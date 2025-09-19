لماذا تتبع إدارة الأغذية والعقاقير شركات الرعاية الصحية عن بُعد لممارساتها الإعلانية

من المحتمل أنك صادفت إعلانات عبر الإنترنت واعدة بخصومات كبيرة على الأدوية. عادة ما يمنحك تقديرًا تقريبيًا للأسعار ، ولكن بعد ذلك ، شجعك على زيارة موقع الويب الخاص بهم حتى يتمكن مندوب خدمة العملاء من التحقق مما إذا كان تأمينك سيغطيه. في الآونة الأخيرة ، كانت شركات الصحة عن بُعد مثل Hims & Hers تروج للأدوية المركبة GLP-1 فقدان الوزن كبديل أرخص للعلامات التجارية المعروفة Ozempic و Wegovy.
الآن تقوم إدارة الغذاء والدواء بتكسير هذه الأدوية المركب GLP-1. نشرت الوكالة مؤخرًا أكثر من 100 رسالة تحذير إلى موقعها على الويب ، مستهدفة الشركات التي تقدم مطالبات مشكوك فيها. في رسالتها إلى Hims & Hers ، دعت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى قول أن منتجاتها لها “نفس العنصر النشط مثل Ozempic و Wegovy” وتحتوي على “مكونات مثبتة سريريًا” ، والتي تقول إدارة الأغذية والعقاقير إنها خاطئة ومضللة.
في حين أن semaglutide نفسها معتمدة من FDA لفقدان الوزن ومرض السكري من النوع 2 ، فإن أدوية GLP-1 المركبة ليست كذلك. طلبت إدارة الأغذية والعقاقير هذه الشركات أن تنشر تلك المطالبات المضللة من إعلاناتها والمواد الترويجية. نظرًا لأن GLP-1 المركبة لم تمر بمراجعة FDA للسلامة أو الجودة أو الفعالية ، فإن الوكالة تحذر من أنها قد تشكل مخاطر صحية حقيقية للمستهلكين.
ما الفرق بين أدوية GLP-1 العادية والمركبة؟
قد تتذكر أن السمواجلوتيد كان قيد العرض قبل بضع سنوات ، مما يؤثر بشكل كبير على الأشخاص المصابين بمرض السكري. عندما يتم تشغيل الدواء ، يسمح FDA بعض الصيدليات بصنع إصدارات مركبة للمساعدة في ملء الفجوة. يمكن أن تكون هذه الأدوية المركب من الأدوية الدماغية الأرخص من الحقن القياسية التي تلتقطها في الصيدلية المحلية ، لكنها تأتي مع مخاطر إضافية لأن الأدوية وهذه الصيدليات المتخصصة لا يتم اختبارها أو الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير. تستخدم بعض الصيدليات المركب مواد كيميائية للأبحاث فقط أو المكونات الأخرى التي لا تعترف بها FDA على أنها آمنة. علاوة على ذلك ، لم تمر منتجات smaglutide عن طريق الفم والأنف في الاختبارات السريرية لتأكيد سلامتها أو فعاليتها (لكل GoodRX).
المخاوف بشأن GLP-1 المركبة ليست جديدة. في عام 2024 ، حذرت إدارة الأغذية والعقاقير من مقدمي الرعاية الصحية ، والمرضى ، ومركبة الصيدليات حول تقارير الآثار الضارة المرتبطة بالجرعات غير الصحيحة. كانت القضية الأكبر هي مع قوارير متعددة الجرعة ، حيث استولى المرضى بطريق الخطأ على 20 ضعف المبلغ المقصود. في العديد من الحالات ، استخدم الأشخاص محقنة كبيرة وقياس 0.5 ملليتر بدلاً من 0.05. في إحدى الحالات ، لم يتمكن المريض من الحصول على إجابات من مزود الرعاية الصحية عن بُعد ، وتحول إلى الإنترنت ، وانتهى الأمر بأخذ خمس مرات أكثر من الجرعة الموصى بها.