لماذا الزهور الخضراء الجميلة على زنبق السلام ليست ما تريد

إذا بدأت ترى زهور زنبق السلام البيضاء تتحول إلى اللون الأخضر وتشعر بالقلق بشأن فقدان التباين البصري في نباتك المنزلي بالإضافة إلى صحته، فإن قلقك له ما يبرره. على الرغم من أن هذا التغيير لا يؤثر بشدة على صحة النبات في معظم الأحيان، إلا أنه بالتأكيد ليس الأمثل، وتبدو الزهور أقل لفتًا للانتباه عندما لا تكون بيضاء. تعني الزهور الخضراء في زنابق السلام أنك إما أفرطت في تخصيب نباتك أو لم تمنحه الكمية المناسبة من الضوء.
تعتبر زنابق السلام (Spathiphyllum spp.) من أسهل النباتات التي يمكن زراعتها للمبتدئين بسبب حبها للاعتدال. إنها أيضًا نباتات محبة للظل ويمكنها تحمل بعض الإهمال. ومع ذلك، فإنها لا تزال عرضة للمشاكل الصحية إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل جيد – والزهور الخضراء واحدة منها. من ناحية أخرى، يعد النقص التام في الزهور علامة واضحة على أن زنبق السلام الخاص بك في ورطة.
بعد أن قلت كل ذلك، من الناحية الفنية، فإن “الزهور” البيضاء الجميلة الموجودة على زنابق السلام الخاصة بك ليست حتى زهورًا فعلية ولكنها أوراق معدلة تسمى الكرات. نظرًا لأن زنابق السلام تنتمي إلى عائلة Araceae، التي تتميز بالعديد من النورات الفريدة، فإن هيكلها المزهر يتكون من ورقة تشبه الملعقة، والتي تحمي الطلع – المجموعة الفعلية من الزهور الصغيرة بالداخل. مع نمو النبات، يكون اللون الأخضر في البداية، ثم يتحول إلى اللون الأبيض الناصع بالكامل، ثم يعود إلى اللون الأخضر عندما تبدأ الزهرة الفعلية في التلاشي.
العوامل الخارجية التي يمكن أن تجعل زهرة زنبق السلام تتحول إلى اللون الأخضر
يعد الإفراط في التغذية أحد الأسباب الرئيسية وراء تحول زهور زنبق السلام إلى اللون الأخضر، ويجب أن تعتبر ذلك علامة تحذيرية لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الضرر لنباتك. نظرًا لكونك معرضًا بشدة لحروق الجذور، فقد تلحق الضرر الشديد بزنابق السلام إذا أفرطت في إطعامها. وبصرف النظر عن اللون الأخضر للأوراق، فإن هذا الضرر سيكون واضحًا أيضًا من تغير لون الأوراق (التي تتحول إلى اللون البني أو الأسود عند الأطراف).
يمكن أن تتسبب العوامل البيئية الأخرى أيضًا في تغيير لون الفراغات. نظرًا لكونها استوائية بطبيعتها، فإن أصناف زنبق السلام تحب أن تحتوي على نسبة رطوبة لا تقل عن 40 إلى 60% في الجو. يمكن أن تتحول أزهارها إلى اللون الأخضر عندما ينزعج مستوى الرطوبة المثالي، مما يظهر علامات الإجهاد على النبات. وبالمثل، فإن التحول في درجات الحرارة من 65 إلى 80 درجة فهرنهايت المثالية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور زهور خضراء.
للضوء أيضًا تأثير كبير على زهور زنبق السلام، وشكل النبات يجعل هذه العلاقة سهلة الفهم. نظرًا لأن زهور زنبق السلام هي في الواقع أوراق، والوظيفة الأساسية للأوراق هي التمثيل الضوئي، فمن الطبيعي أن يتم تحفيز العملية بشكل أكبر عندما يتلقى النبات ضوء الشمس الساطع. وبالتالي، فإن زهرتك البيضاء المحبوبة تتحول تدريجياً إلى اللون الأخضر بسبب الكلوروفيل الموجود في الورقة. علاوة على ذلك، فإن ضوء الشمس الأقل من المستوى الأمثل يمكن أن يتسبب أيضًا في تحول الزهرة إلى اللون الأخضر. عندما لا تحصل زنابق السلام على ما يكفي من ضوء الشمس، تبدأ النبتة في إنتاج المزيد من الكلوروفيل لتسريع عملية التمثيل الضوئي. ضع في اعتبارك أن التغير في لون الكرات هو عملية طبيعية لا بد أن تحدث على أي حال مع تقدم زهرة زنبق السلام في العمر. ومع ذلك، فإن كمية الضوء التي يتلقاها النبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على هذه العملية.
خطوات لمنع زهور زنبق السلام من التحول إلى اللون الأخضر
أفضل شيء يمكنك القيام به للتأكد من أن زنبق السلام الخاص بك يستمر في إنتاج الزهور البيضاء هو مراقبة الأسمدة الخاصة بك. إذا كنت تزرع زنابق السلام كنباتات منزلية، فتأكد من استخدام سماد نباتي منزلي سائل متوازن 10-10-10 بربع قوة. عندما يتعلق الأمر بالتكرار، فإن إطعام هذه النباتات مرة واحدة كل ستة أو ثمانية أسابيع أثناء النمو النشط في الأشهر الأكثر دفئًا يعد أكثر من كافٍ. يجب عليك أيضًا التخلص من تراكم الأملاح الزائدة في التربة عن طريق غسلها بالماء كل بضعة أشهر. ومع ذلك، بمجرد أن تتحول الزهرة إلى اللون الأخضر، فإن تقليل التغذية لن يعيدها إلى اللون الأبيض. ومع ذلك، يمكنك توقع المزيد من الزهور البيضاء في المرة القادمة التي يزهر فيها النبات.
علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التفكير في نقل موقع زنابق السلام الخاصة بك إلى مكان يستقبل ضوءًا ساطعًا ولكن غير مباشر، مثل النافذة المواجهة للشرق، لمنع التصبغ الأخضر. سيضمن ذلك أن كمية ضوء الشمس التي يتلقاها النبات لا تحفز عملية التمثيل الضوئي في الأوراق أو تسبب احتراقها. للحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية لزنبق السلام الخاص بك، يمكنك التفكير في رش نباتك باستخدام جهاز ترطيب أو صينية حصوية مملوءة بالماء. إن تبخر الماء باستمرار من الوعاء سيخلق جوًا لطيفًا ورطبًا للنبات، بينما يضمن الحصى عدم تعفن الجذور لأن قاعدة الأصيص لا تجلس في الماء. أخيرًا، تجنب إبقاء النبات بالقرب من أجهزة التدفئة أو مكيفات الهواء أو تيارات الهواء الباردة.