لماذا أكثر من ثلث المنازل في واشنطن لا تحتوي على مكيفات هواء؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، لست وحدك إذا تحولت أهدافك الشخصية من طلاء المنزل إلى تركيب حمام سباحة فوق الأرض. بينما يبحث الناس عن طرق للبقاء باردين خلال صيف آخر من درجات الحرارة القياسية، فإن الوصول إلى الهواء البارد والماء يبدو أفضل من أي وقت مضى للأشخاص الذين ليس لديهم مكيف هواء. قد يكون من الصعب تصديق ذلك، ولكن حتى بعد وفاة 159 شخصًا في واشنطن عندما حدثت القبة الحرارية في عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 30 درجة فوق المعدل الطبيعي لعدة أيام، لا تزال العديد من المنازل في الولاية (34.2٪، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي) لا تحتوي على تكييف الهواء. ويعود السبب إلى حقيقة بسيطة وهي أنه لم يكن يُنظر إليه على أنه ضرورة، خاصة في الجزء الغربي من الولاية.

تنقسم ولاية واشنطن إلى منطقتين مناخيتين رئيسيتين، حيث تمثل سياتل المنطقة الساحلية الرطبة المعتدلة وتجسد سبوكان الجزء الداخلي الأكثر جفافاً من الولاية. في سياتل، كان الطقس دائمًا معتدلاً بدرجة كافية بحيث لا يتطلب تكييف الهواء، ولكن لم يعد الأمر كذلك. ومع ارتفاع عدد الأيام التي تزيد عن 90 درجة فهرنهايت على مدى العقود العديدة الماضية، فإن عدد المنازل التي لا تحتوي على مكيفات هواء يتناقص تدريجياً. تتغير قوانين البناء على مستوى الولاية وفقًا لذلك، ويعمل التشريع الجديد على تعزيز حقوق المستأجرين لضمان سلامة الناس عندما يرتفع مستوى الزئبق. سواء كنت تملك أو تستأجر في ولاية واشنطن، إذا كنت تعيش بدون مكيف هواء، فقد ترغب في التفكير في تركيب مضخة حرارية، وهو خيار شائع بشكل متزايد في المنطقة. هذا تثبيت مباشر يمكن أن يجعل صيفك أقل بؤسًا.