لماذا العلية الخاصة بك ساخنة جدًا وكيفية الحفاظ عليها باردة

العلية في منزلك تقوم بأكثر من مجرد تخزين الصناديق القديمة. نظرًا لأنه أعلى جزء من منزلك، وترتفع الحرارة، فليس من المفاجئ عادةً أن تشعر بالاختناق في العلية. إذا صعدت إلى العلية في أحد أيام الصيف وشعرت وكأنك دخلت الفرن، فمن المحتمل أن تكون درجة الحرارة أعلى بما يصل إلى 20 درجة فهرنهايت من الخارج. أنت لست وحدك: وفقًا لـ EcoFoil، فإن حوالي 80٪ من المنازل في الولايات المتحدة التي بها علية قد تواجه مشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة العلية. إن فهم سبب حدوث ذلك وما يمكنك فعله للحفاظ على برودة العلية سيجعل الرحلات إلى الطابق العلوي أكثر راحة ومنزلك أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
تصبح العلية الخاصة بك ساخنة بسبب سوء التهوية والعزل غير الكافي وتسرب الهواء والحرارة الممتصة من خلال السقف. يمكنك الحفاظ على برودته عن طريق تركيب مراوح العلية، وتحسين العزل، وإغلاق التسريبات، وتحسين التهوية.
سطح منزلك هو خط الدفاع الأول ضد حرارة الشمس. إذا كان لديك ألواح أو مواد داكنة على السطح، فسوف تمتص الإشعاع الشمسي، مما يؤدي إلى تسخين سطح السقف. يتم نقل هذه الحرارة إلى مساحة العلية. يرتفع أيضًا الهواء الأكثر سخونة الموجود داخل منزلك ويصل إلى مساحة العلية. بدون تدفق الهواء المناسب من خلال فتحات التهوية، سيظل الهواء محبوسًا. تحتاج العلية الخاصة بك إلى تهوية السحب والعادم للسماح للهواء الساخن بالهروب ودخول الهواء البارد، مما يساعد أيضًا في تقليل تكاليف المرافق. يمكن أن يؤدي العزل السيئ أيضًا إلى إنشاء علية ساخنة. مهمة العزل هي منع انتقال الحرارة المفرط وتنظيم درجات الحرارة. أخيرًا، يمكن أن يتسبب أي ضرر أو ثقوب في السقف في حدوث تسرب للهواء، مما يسمح بدخول الهواء الخارجي ويجعل العلية شديدة الحرارة.
قم بتبريد العلية الساخنة الخاصة بك بهذه الخطوات
أولاً، تأكد من أن لديك نظامًا متوازنًا لفتحات السحب والعادم. قد تحتاج إلى إضافة المزيد من فتحات التهوية لتحسين تدفق الهواء طوال الوقت وتنفيس الهواء الساخن. قد يكون من المفيد الاستعانة بمحترف لتقييم العلية الخاصة بك وتقديم توصيات التهوية أو تلبية احتياجات العلية الخاصة بك بعد الفحص، إلا إذا كنت تشعر أنه يمكنك القيام بمشروع DIY لتحسين تهوية منزلك. هناك عدد قليل من خيارات التهوية، مثل فتحات باطن الأرض، والتلال، والجملون، لتنظيم درجات حرارة العلية.
يصبح العزل أقل فعالية بمرور الوقت، لذلك قد تحتاج إلى إضافة المزيد من العزل أو إعادة تثبيته للحفاظ على العلية في درجة الحرارة المناسبة. هناك نوعان أساسيان من العزل السائب: السليلوز والألياف الزجاجية. يوجد أيضًا عزل رقائقي عاكس، والذي يمنع الحرارة المشعة من الدخول إلى مساحة العلية الخاصة بك. تعتبر مروحة العلية مفيدة أيضًا لأنها تسحب الهواء للخارج. قد تفكر في تركيب مروحة علية تعمل بالطاقة الشمسية كحل.
إذا كان السقف بحاجة إلى الاستبدال، ففكر في استخدام لون أو مادة فاتحة للمساعدة في عكس حرارة الشمس بدلاً من امتصاصها. ولكن إذا كنت لا تقوم باستبدال كامل، فقم بإجراء إصلاحات لأي ألواح خشبية مفككة أو مكسورة أو مشوهة. بالنسبة للتسربات أو الشقوق الصغيرة في العلية، قد تتمكن من أخذ بعض مادة السد وملئها. إذا كانت المهمة تبدو أكبر من مجرد ملء بسيط، يمكنك تثبيت ألواح الحوائط الجافة أو الصفائح المعدنية لسد التسرب وإغلاقه.