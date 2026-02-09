لماذا العلية الخاصة بك ساخنة جدًا وكيفية الحفاظ عليها باردة

العلية في منزلك تقوم بأكثر من مجرد تخزين الصناديق القديمة. نظرًا لأنه أعلى جزء من منزلك، وترتفع الحرارة، فليس من المفاجئ عادةً أن تشعر بالاختناق في العلية. إذا صعدت إلى العلية في أحد أيام الصيف وشعرت وكأنك دخلت الفرن، فمن المحتمل أن تكون درجة الحرارة أعلى بما يصل إلى 20 درجة فهرنهايت من الخارج. أنت لست وحدك: وفقًا لـ EcoFoil، فإن حوالي 80٪ من المنازل في الولايات المتحدة التي بها علية قد تواجه مشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة العلية. إن فهم سبب حدوث ذلك وما يمكنك فعله للحفاظ على برودة العلية سيجعل الرحلات إلى الطابق العلوي أكثر راحة ومنزلك أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

تصبح العلية الخاصة بك ساخنة بسبب سوء التهوية والعزل غير الكافي وتسرب الهواء والحرارة الممتصة من خلال السقف. يمكنك الحفاظ على برودته عن طريق تركيب مراوح العلية، وتحسين العزل، وإغلاق التسريبات، وتحسين التهوية.

سطح منزلك هو خط الدفاع الأول ضد حرارة الشمس. إذا كان لديك ألواح أو مواد داكنة على السطح، فسوف تمتص الإشعاع الشمسي، مما يؤدي إلى تسخين سطح السقف. يتم نقل هذه الحرارة إلى مساحة العلية. يرتفع أيضًا الهواء الأكثر سخونة الموجود داخل منزلك ويصل إلى مساحة العلية. بدون تدفق الهواء المناسب من خلال فتحات التهوية، سيظل الهواء محبوسًا. تحتاج العلية الخاصة بك إلى تهوية السحب والعادم للسماح للهواء الساخن بالهروب ودخول الهواء البارد، مما يساعد أيضًا في تقليل تكاليف المرافق. يمكن أن يؤدي العزل السيئ أيضًا إلى إنشاء علية ساخنة. مهمة العزل هي منع انتقال الحرارة المفرط وتنظيم درجات الحرارة. أخيرًا، يمكن أن يتسبب أي ضرر أو ثقوب في السقف في حدوث تسرب للهواء، مما يسمح بدخول الهواء الخارجي ويجعل العلية شديدة الحرارة.