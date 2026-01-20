لماذا الكراهية ضد موسيقى الجرونج من عشاق موسيقى الميتال غير مبررة على الإطلاق

من المحتمل أن يكون أي شخص نشأ على موسيقى الميتال قد سمع الجرونج مرفوضًا أو ضحكًا أو تعرض للضرب المباشر من قبل زملائه المعجبين. في نظر الأصوليين، كانت كلمات الجرونج كئيبة للغاية، وكانت موسيقاها طينية للغاية، ولم يتم تمزيقها بما يكفي لاعتبارها موسيقى ثقيلة “مشروعة”، وقد تعرضت للسخرية لأنها حققت الشيء الوحيد الذي احتقرته أكثر من غيره: النجاح التجاري. في أذهان العديد من عشاق الميتال، كانت بدعة سخيفة مسؤولة عن “قتل الميتال” وإنهاء عصر مسرحيات الروك الملحمية وفجور الشعر الكبير. لكن الحقيقة هي أن هذه الكراهية المستمرة للجرونج ليست في محلها على الإطلاق. إن النظرية القائلة بأن الجرونج قتل الميتال هي فصل متعب في التاريخ الغريب لموسيقى الهيفي ميتال والهراء التام، تغذيه سياسات النوع التي عفا عليها الزمن والإحجام عن مواجهة أزمة هوية الميتال في أوائل التسعينيات.
لذا، دعنا نقول ذلك بصوت عالٍ وواضح: لم يقتل الجرونج نوع الميتال بأكمله بصعوده السريع إلى الاتجاه السائد. لاقت الكثير من الأعمال المعدنية نجاحًا خلال سنوات الجرونج. ألبوم Metallica الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا (المعروف أيضًا باسم “The Black Album”) سيطرت فرقة Faith No More على المخططات في عام 1991، وقدمت أغنية الفانك ميتال الكلاسيكية مع أغنية “Angel Dust” عام 1992، وأصدرت TOOL ألبومها الأول الرائد “Undertow” في عام 1993، وأصدرت Pantera ثلاثة ألبومات معدنية ناجحة للغاية في أوائل التسعينيات، مع وصول ألبومها الثالث، “Far Beyond Driven”، إلى المركز الأول في مخطط Billboard 200 بعد وقت قصير من إصداره في عام 1994. أهلك هذا النوع المعدني بأكمله يتجاهل تمامًا نجاح هؤلاء الفنانين ويقلل من مساهماتهم المذهلة.
لم يقتل الجرونج كل موسيقى الميتال
لكن ما فعله الجرونج هو تحويل تركيز الجمهور بعيدًا عن جلام ميتال، الذي كان بالفعل في حالة من الاضمحلال بحلول الوقت الذي صعدت فيه نيرفانا، وأليس إن تشينز، وساوند جاردن، وبيرل جام، وغيرها من أعمال الجرونج إلى النجومية. كثير من الناس، وخاصة الشباب الساخطين والمحترقين قبل الأوان من الجيل X، سئموا وتعبوا من نغماتها المبهرجة والأناشيد الجوفاء في كثير من الأحيان. لقد كانوا يتوقون إلى شيء يعبر عن واقعهم بدلاً من خيال ساحة الروك – وفي الوقت نفسه، كانت شركات التسجيلات الكبرى تبحث عن الشيء الكبير التالي لبيعها. هذا الشيء الكبير التالي ضرب الجماهير في 24 سبتمبر 1991، عندما انخفض ألبوم نيرفانا “Nevermind” الذي حدد جيلنا وأوضح أن الجرونج، بصوته غير المصقول وكلماته الخام والاستبطانية، كان الترياق الذي كان ينتظره الجيل X. قال الجمهور “وداعًا” لمثبتات الشعر والألياف اللدنة والانحطاط واحتضن الفانيلا والحصى والأصالة.
من المؤكد أن روح أعمال الجرونج هذه كانت متشابهة، وعكس تمامًا أجواء جلام ميتال، لكن لا تخطئوا – كانت الموسيقى متنوعة. استمع عن كثب، وستلاحظ أن أصوات الجرونج التي أصبحت من أهم فرق الروك في التسعينيات كانت لها أصوات مختلفة على الرغم من جمعها معًا تحت اسم “الجرونج”. قامت Alice in Chains وSoundgarden بتمزيق المقطوعات الموسيقية المعدنية، في حين قامت Nirvana بتوجيه موسيقى البانك، واتجهت فرقة Pearl Jam إلى موسيقى الروك الكلاسيكية والروك البديلة. حصل الناس على نكهة مختلفة قليلاً من كل فصل، مما ساعد في إبقاء الجرونج مثيرًا للاهتمام.
ساعد الجرونج المعدن على إعادة تعريف مستقبله
كان الميتال بحاجة إلى التطور وتنمية أعمال أكثر أصالة وأصالة إذا أراد الظهور من جديد كلاعب قوي في موسيقى الروك. لحسن الحظ، تم إنتاج الكثير من الموسيقى المثيرة للاهتمام خلف الكواليس عندما غمرت سياتل ساوند موجات الأثير. بعيدًا عن أعين الجمهور، تمكن الميتال أخيرًا من استكشاف المزيد من الأعمال التي تجاوزت الحدود بأصوات أثقل وموضوعات أكثر قتامة وموسيقى متغيرة النوع. ومع ذلك، لا تفهم الأمر بطريقة ملتوية، فمشاهد الميتال المتطرفة كانت موجودة قبل فترة طويلة من أوائل التسعينيات، ولم يتسبب صعود الجرونج في نجاحها. ومع ذلك، فإن احتلال الجرونج لأضواء موسيقى الروك أند رول لبضع سنوات أعطى ميتال وقتًا لإعادة ضبطه ومعرفة ما هو التالي.
اتضح أن المستقبل كان باقٍ في ظلال مشاهد الميتال تحت الأرض، حيث اكتسبت فرق مثل Cannibal Corpse وMayhem وSepultura وDeath وCradle of Filth زخمًا وزادت قواعد معجبيها بينما استولى الجرونج على قناة MTV. ساعد هذا النمو الأنواع الفرعية مثل معدن الموت، والمعدن الأسود، والمعدن التقدمي، والمعدن الصناعي على ترسيخ نفسها كركائز أساسية لمستقبل الميتال ومهدت الطريق لظهور أنواع أكثر استكشافية، مثل المعدن النووي والميتالكور، في الألفية الجديدة. وبدون هذه الفترة من الاستكشاف، قد لا يكون المشهد المعدني الحالي هو بوتقة الانصهار الكبيرة والجميلة التي هو عليها اليوم.
إليك حقيقة لا توصف في كثير من الأحيان عن موسيقى الجرونج التي يجب على عشاق موسيقى الروك أن يتذكروها: إنها لم تقتل موسيقى الميتال أبدًا. ما فعله الجرونج في الواقع هو إظهار مدى ركود المعدن السائد ومنح هذا النوع وقتًا بعيدًا عن الأضواء للنظر فيه خلال فترة تحول غير مريحة، ولكنها ضرورية، ساعدت في تطويره إلى النظام البيئي القوي الذي هو عليه اليوم.