لماذا أصبحت أمهات العنكبوت زهرة ذات شعبية متزايدة في النمو؟

لا تحتاج الزهور إلى حفظها للمناسبات الخاصة أو زراعتها لتزدهر في ذروة الصيف. في الواقع، الأقحوان هي زهور رائعة يمكن زراعتها لإضفاء لمسة من الألوان في الخريف – من المؤكد أنها ستجلب السعادة إلى أي مساحة أو حديقة. واحدة من الأنواع الأكثر شعبية من جنس الأقحوان، الأم العنكبوتية (Dendranthema x grandiflorum)، اكتسبت شهرة كبيرة بسبب شكل زهرتها الفريد وحقيقة أن قصاصاتها تدوم لفترة أطول بكثير من العديد من الزهور الأخرى. صدق أو لا تصدق، طالما أنك تغير الماء كثيرًا وتحتفظ بالمزهرية في مكان مشرق، ستحافظ هذه الأمهات على جمالها لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد التقطيع.

تُعرف هذه البنطلونات في أواخر الموسم أيضًا باسم أمهات فوجي، وهي تشكل تنسيقًا رائعًا للزهور نظرًا لبتلاتها الفريدة وألوانها الزاهية. يمكن أن يصل عرضها إلى 6 بوصات وتتراوح ألوانها من الأبيض إلى الأرجواني إلى الأصفر، بالإضافة إلى العديد من الألوان الأخرى. تُعرف أمهات العنكبوت على وجه التحديد ببتلاتها الأنبوبية الطويلة التي تتدلى بشكل غير محكم من الساق. هذه الفروع المرنة عبارة عن زهور مفردة تسمى زهيرات ولا تختلف في مظهرها عن أرجل العنكبوت، ومن هنا جاء اسم “الأم العنكبوتية”.