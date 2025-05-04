لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن جميع النساء من التصويت؟

إذا كنت على قيد الحياة عندما أعطى التعديل التاسع عشر للمرأة الأمريكية الحق في التصويت في عام 1920 ، فقد تعلمت بسرعة كبيرة أن التغيير الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس على الدستور لم ينطبق على النساء اللواتي. بالتأكيد ، شاركت النساء السود في حركة الاقتراع مع النساء البيض. ولكن عندما تم تأمين التصويت في النهاية ، كانت العنصرية لا تزال في مكانها دائمًا – إلى حد كبير في كل مكان. هذا بغض النظر عن حقيقة أن التعديل التاسع عشر ذكر ، “حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لن يتم رفضه أو اختصاره من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أي دولة على حساب الجنس”.
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لم يكن فقط النساء السود اللائي تعرضن للتمييز ، أيضًا. كما لم يتم الترحيب بالنساء الآسيويات والأمريكيات الأصلية في صناديق الاقتراع لأنهن لم يمنحن الجنسية إلا بعد سنوات من التصديق على التعديل التاسع عشر. واجهت بعض النساء اللاتينيات أيضًا عقبات بسبب حواجز اللغة.
لم يكن حتى تم إقرار قانون حقوق التصويت في عام 1965 أن النساء من أي عرق كانا مواطنين أمريكيين يمكنهم الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات دون تدخل. بعد تأسيس الولايات المتحدة عام 1776 ، استغرق الأمر 189 عامًا لجميع النساء اللواتي يتصدرن الحق في التصويت. الأسباب متعددة الأبعاد ، والتي تتعلق بالمعتقدات الطويلة حول أدوار الجنس والعرق في المجتمع.
يعارض الكثير من الناس حق المرأة
كان محفز حركة حقوق المرأة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة هو اتفاقية سينيكا فولز في عام 1848 ، عندما وضعت خمس نساء إعلانًا في الأوراق المحلية تعلن عن “مؤتمر لمناقشة الحالة الاجتماعية والمدنية والدينية للمرأة” ، بير سميثسونيان. قبل الاجتماع ، صاغت بعض النساء إعلان المشاعر ، والتي عكست عن كثب إعلان الاستقلال. في افتتاح نسخة السيدات ، أضافوا كلمة واحدة بسيطة: “النساء”. “نحتفظ بهذه الحقائق ليكون بديهيًا ؛ أن جميع الرجال والنساء قد تم إنشاؤهم على قدم المساواة”. كان هناك 16 مطالب مدرجة ، وكان واحد منهم الحق في التصويت.
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على مدار العقود القليلة المقبلة ، نظمت حقوق الاقتراع والجماعات الوطنية. قام الأشخاص الذين عارضوا الحركة بالشيء نفسه طوال منتصف القرن التاسع عشر ، وفي عام 1911 ، أنشأت امرأة تدعى جوزفين دودج الجمعية الوطنية المعارضة لاقتراع المرأة. جادل أولئك الذين كانوا ضد النساء في التصويت بأنهم لم يكونوا أذكياء بما يكفي لفهم السياسة ، وكانوا مشغولين للغاية بإدارة المنازل وتربية الأطفال للحصول على الوقت للانخراط في المسائل السياسية ، ولم يرغب المسطح إلى الحق أو المسؤولية. كانت المعارضة المستمرة من المشرعين وبعض أفراد الجمهور دورًا أساسيًا في إبقاء النساء من صندوق الاقتراع لفترة طويلة.
كان التعديل التاسع عشر إلى حد كبير فوزًا للنساء البيض
على الرغم من أنه من المثير للاهتمام أن نسمع الطريقة التي فكر بها بعض الناس في النساء ، من المهم أن نتذكر أن هذا المنظور كان كل شخص يعرفه أي شخص. كما أوضحت روث ماس ، أستاذة كلية أنثروبولوجيا التطور في جامعة لندن ، في المحادثة ، أن الثقافات التي يسيطر عليها الذكور قد ولدت من الحاجة إلى السيطرة على الثروة المادية بقدر ما أصبحت المجتمعات البشرية قائمة على الزراعة. أصبحت النساء جانبًا آخر من جوانب الحياة التي اعتبرها الرجال أسيادًا ، وكانت فكرة أن لديهم صوتًا في عالم كان في معظم الأحيان ينتمون إلى الرجال لآلاف السنين لم تكن سهلة بالنسبة للناس – حتى بعض النساء.
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كل هذا يساعد على توضيح سبب كون فكرة التصويت للمرأة فكرة جذرية ولماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى ثماره. ومع ذلك ، حتى عندما تم التصديق على التعديل التاسع عشر أخيرًا ، كان ذلك بمثابة فوز للنساء البيض. على الورق ، كان ينبغي السماح لأي امرأة كانت مواطنًا أمريكيًا بالتصويت ، ولكن في الممارسة العملية ، كانت الولايات القضائية المحلية هي حراس البوابة الذين حصلوا بالفعل على أصواتهم. وفي عام 1920 ، ما زال السود يعيشون في ظل قوانين جيم كرو القمعية ، وخاصة في الجنوب. مع تأمين الرجال السود الحق في التصويت مع التصديق على التعديل الخامس عشر في عام 1870 ، كان أولئك الذين يسيطرون على استطلاعات الرأي على دراية جيدة بالفعل في كيفية ثني الأقليات عن التصويت ، واستخدموا نفس التكتيكات ضد النساء من الألوان. ومع ذلك ، لم تستسلم النساء السود ، وظل الكثيرون منخرطين في العمل الشاق لتأمين الحريات المدنية.
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حافظت القوانين القديمة وتكتيكات الخوف على العديد من النساء الملونات من صناديق الاقتراع حتى عام 1965
أشياء مثل اختبارات محو الأمية وضرائب الاستطلاعات لعبت بشكل كبير في منع النساء الملونات من ممارسة حقوقهن بسهولة في التصويت بموجب التعديل التاسع عشر. كانت هناك أيضًا بنود جد وتخويف وعنف جيد من الطراز القديم. تم استبعاد النساء الآسيويات على وجه التحديد حتى عام 1952 بفضل قانون الاستبعاد الصيني ، الذي قال إن المهاجرين الآسيويين لا يمكن أن يكونوا مواطنين أمريكيين. أما بالنسبة للنساء اللاتينيات ، فقد طُلب منهن اجتياز اختبارات محو الأمية الإنجليزية من أجل التصويت.
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أخيرًا ، في عام 1965 ، تم توقيع قانون حقوق التصويت في القانون. تمت كتابته للقضاء على التكتيكات التمييزية المستمرة – بما في ذلك ضرائب الاقتراع ، أي دفع ضريبة للتصويت – لا تزال معتادة على حرمان الناخبين من مجموعات الأقليات ، مما يعني أن النساء من جميع الخطوط يمكنهم التصويت. ومع ذلك ، لم تكن جميع النساء هناك بعد. لا يزال أمام المتحدثين غير الإنجليزيين وقتًا عصيبًا في استطلاعات الرأي ، ولكن في عام 1975 ، تم تمديد قانون حقوق التصويت ، مما يدعو إلى توفير مواد التصويت “بلغة مجموعة الأقليات المعمول بها وكذلك في اللغة الإنجليزية”. في عام 2025 ، منذ أكثر من 100 عام على التصديق على التعديل التاسع عشر و 60 عامًا بعد إقرار قانون حقوق التصويت ، تم تسجيل 67 ٪ من 16 مليون امرأة سوداء مؤهلة للتصويت ، لكل مستويات أعلى من أجل أمريكا باك.
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