لماذا ببساطة لم يعد هناك حاجة لنصائح Q بعد الآن

ما لم تكن تعيش تحت صخرة، فأنت على الأرجح تدرك جيدًا أنه ليس من الآمن تنظيف أذنيك بأعواد القطن. يجب عليك التفكير مرتين قبل استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، لأنك تتعرض لخطر إتلاف طبلة الأذن، وزيادة تراكم شمع الأذن، والإصابة بفقدان السمع، وتهيج الجلد الحساس داخل قنوات الأذن، وحتى الإصابة بالعدوى. ببساطة، لم تعد هناك حاجة لنصائح القطن بعد الآن.

حقيقة الأمر هي أن معظم الناس لا يحتاجون في الواقع إلى تنظيف آذانهم على الإطلاق. قال الدكتور برادلي كيسر، طبيب الأذن والأنف والحنجرة، في مقابلة مع مدونة UVA Health أثناء مناقشة عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف أذنيك: “تنظف الأذن أي حطام أو شمع أو جسيمات، والأذن الخارجية عبارة عن نظام تنظيف ذاتي رائع جدًا”.

ولكن في حال كنت شخصًا ينتج شمع الأذن أكثر من المعتاد، ويسبب الألم أو الامتلاء أو الدوخة أو الرنين في الأذنين، فهناك بدائل أكثر أمانًا، مثل القطرات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تليين شمع الأذن أو حتى مجرد منشفة قديمة عادية مع الماء والصابون. ومن أجل حبها، اترك شموع الأذن بمفردها أيضًا. وقال الدكتور سيث شوارتز، طبيب الأذن والأنف والحنجرة في مركز فيرجينيا ماسون فرانسيسكان الصحي في سياتل، لصحيفة نيويورك تايمز عن الخطر الحقيقي وراء شموع الأذن: “الشموع غير فعالة وخطيرة في نفس الوقت”.