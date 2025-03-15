لماذا إطارات النوافذ لها ثقوب في الأسفل؟ إليك ما لديهم

غالبًا ما تكون الثقوب الموجودة في الجزء الخارجي من منزلك أمرًا سيئًا – فهي تسمح بالرطوبة والآفات لدخول منزلك. لهذا السبب من المهم إغلاق فجوات الباب والفتحات الأخرى على السطح الخارجي لمنزلك. ولكن هناك نوع معين من الثقب في أسفل العديد من إطارات النوافذ موجودة لسبب وجيه للغاية. يطلق عليهم ثقوب البكاء ، ويسمحون للمياه بالخروج من إطار النافذة بدلاً من تجميع وتسبب الضرر. تقلل الثقوب أيضًا من المشكلات الناجمة عن اختلافات الضغط لأنها تساعد في تعادل ضغط الهواء في إطار النافذة.
تحمل النافذة الخارجية جميع أنواع الطقس ، وغالبًا مع الرطوبة المعنية. العواصف الممطرة والثلوج وحتى الرطوبة يمكن أن تتسبب في تشكيل الرطوبة داخل إطارات النوافذ الخاصة بك ، لذلك فإن الثقوب البكينة مفيدة بشكل خاص في المناخات مع نوبات متكررة لهذا النوع من الطقس. يبدو أن الماء يجد طريقة داخل النوافذ ، حتى لو كان لديك شاشة في مكانها. يمكن أن تجبر الرياح القوية الأمطار داخل الإطار ، ويمكن أن تتراكم التكثيف ، والفرط من الرشاشات أو خرطوم الحديقة ، وبقع الماء من الأطفال الذين يلعبون يمكن أن تسهم جميعًا في الرطوبة التي تم جمعها. إذا لم يخرج الماء ، فيمكنه الاستقرار داخل الغرف المجوفة للإطار ، حيث يمكن أن يسبب تدهورًا وتلفًا. النمو العفن والعفن هي أيضا مصدر قلق. تبكي ثقوب القضاء على هذه المشكلة عن طريق توجيه المياه خارج الإطار.
كيف تعمل الثقوب البكنة ولماذا تكون مفيدة
الثقوب البكاء هي أنظمة تصريف صغيرة للنوافذ. تتيح الثقوب الموجودة على الإطار أن تخرج الماء بسهولة عبر قناة توجه الماء في الخارج. يمكن أن تحتوي النافذة على ثقوب أو أكثر من الثقوب ، وعادة ما تكون موجودة في الجزء السفلي من إطار النافذة لأن هذا هو المكان الذي تجمع فيه الماء بشكل طبيعي. من الشائع أن يكون لدى الثقوب البكاء اللوحات الصغيرة على السطح الخارجي من النافذة للحفاظ على الرياح والأمطار من النفخ مرة أخرى عبر القناة. الماء الذي يتدفق من خلال فتحة البكاء يدفع رفرف مفتوح حتى يتمكن من الهروب ، مما يشجع الرطوبة على السفر فقط في اتجاه واحد.
ليس كل النوافذ لديها ثقوب يبكي. عادةً ما يتم عرضها فقط على النوافذ المصنوعة من الفينيل أو الألياف الزجاجية أو المعدن لأن بناء الإطار يشمل مساحات مجوفة حيث يمكن للمياه محاصرة. تعتبر الثقوب البكرية أيضًا أكثر شيوعًا في أنواع معينة من النوافذ ، بما في ذلك النوافذ المنزلق والمضاعفة ، حيث من المرجح أن تجمع الرطوبة في المسار أو الإطار.
تتمثل الفائدة الفورية في الثقوب البكاء في التخلص من المياه التي عادة ما تجمع داخل الإطار أو المسار. من خلال منع هذه الرطوبة من النسخ الاحتياطي إلى منزلك أو تتسرب بشكل أعمق في الإطار ، حيث يمكن أن يسبب أضرارًا هيكلية ، فإن فتحات الصرف هذه تساعد نوافذك لفترة أطول عندما يتم الحفاظ عليها بشكل صحيح. يساعد إبعاد الماء خارج الإطارات أيضًا على تقليل التكثيف الذي يتشكل على النوافذ ويقلل من نمو العفن والعفن. يمكن أن يحافظ على البعوض والآفات الأخرى عن طريق القضاء على مصدر جذاب للمياه. للحصول على هذه الفوائد ، تجنب تغطية الثقوب عند تسهيل نافذتك.
كيف تحافظ على ثقوب البكاء
تركز الصيانة بشكل أساسي على إبقاء ثقوب البكاء مفتوحة حتى يتمكن الماء من التصريف بحرية. يمكن أن تصبح قنوات الصرف مسدودة بالأوساخ والحطام في الهواء الطلق ، والتي تمنع الماء من التدفق ويسمح لها بالتراكم على طول النوافذ الخاصة بك. في بعض الأحيان يمكنك رؤية Gunk تجمع حول الافتتاح. إذا كانت Windows الخاصة بك تحتوي على اللوحات التي تغطي الفتحة ، فاستخدم مفك البراغي Flathead أو جهاز مشابه لفتح الغطاء والبحث عن الحطام. يمكنك أيضًا اختبار مدى جودة عمله عن طريق سكب الماء في الإطار ومشاهدته لاستنزاف الإطار.
حتى لو كانت ثقوب البكاء تعمل ، فإن تنظيفها مرة أو مرتين على الأقل في السنة يمنع مشكلة. تعمل فرشاة الأسنان القديمة أو فرشاة التنظيف بشكل جيد للتخلص من الحطام المرئي بالقرب من الفتحات ، ويساعد الهواء المضغوط على دفع الحطام عبر قنوات الصرف بسهولة. يمكن أن يساعد أيضًا في صب الماء من خلال الفتحة أو الضغط على الماء في الفتحة مع محقنة لغسل أي حطام متبقي. إذا كان لديك أي شيء عالق في القناة ، فإن قطعة من الأسلاك أو منظف الأنابيب أو فرشاة تنظيف القش المرنة يمكن أن تساعد في دفع الانسداد عبر الفتحة. العملية سهلة بما يكفي لأداء عند تنظيف النوافذ الخاصة بك بشكل روتيني.