لماذا ببساطة لم يعد هناك حاجة لنصائح Q بعد الآن

ما لم تكن تعيش تحت صخرة، فأنت على الأرجح تدرك جيدًا أنه ليس من الآمن تنظيف أذنيك بأعواد القطن. يجب عليك التفكير مرتين قبل استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، لأنك تتعرض لخطر إتلاف طبلة الأذن، وزيادة تراكم شمع الأذن، والإصابة بفقدان السمع، وتهيج الجلد الحساس داخل قنوات الأذن، وحتى الإصابة بالعدوى. ببساطة، لم تعد هناك حاجة لنصائح القطن بعد الآن.
حقيقة الأمر هي أن معظم الناس لا يحتاجون في الواقع إلى تنظيف آذانهم على الإطلاق. قال الدكتور برادلي كيسر، طبيب الأذن والأنف والحنجرة، في مقابلة مع مدونة UVA Health أثناء مناقشة عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف أذنيك: “تنظف الأذن أي حطام أو شمع أو جسيمات، والأذن الخارجية عبارة عن نظام تنظيف ذاتي رائع جدًا”.
ولكن في حال كنت شخصًا ينتج شمع الأذن أكثر من المعتاد، ويسبب الألم أو الامتلاء أو الدوخة أو الرنين في الأذنين، فهناك بدائل أكثر أمانًا، مثل القطرات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تليين شمع الأذن أو حتى مجرد منشفة قديمة عادية مع الماء والصابون. ومن أجل حبها، اترك شموع الأذن بمفردها أيضًا. وقال الدكتور سيث شوارتز، طبيب الأذن والأنف والحنجرة في مركز فيرجينيا ماسون فرانسيسكان الصحي في سياتل، لصحيفة نيويورك تايمز عن الخطر الحقيقي وراء شموع الأذن: “الشموع غير فعالة وخطيرة في نفس الوقت”.
كيف أصبحت الـ Q-tips مرادفة لتنظيف الأذن في المقام الأول
مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المرتبطة باستخدام أعواد القطن في أذنيك، ربما تتساءل كيف أصبحت الحل الأمثل لتنظيف الأذنين، على أي حال. كما اتضح، في عام 1923، استوحى المخترع ليو غيرستينزانغ الإلهام بعد مشاهدة زوجته وهي تنظف عيون طفلها الرضيع وأذنيه والمناطق الحساسة الأخرى باستخدام قطن ملفوف حول عود أسنان. أدخل: Baby Betty Gays، والتي أصبحت تُعرف في النهاية باسم Q-tip الشهير.
لحسن الحظ، لم يعد يتم تسويق أعواد القطن كوسيلة لتنظيف أذنيك. في السبعينيات، بدأت الشركة المصنعة في وضع ملصق على الصندوق لتحذير العملاء من هذه الممارسة. وفقًا للموقع الرسمي للعلامة التجارية، يتم الآن تسويق مسحات القطن الصغيرة المرتبطة بعصا خشبية صغيرة رفيعة بشكل غامض للغاية على أنها “رفيق المنزل والجمال النهائي”. بالتأكيد، جان.
لسوء الحظ، يبدو أن معظم الناس لا يزالون غير قادرين على ترك نصيحة القطن. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في Cureus، اعترف 95.6% من البالغين الذين شملهم الاستطلاع باستخدام مسحات القطن في آذانهم. يرى الأطباء الكثير من الشيء نفسه في ممارساتهم. وقال الدكتور دينيس فيتزجيرالد، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لصحيفة واشنطن بوست: “يأتي الناس وهم يعانون من مشاكل متعلقة بمسحات القطن طوال الوقت”. “يقول الناس إنهم يستخدمونها فقط لوضع المكياج، لكننا نعرف لماذا يستخدمونها أيضًا. إنهم يضعونها داخل آذانهم.”