لماذا تحتوي القطارات على عجلات مثل الأقماع؟

لم تكن عجلات القطار مخروطة دائمًا. عندما كانت نقل القطار لا تزال جديدة في أوائل القرن التاسع عشر ، كانت العجلات أسطوانية ومصنوعة من الحديد الزهر. تتأثر ثقل القطار – الذي أصبح أثقل عندما يتم ملؤه بأحمال كبيرة من البضائع – كانت العجلات عرضة للكسر ، مما أثار الحاجة إلى مادة أقوى. ابتداءً من ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، بدأ المهندسون في استبدال الحديد الزهر بالحديد المطاوع ، والذي صمد بشكل أفضل على المدى الطويل. في أواخر القرن التاسع عشر ، قاموا بالتحول إلى الصلب ، وهي مادة أقوى تستوعب الوزن المتزايد وسرعة القطارات.

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بصرف النظر عن ما صنعوه ، تسبب شكل عجلات القطار المبكرة في مشكلة شائعة أخرى: التذبذب. بسبب الشكل الأسطواني للعجلة ، مع تحول القطار ، فإنه يتأرجح من جانب إلى آخر. هذا ألهم استخدام العجلة ذات الحواف. اخترعه الإنجليز وليام جيسوب في عام 1789 ، تم بناء العجلة ذات الحواف في الأصل لقطارات العربة في وقت مبكر ، مما يساعدهم على السيطرة على القضبان بتصميمهم المبتكر. إضافة العنصر المشتعلة إلى عجلات التدريب وضعت توقفًا عن التذبذب ، مما يضمن الاستقرار العام للقطار على المسار.

في وقت لاحق ، قام بتوضيح تصميم العجلات ذات الحواف ، بتنفيذ رائد السكك الحديدية جورج ستيفنسون استخدام العجلة المخروطية في عام 1814. وقد أحدث هذا ثورة في طريقة تنقل القطارات إلى السكك الحديدية. حتى يومنا هذا ، تعتبر العجلات المخروطية عنصرًا أساسيًا في تصميم القاطرة ، مما يسمح للقطارات بسلاسة حول المنحنيات والبقاء على المسار الصحيح.

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