لماذا تتبع إدارة الأغذية والعقاقير شركات الرعاية الصحية عن بُعد لممارساتها الإعلانية

من المحتمل أنك صادفت إعلانات عبر الإنترنت واعدة بخصومات كبيرة على الأدوية. عادة ما يمنحك تقديرًا تقريبيًا للأسعار ، ولكن بعد ذلك ، شجعك على زيارة موقع الويب الخاص بهم حتى يتمكن مندوب خدمة العملاء من التحقق مما إذا كان تأمينك سيغطيه. في الآونة الأخيرة ، كانت شركات الصحة عن بُعد مثل Hims & Hers تروج للأدوية المركبة GLP-1 فقدان الوزن كبديل أرخص للعلامات التجارية المعروفة Ozempic و Wegovy.

الآن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتكسير هذه الأدوية المركب GLP-1. نشرت الوكالة مؤخرًا أكثر من 100 رسالة تحذير إلى موقعها على الويب ، مستهدفة الشركات التي تقدم مطالبات مشكوك فيها. في رسالتها إلى Hims & Hers ، دعت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى قول أن منتجاتها لها “نفس العنصر النشط مثل Ozempic و Wegovy” وتحتوي على “مكونات مثبتة سريريًا” ، والتي تقول إدارة الأغذية والعقاقير إنها خاطئة ومضللة.

في حين أن semaglutide نفسها معتمدة من FDA لفقدان الوزن ومرض السكري من النوع 2 ، فإن أدوية GLP-1 المركبة ليست كذلك. طلبت إدارة الأغذية والعقاقير هذه الشركات أن تنشر تلك المطالبات المضللة من إعلاناتها والمواد الترويجية. نظرًا لأن GLP-1 المركبة لم تمر بمراجعة FDA للسلامة أو الجودة أو الفعالية ، فإن الوكالة تحذر من أنها قد تشكل مخاطر صحية حقيقية للمستهلكين.