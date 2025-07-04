لماذا إدمان جين هو كابوس كامل في جولة

في سبتمبر 2024 ، كان إدمان جين ينتهي من أغنية “Ocean Size” من ألبومهم لعام 1988 “Nothing’s Docking” خلال حفل موسيقي في بوسطن. بينما قام عازف الجيتار ديف نافارو بتقويف النهاية المناخية ، وقف رجل الجبهة بيري فاريل بالقرب منه ، وهو يمتلك إيقاعًا ، كما يفعل في النسخة المسجلة من الأغنية. بعد ذلك ، التفت إلى نافارو ، مع التركيز على شخيره نحو عازف الجيتار قبل أن يسير بالقرب منه ويصرخ به مع كتفه. في البداية ، واصل نافارو اللعب لبضع ثوان ، مع إبقاء عينيه على فاريل ، الذي انحنى له بعد ذلك. عند هذه النقطة ، بدأت المواجهة ، وسرعان ما خرج شخص ما من خارج المسرح بين زملاء الفرقة منذ فترة طويلة. خلع نافارو غيتاره ، بينما انتهى الآخرون بمصارعة فاريل على الأرض. انتهى الحفل ، كما كان بقية الجولة.

إعلان

لقد كانت نهاية محزنة ليس فقط للجولة ولكن الفرقة كذلك. تضمن المدى جميع الأعضاء الأربعة الأصليين ، وقد ذهب بسلاسة نسبيا بشكل عام. حتى ، كما قال Navarro لاعب الجيتار ، “لقد توقف كل شيء عن صراخ ودمر حياة الفرقة إلى الأبد.” وتابع “وليس هناك فرصة للفرقة للعب معا مرة أخرى”.

بعد الحفل الموسيقي ، نشر Navarro ، عازف الدرامز ستيفن بيركنز ، عازف الجيتار إريك أفيري رسالة مشتركة على Instagram ، مشيرًا إلى “نمط مستمر من السلوك وصعوبات الصحة العقلية لمطربنا بيري فاريل” كسبب لإلغاء بقية العروض المحددة. كان السيناريو مزعجًا للفرقة والمشجعين ، لكنه بالكاد كان خارج الحقل الأيسر. لقد خلقت الدراما المستمرة للأعضاء وعدم قدرتها على الحصول على علاقة متطورة بينهما وجعلت جولاتهم حقيبة مختلطة من ليالي الموسيقى المذهلة وحب المعجبين (في الغالب) من خلال الصراع وراء الكواليس تفاقم بسبب تعاطي المخدرات.

إعلان