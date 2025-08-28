لماذا النمل مهووس بالعصارة وكيفية ردعهم

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إذا واصلت رؤية النمل في عصارةك ، فمن المحتمل ألا يكون المصنع الذي يجذبهم. بدلاً من ذلك ، قد يكون السبب هو وجود آفات نباتية مشتركة ، مثل المن ، والأوضاع الدقيقية ، وحشرات معينة. تلتزم النمل لأنها تنجذب إلى العسل ، وهي مادة نفايات سكرية تتركها هذه الحشرات على الأوراق. العلاقة التكافلية بين النمل والآفات ، التي تسمى غالبًا زراعة النمل ، تقود النمل لحماية الآفات من الحيوانات المفترسة. عندما يكون النمل والمن معًا ، فإنهم يتصرفون كقائمين ، حتى يربطهم بهوائياتهم حتى يطلقوا المزيد من العسل.
النمل لا يضر بشكل مباشر بعصاري ، لكن الآفات التي تحميها يمكن أن تحميها. عندما ترى نشاطًا ثابتًا للنمل ، فهذه علامة تحذير على وجود إصابة في نباتاتك ، ويجب أن تتخذ إجراءً. ابحث عن مجموعات من المن أو آفات أخرى لتأكيد سبب وجودك النمل. تحقق من أوراقك النضرة للحصول على علامات الإصابة: الحشرات الصغيرة أو الأوراق اللزجة أو الملونة أو تلونها أو علامات أبيض غامضة أو علامات ثقب. بمجرد التأكيد ، اتخذ خطوات للتخلص من المن خلال استخدام علاج زيت النيم أو الصابون الحشري. بعد معالجة مشكلة الآفات ، حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات السهلة لمنع النمل من العودة.
كيفية ردع النمل (وأصدقائهم) بعيدًا عن العصارة
يبدأ الحفاظ على النمل ورفاقهم بعيدًا بالردع الصحيحة. بعد علاج الإصابة ، اغسل الجذور ، ثم قم بإعادة صياغة عصاري ، وإضافة شاشة شبكة في أسفل الغراس لمنع النمل من الدخول عبر ثقوب الصرف. يمكنك أيضًا تصنيع خندق للحفاظ على النمل بعيدًا عن طريق ضبط زارعك على قمة صخور الحديقة في حاوية ضحلة أكبر.
تعد الحمضيات وسيلة قوية ولكنها طبيعية للتخلص من النمل ، ويمكنك استخدام القليل من زيت الحمضيات المخلوط بالماء في زجاجة رذاذ لصد النمل من جعل نفسها في المنزل في عصاري. إذا كنت لا ترغب في شراء زيت الحمضيات ، فيمكنك فقط الضغط على فاكهة الحمضيات ، ثم تخلط مع أجزاء متساوية من الماء ، والهز ، والرش. تساعد الحمضيات في ردع النمل لأن رائحةها القوية تعطل الفيرومونات التي يستخدمونها للتنقل ، مما يتركهم مربوغين.
الأرض الدياتومي ، مسحوق طبيعي ، هو طارد النمل العظيم آخر لن يضر بعصري. يمكنك فقط رشها مباشرة على التربة للمساعدة في قتل النمل. تخترق جزيئات السيليكا ذات الأرض ناعمة الهياكل الخارجية للنمل عندما تزحف عليها ، مما تسبب في الجفاف ثم الموت بعد الامتصاص. يمكنك أيضًا العثور عليها رخيصة نسبيًا ؛ يكلف مسحوق الأرض دياتوم هاريس أقل من 20 دولارًا على أمازون. للحصول على أفضل النتائج ، حاول القيام بمجموعة من الحواجز والمطاردات للابتعاد عن جميع الحشرات للنباتات الصحية والمزدهرة. يجب عليك أيضًا التحقق بشكل دوري من العصارة لضمان عدم عودة الآفات.