لماذا إدمان جين هو كابوس كامل في جولة

في سبتمبر 2024 ، كان إدمان جين ينتهي من أغنية “Ocean Size” من ألبومهم لعام 1988 “Nothing’s Docking” خلال حفل موسيقي في بوسطن. بينما قام عازف الجيتار ديف نافارو بتقويف النهاية المناخية ، وقف رجل الجبهة بيري فاريل بالقرب منه ، وهو يمتلك إيقاعًا ، كما يفعل في النسخة المسجلة من الأغنية. بعد ذلك ، التفت إلى نافارو ، مع التركيز على شخيره نحو عازف الجيتار قبل أن يسير بالقرب منه ويصرخ به مع كتفه. في البداية ، واصل نافارو اللعب لبضع ثوان ، مع إبقاء عينيه على فاريل ، الذي انحنى له بعد ذلك. عند هذه النقطة ، بدأت المواجهة ، وسرعان ما خرج شخص ما من خارج المسرح بين زملاء الفرقة منذ فترة طويلة. خلع نافارو غيتاره ، بينما انتهى الآخرون بمصارعة فاريل على الأرض. انتهى الحفل ، كما كان بقية الجولة.
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لقد كانت نهاية محزنة ليس فقط للجولة ولكن الفرقة كذلك. تضمن المدى جميع الأعضاء الأربعة الأصليين ، وقد ذهب بسلاسة نسبيا بشكل عام. حتى ، كما قال Navarro لاعب الجيتار ، “لقد توقف كل شيء عن صراخ ودمر حياة الفرقة إلى الأبد.” وتابع “وليس هناك فرصة للفرقة للعب معا مرة أخرى”.
بعد الحفل الموسيقي ، نشر Navarro ، عازف الدرامز ستيفن بيركنز ، عازف الجيتار إريك أفيري رسالة مشتركة على Instagram ، مشيرًا إلى “نمط مستمر من السلوك وصعوبات الصحة العقلية لمطربنا بيري فاريل” كسبب لإلغاء بقية العروض المحددة. كان السيناريو مزعجًا للفرقة والمشجعين ، لكنه بالكاد كان خارج الحقل الأيسر. لقد خلقت الدراما المستمرة للأعضاء وعدم قدرتها على الحصول على علاقة متطورة بينهما وجعلت جولاتهم حقيبة مختلطة من ليالي الموسيقى المذهلة وحب المعجبين (في الغالب) من خلال الصراع وراء الكواليس تفاقم بسبب تعاطي المخدرات.
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حارب بيري فاريل وديف نافارو على خشبة المسرح في عام 1991
تشكلت إدمان جين في منتصف الثمانينيات في لوس أنجلوس. على الرغم من أنهم وضعوا ألبومين استوديو فقط – “لا شيء مروع” المذكور أعلاه في عام 1988 و “Ritual de Lo Itatual” في عام 1990 – حصلوا على قاعدة معجبين مخلصين. اندلعت الفرقة في عام 1991 بجولة وداع بيري فاريل التي تم إنشاؤها تسمى Lollapalooza ، وهو مهرجان يستمر حتى يومنا هذا. ومن المفارقات ، أن فاريل وديف نافارو تعرضوا أيضًا صراعًا على خشبة المسرح في الليلة الأولى من Lollapalooza ، وتولى Navarro اللوم.
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في كتاب بعنوان “Lollapalooza: The Unclistered Story of Abeliative Rock’s Bindistival” ، يروي العديد من الأشخاص قصة هذا العرض الأول. يصف الجميع ليلة فوضوية حيث كانت أريزونا هيت قمعية بشكل خاص. كان نافارو يتعامل مع إدمان المخدرات وتغلب عليه في تلك الليلة ، بينما كان بيري يحتضن تعاطي المخدرات. كان التوتر مرتفعًا في الكواليس بالفعل ، وكان Navarro مدفعًا فضفاضًا ، حيث قام في نهاية المطاف بإلقاء غيتاره في الحشد وتمزيق مداخنه. لم يكن Farrell لديه ، واستمر الرجلان في مباراة دفع ، لكن في ذلك الوقت ، استمرت الجولة كما هو مخطط لها.
وقال نافارو “أتحمل مسؤولية ذلك … … كنت الشخص الذي جعل الأمر صعبًا على الجميع”. لكن تلك المشادة على المسرح لم تكن الظفر في التابوت التي كان عام 2024. وقال نافارو عن الجولة: “لم يكن لدي أي أسئلة حول ما إذا كان سيستمر”. “كنت أعلم أنه كان. لن نضع هذه الجولة معًا ثم لا نفعل ذلك.”
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شخصيات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى توتر على الطريق
على الرغم من كونها على بعد مرة أخرى ، قامت Jane’s Addiction بجولة في عدة مرات ، حتى بدون موسيقى جديدة. في بعض السنوات ، تدور الموسيقيون المختلفين داخل وخارج الأعضاء الأصليين ، ومعظمهم من عازف الجيتار إريك أفيري. على الرغم من ذلك ، كان بيري فاريل دائمًا هو الرجل الأمامي ، وربما يجادل الكثيرون أنه بدونه ، لن يكون إدمان جين هو إدمان جين. لا يمكن المبالغة في مساهمة ديف نافارو ، وكان في معظم الجولات. كانت العلاقة المستمرة لخلل وظيفي جزءًا كبيرًا مما جعل جولات الفرقة صعبة.
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وقال نافارو لـ Vanity Fair في عام 2011: “أحد الأشياء التي توحينا عنا هي أننا غير محجبين تمامًا. لدينا شخصيات مختلفة.” عندما تكون في جولة ، وقضاء الكثير من الوقت معًا إلى جانب ضغوط السفر والأداء ، من السهل تخيل التوترات القديمة التي ترتفع بشكل غير متوقع. في الواقع ، وصف نافارو إدمان جين (فرقة تم طردها تقريبًا) بأنها تشبه الأسرة. وقال لـ Vanity Fair: “كما هو الحال مع العديد من العائلات ، هناك بعض الأعضاء الذين لديك مشاكل معهم ، وينفصلون معهم لفترة من الوقت ، لكنهم ما زالوا عائلتك”.
أما إذا كان Navarro و Farrell سيؤديان إلى تصحيح الأمور ، فمن الصعب معرفة ذلك ، لكن Farrell اعتذر علنًا بعد انهيار عام 2024. وقال في بيان لـ Variety: “لقد كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه صعبة للغاية وبعد قضاء الوقت والمساحة للتفكير ، من الصواب فقط أن أعتذر لزملائي في الفرقة ، وخاصة ديف نافارو ، والمشجعين ، والأسرة والأصدقاء على أفعالي خلال عرض يوم الجمعة”. “لسوء الحظ ، أدت نقطة الانهيار إلى سلوك لا يغتفر ، وأنا أتحمل المساءلة الكاملة عن كيفية اختيار التعامل مع الموقف”.
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