكل تنسيقًا رائعًا للزهور نظرًا لبتلاتها الفريدة وألوانها الزاهية. يمكن أن يصل عرضها إلى 6 بوصات وتتراوح ألوانها من الأبيض إلى الأرجواني إلى الأصفر، بالإضافة إلى العديد من الألوان الأخرى. تُعرف أمهات العنكبوت على وجه التحديد ببتلاتها الأنبوبية الطويلة التي تتدلى بشكل غير محكم من الساق. هذه الفروع المرنة عبارة عن زهور مفردة تسمى زهيرات ولا تختلف في مظهرها عن أرجل العنكبوت، ومن هنا جاء اسم “الأم العنكبوتية”.
زراعة وعرض أمهات العنكبوت
لا توجد عادةً أمهات العناكب في محل بيع الزهور، لذلك ستحتاج إلى العثور على الفسائل ذات الجذور عبر الإنترنت من خلال مشتل متخصص لزراعتها. تعمل هذه الزهور بشكل جيد عند انفصالها، وهي عملية تتم فيها إزالة الزهور الجانبية الصغيرة لإفساح المجال، وبالتالي ينتج النبات أزهارًا أقل ولكن أكبر. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك الموسمية قبل زراعة قصاصاتك.
هذه الزهور عبارة عن نباتات معمرة في المناطق من 5 إلى 9 ويمكن أن تساعدك في إنشاء حديقة زهور مذهلة إذا قمت بزراعتها والعناية بها بشكل صحيح. تعمل أمهات العنكبوت بشكل أفضل عندما تزرع في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. على الرغم من أن الموسمية هي المفتاح، فإن موقع الزهرة هو عامل مهم آخر. تفضل أمهات العنكبوت ضوء الشمس المنقط لمدة ست إلى ثماني ساعات يوميًا وتحتاج إلى منطقة رطبة ولكن ليست مشبعة بالمياه. تتمتع الأمهات العنكبوتيات بنظام رعاية مماثل للأمهات التقليديات وليس من الصعب جدًا الاعتناء به. إذا حدث الصقيع قبل نهاية موسم النمو، فإن تغطية الأمهات ببطانية الصقيع أو غطاء الصف سيساعد على حمايتهم من التلف.