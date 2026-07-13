لماذا ارتدت الأرجنتين شارات سوداء أمام سويسرا: أنطونيو راتين، الرجل الذي ألهم البطاقات الحمراء والصفراء في كرة القدم

كانساس سيتي – خلال فوز الأرجنتين المثير 3-1 على سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 على ملعب أروهيد مساء السبت، برزت إحدى التفاصيل أمام قمصان ألبيسيليستي الشهيرة ذات اللونين الأبيض والأزرق السماوي: شارات سوداء ملفوفة حول أكمام كل لاعب ومدرب.

إذا كنت تتساءل لماذا ارتدى ليونيل ميسي وزملاؤه شارة القيادة السوداء هذه، فقد تم تخصيصها تكريمًا لأنطونيو راتين، قائد الأرجنتين السابق وأسطورة بوكا جونيورز الذي توفي عن عمر يناهز 89 عامًا بعد إصابته بسكتة دماغية يوم السبت.

وبناء على طلب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، منح الفيفا الإذن للفريق بارتداء شارات سوداء تكريما له.

راتين، لاعب خط الوسط الأسطوري، قاد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1966 الناري ضد إنجلترا – وهي المنافسة التي من المفارقات أنها ستتجدد مرة أخرى يوم الأربعاء في أتلانتا بعد 60 عامًا – وقد تم طرده في تلك المباراة الشهيرة من قبل الحكم الألماني رودولف كريتلين بعد تبادل حاد لم يفهمه أي من الرجلين تمامًا. ورفض راتين مغادرة الملعب حتى يتم توفير مترجم.

يتذكر راتين بعد سنوات قائلاً: “أخبرني مدربنا أنه إذا كان الحكم يسيء فهم الأمور، فسأطلب مترجماً لأنني كنت القائد والقواعد ستدعمني”. “لقد طلبت واحدة لأن ابن الحكم كان يناديهم بكل شيء، وقد طردني الرجل”.

احتجاجه الدرامي، والذي تضمن عدم مغادرة الملعب لمدة 10 دقائق حتى اصطحبته الشرطة وسط وابل من الإساءات من قبل المشجعين الإنجليز الذين ألقوا عليه علب البيرة الممتلئة، كشف عن خلل صارخ في تحكيم كرة القدم: لم تكن هناك طريقة عالمية لتوصيل القرارات التأديبية عبر لغات متعددة.

أثناء قراءة المباراة في اليوم التالي، قام كين أستون، الذي شغل منصب رئيس لجنة الحكام بالفيفا والمشرف المسؤول عن جميع حكام المباراة خلال كأس العالم 1966، بإنشاء نظام البطاقة الصفراء والحمراء بمساعدة زوجته بعد أن ألهمته إشارة المرور.

استجاب الفيفا بإنشاء نظام البطاقة الصفراء والحمراء، والذي تم تقديمه لأول مرة في كأس العالم 1970 في المكسيك. وبعد مرور أكثر من نصف قرن، يعتبر طرد راتين فيما يشار إليه الآن باسم “سرقة القرن” هو أصل نظام البطاقات الصفراء والحمراء الحالي الذي لا يزال مستخدمًا حتى اليوم.

خدم راتين لاحقًا بلاده في السياسة قبل تقاعده، ولكن في ليلة السبت في مدينة كانساس سيتي، تم تكريم إرثه من قبل فريقه السابق. لم تكن شارات الذراع السوداء مجرد رمز للحزن، بل كانت بمثابة تذكير بمكانته في تاريخ كأس العالم وتحية لرجل غيّر تحديه رياضة كرة القدم إلى الأبد.

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