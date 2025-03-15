لماذا إطارات النوافذ لها ثقوب في الأسفل؟ إليك ما لديهم

الثقوب البكاء هي أنظمة تصريف صغيرة للنوافذ. تتيح الثقوب الموجودة على الإطار أن تخرج الماء بسهولة عبر قناة توجه الماء في الخارج. يمكن أن تحتوي النافذة على ثقوب أو أكثر من الثقوب ، وعادة ما تكون موجودة في الجزء السفلي من إطار النافذة لأن هذا هو المكان الذي تجمع فيه الماء بشكل طبيعي. من الشائع أن يكون لدى الثقوب البكاء اللوحات الصغيرة على السطح الخارجي من النافذة للحفاظ على الرياح والأمطار من النفخ مرة أخرى عبر القناة. الماء الذي يتدفق من خلال فتحة البكاء يدفع رفرف مفتوح حتى يتمكن من الهروب ، مما يشجع الرطوبة على السفر فقط في اتجاه واحد.

ليس كل النوافذ لديها ثقوب يبكي. عادةً ما يتم عرضها فقط على النوافذ المصنوعة من الفينيل أو الألياف الزجاجية أو المعدن لأن بناء الإطار يشمل مساحات مجوفة حيث يمكن للمياه محاصرة. تعتبر الثقوب البكرية أيضًا أكثر شيوعًا في أنواع معينة من النوافذ ، بما في ذلك النوافذ المنزلق والمضاعفة ، حيث من المرجح أن تجمع الرطوبة في المسار أو الإطار.

تتمثل الفائدة الفورية في الثقوب البكاء في التخلص من المياه التي عادة ما تجمع داخل الإطار أو المسار. من خلال منع هذه الرطوبة من النسخ الاحتياطي إلى منزلك أو تتسرب بشكل أعمق في الإطار ، حيث يمكن أن يسبب أضرارًا هيكلية ، فإن فتحات الصرف هذه تساعد نوافذك لفترة أطول عندما يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح. يساعد إبعاد الماء خارج الإطارات أيضًا على تقليل التكثيف الذي يتشكل على النوافذ ويقلل من نمو العفن والعفن. يمكن أن يحافظ على البعوض والآفات الأخرى عن طريق القضاء على مصدر جذاب للمياه. للحصول على هذه الفوائد ، تجنب تغطية الثقوب عند تسهيل نافذتك.