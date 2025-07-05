لماذا تتمتع Toronto Argonauts من CFL بحقوق Syder Sanders

Browns ليس فريق كرة القدم المحترف الوحيد الذي يحق له Syder Sanders.

كما أن تورنتو أرغونوت في دوري كرة القدم الكندي يحملون حقوقًا في التفاوض مع لاعب الوسط السابق في كولورادو ، وقد تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكن هذا لا يعني أن ساندرز سيقفز من اتحاد كرة القدم الأميركي في أي وقت قريب.

تنطبق حقوق Argonauts فقط إذا قرر Sanders اللعب في CFL ، مما يعني أنه سيضطر إلى التفاوض مع تورونتو وتورونتو فقط.

“لقد استخدمت CFL قائمة مفاوضات حيث يمكن للفرق” المطالبة “بحقوق اللاعب * إذا قرروا أن يأتيوا شمال الحدود” ، كما تقول مدونة على موقع CFL على الويب. “بدأت CFL في إطلاق بعض الأسماء هنا وهناك بشكل دوري ، ولكن الآن تتوفر القائمة الكاملة للجميع ليراها من كل فرق من الفرق التسعة.”

تركيز ساندرز أبعد ما يكون عن CFL في الوقت الحالي.

بعد صياغته في الجولة الخامسة من قبل The Browns ، يتنافس ساندرز مع جو فلاكو وكيني بيكيت وزميله الصاعد ديلون غابرييل في بداية الوسط في كليفلاند.

هناك بالفعل ثرثرة أن ساندرز موجود في النصف السفلي من الرسم البياني للعمق.

قال TJ Houshmandzadeh الشهر الماضي في الشهر الماضي إنه يعتقد أن مسابقة QB قد ضاقت إلى ديلون غابرييل أو كيني بيكيت ، على الرغم من وجود تقارير سابقة تقول إن ساندرز وفلاككو كانا يعملان بشكل جيد في Minicamp.

في يونيو / حزيران ، تم الاستشهاد بـ Sanders لتذاكرتين سريعتين في حادثتين منفصلتين ، مرة واحدة لقيامها بنسبة 91 ميلاً في الساعة على طريق يبلغ الحد الأقصى للسرعة 65 ميلاً في الساعة ، ومرة ​​أخرى للذهاب إلى 101 ميل في الساعة ، 41 ميل في الساعة على الحد الأقصى للسرعة المنشورة.