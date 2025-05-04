لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن جميع النساء من التصويت؟

إذا كنت على قيد الحياة عندما أعطى التعديل التاسع عشر للمرأة الأمريكية الحق في التصويت في عام 1920 ، فقد تعلمت بسرعة كبيرة أن التغيير الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس على الدستور لم ينطبق على النساء اللواتي. بالتأكيد ، شاركت النساء السود في حركة الاقتراع مع النساء البيض. ولكن عندما تم تأمين التصويت في النهاية ، كانت العنصرية لا تزال في مكانها دائمًا – إلى حد كبير في كل مكان. هذا بغض النظر عن حقيقة أن التعديل التاسع عشر ذكر ، “حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لن يتم رفضه أو اختصاره من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أي دولة على حساب الجنس”.

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لم يكن فقط النساء السود اللائي تعرضن للتمييز ، أيضًا. كما لم يتم الترحيب بالنساء الآسيويات والأمريكيات الأصلية في صناديق الاقتراع لأنهن لم يمنحن الجنسية إلا بعد سنوات من التصديق على التعديل التاسع عشر. واجهت بعض النساء اللاتينيات أيضًا عقبات بسبب حواجز اللغة.

لم يكن حتى تم إقرار قانون حقوق التصويت في عام 1965 أن النساء من أي عرق كانا مواطنين أمريكيين يمكنهم الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات دون تدخل. بعد تأسيس الولايات المتحدة عام 1776 ، استغرق الأمر 189 عامًا لجميع النساء اللواتي يتصدرن الحق في التصويت. الأسباب متعددة الأبعاد ، والتي تتعلق بالمعتقدات الطويلة حول أدوار الجنس والعرق في المجتمع.