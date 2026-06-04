لماذا تحتوي العديد من المنازل الجنوبية على شرفات ملتفة؟

إن فرصة احتساء الشاي الحلو بينما يقوم النسيم البارد بتحويل الأرجوحة بلطف على الشرفة الملتفة الخاصة بك هي مادة من خيالات ملكية المنزل. لكن الجمالية الجديرة بالانستغرام ليست هي السبب الوحيد الذي يجعل العديد من المنازل في جورجيا وميسيسيبي وكارولينا الجنوبية والولايات الأخرى في أقصى الجنوب مجهزة بشرفات ملفوفة. وتشير شركة SDC House Plans، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، إلى أنها شهدت اهتمامًا متزايدًا بهذه الميزة، مع انجذاب المزيد من المشترين نحو التصميمات التي تتضمن هذه التفاصيل المعمارية المحددة. جزء من هذا السحب هو فرصة الاستمتاع ببعض الحياة الداخلية والخارجية. من المؤكد أن مساحات الفناء الأنيقة لا تزال مرغوبة، وكذلك الشرفات المغطاة. ولكن نظرًا لأن الشرفة الملتفة تلتف حول المنزل حرفيًا، وتتصل بجانبين على الأقل من المنزل، فإنها تبدو وكأنها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة أو المطبخ أو أماكن المعيشة الأخرى.

ونعم، جاذبية الحد التي تقدمها الشرفة الأرضية هي خارج المخططات، ولكن في الجنوب، إنها أكثر من مجرد ميزة جميلة. نظرًا لأن سقف الشرفة يمتد لعدة أقدام من الجزء الخارجي للمنزل، فإنه يوفر مساحة خارجية صديقة للمناخ للاستمتاع بها ويضمن عدم تلقي الجدران والنوافذ لأشعة الشمس المباشرة. وكما تبين، هناك الكثير من الضوء الطبيعي. يمكن أن يجعل مساحتك أكثر سخونة – وهي مشكلة حقيقية في الولايات الجنوبية التي تميل إلى أن تكون درجات الحرارة أعلى، وصيف أطول، ومناخات أكثر رطوبة – وحتى تتسبب في تلف الأثاث أو الأقمشة. بالإضافة إلى حجب أشعة الشمس القاسية، يمكن للجزء المتدلي أيضًا أن يحمي الجزء الخارجي من المنزل من امتصاص الكثير من الأمطار، والتي يمكن أن تتسرب تحت الجوانب، مما يؤدي إلى العفن وتعفن الخشب.