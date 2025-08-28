لماذا النمل مهووس بالعصارة وكيفية ردعهم

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إذا واصلت رؤية النمل في عصارةك ، فمن المحتمل ألا يكون المصنع الذي يجذبهم. بدلاً من ذلك ، قد يكون السبب هو وجود آفات نباتية مشتركة ، مثل المن ، والأوضاع الدقيقية ، وحشرات معينة. تلتزم النمل لأنها تنجذب إلى العسل ، وهي مادة نفايات سكرية تتركها هذه الحشرات على الأوراق. العلاقة التكافلية بين النمل والآفات ، التي تسمى غالبًا زراعة النمل ، تقود النمل لحماية الآفات من الحيوانات المفترسة. عندما يكون النمل والمن معًا ، فإنهم يتصرفون كقائمين ، حتى يربطهم بهوائياتهم حتى يطلقوا المزيد من العسل.

النمل لا يضر بشكل مباشر بعصاري ، لكن الآفات التي تحميها يمكن أن تحميها. عندما ترى نشاطًا ثابتًا للنمل ، فهذه علامة تحذير على وجود إصابة في نباتاتك ، ويجب أن تتخذ إجراءً. ابحث عن مجموعات من المن أو آفات أخرى لتأكيد سبب وجودك النمل. تحقق من أوراقك النضرة للحصول على علامات الإصابة: الحشرات الصغيرة أو الأوراق اللزجة أو الملونة أو تلونها أو علامات أبيض غامضة أو علامات ثقب. بمجرد التأكيد ، اتخذ خطوات للتخلص من المن خلال استخدام علاج زيت النيم أو الصابون الحشري. بعد معالجة مشكلة الآفات ، حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات السهلة لمنع النمل من العودة.