لماذا السقوط هو أفضل وقت في السنة لتخصيب العشب الخاص بك

في حين أن العديد من مالكي المنازل يطعمون العشب في الربيع ، إلا أنه ليس بالضرورة أفضل وقت في العام لتخصيب العشب الخاص بك. في الواقع ، إذا كنت تخصب مرة واحدة فقط في السنة ، فمن الأفضل فعل ذلك في الخريف. عادةً ما يتم التأكيد على العشب بعد صيف مليء بالحرارة وربما الطقس الجاف. تريد التأكد من أنه مستعد بشكل صحيح لدخول سكون الشتاء. يضمن تسميد السقوط الصلابة الباردة ، فضلاً عن أنظمة الجذور القوية التي تخلق نموًا خصبًا وتساعد العشب على مقاومة الأعشاب الضارة والآفات والمزيد.
إذا كنت تشعر بالتعب بعض الشيء بعد صيف من أعمال الحديقة ، فلا تقلق. رعاية العشب الخاص بك في الخريف واضح إلى حد ما. لتستعد للعشب لفصل الشتاء ، تحتاج إلى التغذية ، والتخلص من ، و Aerta ، والإشراف على البقع العارية ، وإزالة الأعشاب والأوراق. التخصيب هو الأهم من بين هذه مهام رعاية العشب الخريفية. إنه يضمن أن العشب لديه الطاقة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء البارد. كما أنه يعطي العشب بداية في النمو الصحي في الربيع. بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه الأشهر الأكثر دفئًا مرة أخرى ، ستكون العشب خضراء وكثيفة. ومع ذلك ، يجب عليك اختيار الأسمدة المناسبة وتطبيقها بشكل صحيح.
تسميد السقوط يعد العشب لسماءة الشتاء وإحياء الربيع
بعد عدة أشهر من حرارة الصيف الدائمة ، قد يكون العشب الخاص بك متوترة بعض الشيء وتلفها. يساعد تخصيبه في الخريف في إصلاح هذا الضرر وإحياء العشب قبل أن يعاني من إصابات جديدة في فصل الشتاء. يمكن أن يساعد في كثافة العشب أيضًا. تساعد تسميد السقوط على النمو بأكثر سمكا وأكمل ، وملء البقع العارية التي قد تكون قد تطورت بسبب الحرارة أو الجفاف أو حركة المرور الثقيلة. مع درجات الحرارة الباردة في الخريف وعدد أقل من ساعات أشعة الشمس ، يتباطأ نمو العشب. ومع ذلك ، تستمر جذور العشب في التطور حتى الصقيع الأول. يمكن أن تؤثر تغذية العشب مع العناصر الغذائية الحيوية على مدى عمق الجذور. يساعد نظام الجذر الأقوى على التحكم في نمو الأعشاب الضارة ، لذلك لن تقضي كل الحشائش في الربيع والصيف لتصوير اليدين في العشب النظيف والمفتوح.
من المهم بشكل خاص تخصيب العشب الخاص بك قبل فصل الشتاء ، وهو عندما يصبح نائمًا ويتوقف عن النمو. يساعد تطبيق الأسمدة مع العناصر الغذائية المناسبة طاقة تخزين العشب للطقس البارد في المستقبل. هذا يحسن مرونة من درجات الحرارة المنخفضة والجفاف والمرض والآفات. يساعد تسميد السقوط أيضًا في الحديقة المستقبلية ، وتشجيع العشب على الارتفاع بسرعة في الربيع. هذا يمكن أن يقلل من مقدار العمل الذي تحتاج إلى القيام به على العشب عندما تبدأ درجات الحرارة في الصعود.
اختيار الصيغة الصحيحة للتخصيب
إذا كنت ترغب في تخصيب العشب الخاص بك في الخريف للحصول على النتائج المثلى ، فإن العثور على الأسمدة المناسبة أمر بالغ الأهمية. تتميز صيغ الأسمدة بثلاثة أرقام تعرض نسب المكونات الرئيسية الثلاثة في الأسمدة. يمثل الرقم الأول النيتروجين (N) ، والثاني هو للفوسفور (P) ، والثالث يدل على البوتاسيوم (K). يعد النيتروجين أهم مركب للتسميد في العشب لأنه يدعم نمو الجذر والمساعدات في تخزين الكربوهيدرات الذي يوفر العشب طاقته الشتوية. كما أنه يساعد على منع المرض والحفاظ على العشب الأخضر.
لتخصيص السقوط ، فإن صيغة ذات نسبة أعلى من النيتروجين إلى الفوسفور والبوتاسيوم هي الخيار الأفضل. ومع ذلك ، يجب أن لا يزال يحتوي على بعض الفوسفور والبوتاسيوم لأنها أيضًا عناصر مغذية أساسية. يساعد الفسفور في تطور الجذر القوي ، والوقاية من الأمراض ، والتسامح مع الحرارة والبرد والجفاف. بدون البوتاسيوم ، سوف يكافح العشب من أجل البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة الشتاء الباردة. من الجيد أيضًا اختيار الأسمدة ذات النيتروجين البطيء. من خلال إطلاق النيتروجين تدريجياً ، يوفر هذا النوع من الأسمدة تغذية ثابتة مع مرور الوقت ويقلل من فرصة الإفراط في الإفراط.