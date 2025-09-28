لماذا السقوط هو أفضل وقت في السنة لتخصيب العشب الخاص بك

في حين أن العديد من مالكي المنازل يطعمون العشب في الربيع ، إلا أنه ليس بالضرورة أفضل وقت في العام لتخصيب العشب الخاص بك. في الواقع ، إذا كنت تخصب مرة واحدة فقط في السنة ، فمن الأفضل فعل ذلك في الخريف. عادةً ما يتم التأكيد على العشب بعد صيف مليء بالحرارة وربما الطقس الجاف. تريد التأكد من أنه مستعد بشكل صحيح لدخول سكون الشتاء. يضمن تسميد السقوط الصلابة الباردة ، فضلاً عن أنظمة الجذور القوية التي تخلق نموًا خصبًا وتساعد العشب على مقاومة الأعشاب الضارة والآفات والمزيد.

إذا كنت تشعر بالتعب بعض الشيء بعد صيف من أعمال الحديقة ، فلا تقلق. رعاية العشب الخاص بك في الخريف واضح إلى حد ما. لتستعد للعشب لفصل الشتاء ، تحتاج إلى التغذية ، والتخلص من ، و Aerta ، والإشراف على البقع العارية ، وإزالة الأعشاب والأوراق. التخصيب هو الأهم من بين هذه مهام رعاية العشب الخريفية. إنه يضمن أن العشب لديه الطاقة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد. كما أنه يعطي العشب بداية في النمو الصحي في الربيع. بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه الأشهر الأكثر دفئًا مرة أخرى ، ستكون العشب خضراء وكثيفة. ومع ذلك ، يجب عليك اختيار الأسمدة المناسبة وتطبيقها بشكل صحيح.