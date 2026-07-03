لماذا أكثر من ثلث المنازل في واشنطن لا تحتوي على مكيفات هواء؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، لست وحدك إذا تحولت أهدافك الشخصية من طلاء المنزل إلى تركيب حمام سباحة فوق الأرض. بينما يبحث الناس عن طرق للبقاء باردين خلال صيف آخر من درجات الحرارة القياسية، فإن الوصول إلى الهواء البارد والماء يبدو أفضل من أي وقت مضى للأشخاص الذين ليس لديهم مكيف هواء. قد يكون من الصعب تصديق ذلك، ولكن حتى بعد وفاة 159 شخصًا في واشنطن عندما حدثت القبة الحرارية في عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 30 درجة فوق المعدل الطبيعي لعدة أيام، لا تزال العديد من المنازل في الولاية (34.2٪، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي) لا تحتوي على تكييف الهواء. ويعود السبب إلى حقيقة بسيطة وهي أنه لم يكن يُنظر إليه على أنه ضرورة، خاصة في الجزء الغربي من الولاية.
تنقسم ولاية واشنطن إلى منطقتين مناخيتين رئيسيتين، حيث تمثل سياتل المنطقة الساحلية الرطبة المعتدلة وتجسد سبوكان الجزء الداخلي الأكثر جفافاً من الولاية. في سياتل، كان الطقس دائمًا معتدلاً بدرجة كافية بحيث لا يتطلب تكييف الهواء، ولكن لم يعد الأمر كذلك. ومع ارتفاع عدد الأيام التي تزيد عن 90 درجة فهرنهايت على مدى العقود العديدة الماضية، فإن عدد المنازل التي لا تحتوي على مكيفات هواء يتناقص تدريجياً. تتغير قوانين البناء على مستوى الولاية وفقًا لذلك، ويعمل التشريع الجديد على تعزيز حقوق المستأجرين لضمان سلامة الناس عندما يرتفع مستوى الزئبق. سواء كنت تملك أو تستأجر في ولاية واشنطن، إذا كنت تعيش بدون مكيف هواء، فقد ترغب في التفكير في تركيب مضخة حرارية، وهو خيار شائع بشكل متزايد في المنطقة. هذا تثبيت مباشر يمكن أن يجعل صيفك أقل بؤسًا.
كيف تجعل قوانين البناء المضخات الحرارية معيارًا في منازل واشنطن
في ولاية واشنطن، يحدد قانون البناء المكتوب في عام 2021 والذي صدر في عام 2024 كيفية بناء المنازل على أساس المناطق المناخية ونظام ائتمان كفاءة الطاقة. يفضل نظام الائتمان المضخات الحرارية على الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تركيب المزيد من المضخات الحرارية في منازل البناء الجديدة في جميع أنحاء الولاية، ويمكن استخدامها للتدفئة والتبريد. على الرغم من اختلاف منطقتي المناخ سبوكان وسياتل، إلا أنهما يقعان في مناطق تتطلب الحد الأدنى من عزل R-60 في السقف وR-20 في تجاويف الجدار. كما أنها تتطلب أيضًا مادة R-5 إضافية من العزل المستمر، وغالبًا ما تكون الرغوة أو الصوف.
يمكن للمنازل القائمة أيضًا الاستفادة من برنامج خصم حكومي منفصل يخفض تكلفة المضخة الحرارية عند نقطة البيع للأسر المؤهلة للدخل. يشمل ذلك المستأجرين، على الرغم من أنك إذا كنت مهتمًا بوحدة يمكنك أخذها معك عند المغادرة، فقد ترغب في التفكير في وحدة نافذة أو مكيف هواء محمول. لكن وحدات النوافذ ليست متوافقة مع كل منزل، وبما أن هناك جوانب سلبية لأجهزة التكييف المحمولة والتي تزداد سوءًا أثناء موجة الحر، فهذا حل مؤقت في أحسن الأحوال.
قد يكون قانون البناء الجديد محبطًا للبعض (حتى أنه كانت هناك دعوى قضائية)، لكن التوقعات المناخية حقيقية. من المتوقع أن تستمر واشنطن في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا القرن، وبناء منزل معزول بإحكام بمضخة حرارية، مصمم لمناخ الغد، أمر منطقي أكثر من بناء منزل لمناخ الماضي.