لماذا تحتوي الكتل الخرسانية على ثقوب؟ (القوة المضافة هي سبب واحد فقط)

أثناء العمل باستخدام الكتل الخرسانية في أحد المشاريع، ربما توقفت لتتساءل عن سبب كونها مجوفة. غالبًا ما يتم تصميم الكتل الخرسانية بفتحات في المنتصف، وتتميز التصميمات الأكثر شيوعًا بوجود نقطتين مجوفتين مع شريط أسمنتي رفيع متصل بين الفتحات. لماذا؟ هناك في الواقع عدة أسباب وراء ظهورها بهذا الشكل، بما في ذلك حقيقة أن الثقوب تجعل نقل الكتل أسهل.

ترتبط الكتل الخرسانية ذات الثقوب أيضًا بالقوة والمتانة. تعتبر الكتل الخرسانية الصلبة أقوى من الناحية الفنية، لكن الثقوب الموجودة في الكتلة الخرسانية تسمح للمستخدمين بتعديلها حسب احتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكنك ملؤها بمزيد من الخرسانة لجعلها قوية مثل الكتل الصلبة، أو يمكنك إضافة قضبان معززة من خلال الثقوب لمزيد من الثبات.

إذا كانت جميع الكتل الخرسانية صلبة منذ البداية، فإنها ستكون: 1) أثقل بكثير، وبالتالي، أكثر صعوبة في المناورة في مكانها، و2) ستفقد تعدد استخداماتها، مثل خيار إضافة حديد التسليح. في حين أن بعض المشاريع تتطلب كتلًا صلبة (مثل الأساسات)، فإن البعض الآخر لن يكون ممكنًا دون أن تكون الكتل مجوفة. (انظر ما الذي يجعل الكتل الخرسانية مختلفة عن كتل الرماد.)