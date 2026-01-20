لماذا الكراهية ضد موسيقى الجرونج من عشاق موسيقى الميتال غير مبررة على الإطلاق

من المحتمل أن يكون أي شخص نشأ على موسيقى الميتال قد سمع الجرونج مرفوضًا أو ضحكًا أو تعرض للضرب المباشر من قبل زملائه المعجبين. في نظر الأصوليين، كانت كلمات الجرونج كئيبة للغاية، وكانت موسيقاها طينية للغاية، ولم يتم تمزيقها بما يكفي لاعتبارها موسيقى ثقيلة “مشروعة”، وقد تعرضت للسخرية لأنها حققت الشيء الوحيد الذي احتقرته أكثر من غيره: النجاح التجاري. في أذهان العديد من عشاق الميتال، كانت بدعة سخيفة مسؤولة عن “قتل الميتال” وإنهاء عصر مسرحيات الروك الملحمية وفجور الشعر الكبير. لكن الحقيقة هي أن هذه الكراهية المستمرة للجرونج ليست في محلها على الإطلاق. إن النظرية القائلة بأن الجرونج قتل الميتال هي فصل متعب في التاريخ الغريب لموسيقى الهيفي ميتال والهراء التام، تغذيه سياسات النوع التي عفا عليها الزمن والإحجام عن مواجهة أزمة هوية الميتال في أوائل التسعينيات.

لذا، دعنا نقول ذلك بصوت عالٍ وواضح: لم يقتل الجرونج نوع الميتال بأكمله بصعوده السريع إلى الاتجاه السائد. لاقت الكثير من الأعمال المعدنية نجاحًا خلال سنوات الجرونج. ألبوم Metallica الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا (المعروف أيضًا باسم “The Black Album”) سيطرت فرقة Faith No More على المخططات في عام 1991، وقدمت أغنية الفانك ميتال الكلاسيكية مع أغنية “Angel Dust” عام 1992، وأصدرت TOOL ألبومها الأول الرائد “Undertow” في عام 1993، وأصدرت Pantera ثلاثة ألبومات معدنية ناجحة للغاية في أوائل التسعينيات، مع وصول ألبومها الثالث، “Far Beyond Driven”، إلى المركز الأول في مخطط Billboard 200 بعد وقت قصير من إصداره في عام 1994. أهلك هذا النوع المعدني بأكمله يتجاهل تمامًا نجاح هؤلاء الفنانين ويقلل من مساهماتهم المذهلة.