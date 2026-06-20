لماذا ببساطة لم يعد هناك حاجة للنسيج التقليدي للمناظر الطبيعية بعد الآن

هل تشعر أن أسرة حديقتك تعاني من الأعشاب الضارة سنة بعد سنة؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تميل إلى اختيار بعض الأقمشة ذات المناظر الطبيعية شديدة التحمل لإبقائها منخفضة مرة واحدة وإلى الأبد. ومع ذلك، قبل البدء في هذا الخيار، قد ترغب فقط في التفكير في الجوانب السلبية العديدة لاستخدام نسيج المناظر الطبيعية في حديقتك أو حديقتك والبدائل التي قد تكون متاحة بدلاً من ذلك.
يمكن أن يكون نسيج المناظر الطبيعية فعالاً في خنق الأعشاب الضارة لمدة عام أو عامين في مواقف معينة. ومع ذلك، فهو ليس في الواقع خيارًا رائعًا على المدى الطويل لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة. أولاً، على الرغم من أن القماش يحجب الأعشاب الضارة التي تنمو من الأسفل، إلا أنه لا يزال عرضة لبذور الحشائش الجديدة التي يتم نفخها فوقه، مما يخلق بيئة مناسبة لها لتنمو فوقه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعديد من الأعشاب الضارة أيضًا أن تشق طريقها عبر القماش أو تجد طريقها حوله من خلال الفجوات أو الحواف المفتوحة. كما أن نسيج المناظر الطبيعية يمنع أي مواد عضوية تقع فوقه – مثل الأوراق – من الوصول إلى التربة الموجودة تحته. وهذا يمنع تلك المواد من التحلل في التربة، مما يؤثر على صحتها العامة.
ونتيجة لهذه الجوانب السلبية المثيرة للقلق، تم طرح الكثير من الخيارات الأخرى كبدائل فعالة – وأكثر طبيعية بكثير – مما يعني أنه ببساطة لم تعد هناك حاجة لاستخدام نسيج المناظر الطبيعية التقليدي بعد الآن. لذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض البدائل الأكثر شعبية، والأهم من ذلك، لماذا قد تكون الخيار الأفضل لحديقتك على المدى القصير والطويل.
بدائل للنسيج المناظر الطبيعية
إذا كنت لا تزال تبحث عن شيء يتمتع بقدر جيد من التغطية، فلماذا لا تختار الخيش؟ تعمل هذه المادة على قمع الأعشاب الضارة، ولكنها على عكس نسيج المناظر الطبيعية، فهي نفاذة. وهذا يعني أن التربة لا تزال قادرة على التفاعل مع الهواء والماء والمواد المغذية المنطلقة من المواد العضوية الموجودة في الأعلى. للحصول على الخيار الأكثر صداقة للبيئة، ابحث عن الخيش من منطقتك المحلية، حيث يقلل هذا من انبعاثات الكربون اللازمة لشحنه لمسافات طويلة.
بدلا من ذلك، يمكنك أن تبحث في رقائق الخشب. هذه المادة متاحة على نطاق واسع وغالبًا ما تأتي مع أصباغ صديقة للبيئة تجعلها مثالية لتصميم الفناء الخلفي الرائع. لن تساعد طبقة من رقائق الخشب على قمع الأعشاب الضارة فحسب، بل ستساعد أيضًا في الاحتفاظ بالرطوبة في التربة وإبقائها باردة في الأيام الحارة والجافة. ضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن رقائق الخشب عضوية، فإنها سوف تتحلل بمرور الوقت. على الرغم من أن هذا يساعد في تحسين صحة التربة، إلا أنه يعني أنك ستحتاج على الأرجح إلى إضافتها من حين لآخر للتأكد من أنها تبدو جميلة وتعمل كمكافحة فعالة للأعشاب الضارة.
أخيرًا، هناك بديل طبيعي آخر لنسيج المناظر الطبيعية وهو زراعة الغطاء الأرضي. تعيش هذه النباتات سريعة النمو في المنطقة التي قد تنبت فيها الأعشاب الضارة، مما يحرمها من التربة وأشعة الشمس. ابحث عن أفضل الأغطية الأرضية التي يمكنك زراعتها في منطقتك والتي لا تكون شديدة العدوانية، حيث قد يكون من الصعب التحكم فيها وصيانتها.