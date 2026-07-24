لماذا تحتوي الكتل الخرسانية على ثقوب؟ (القوة المضافة هي سبب واحد فقط)

أثناء العمل باستخدام الكتل الخرسانية في أحد المشاريع، ربما توقفت لتتساءل عن سبب كونها مجوفة. غالبًا ما يتم تصميم الكتل الخرسانية بفتحات في المنتصف، وتتميز التصميمات الأكثر شيوعًا بوجود نقطتين مجوفتين مع شريط أسمنتي رفيع متصل بين الفتحات. لماذا؟ هناك في الواقع عدة أسباب وراء ظهورها بهذا الشكل، بما في ذلك حقيقة أن الثقوب تجعل نقل الكتل أسهل.
ترتبط الكتل الخرسانية ذات الثقوب أيضًا بالقوة والمتانة. تعتبر الكتل الخرسانية الصلبة أقوى من الناحية الفنية، لكن الثقوب الموجودة في الكتلة الخرسانية تسمح للمستخدمين بتعديلها حسب احتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكنك ملؤها بمزيد من الخرسانة لجعلها قوية مثل الكتل الصلبة، أو يمكنك إضافة قضبان معززة من خلال الثقوب لمزيد من الثبات.
إذا كانت جميع الكتل الخرسانية صلبة منذ البداية، فإنها ستكون: 1) أثقل بكثير، وبالتالي، أكثر صعوبة في المناورة في مكانها، و2) ستفقد تعدد استخداماتها، مثل خيار إضافة حديد التسليح. في حين أن بعض المشاريع تتطلب كتلًا صلبة (مثل الأساسات)، فإن البعض الآخر لن يكون ممكنًا دون أن تكون الكتل مجوفة. (انظر ما الذي يجعل الكتل الخرسانية مختلفة عن كتل الرماد.)
فوائد أخرى تأتي مع وجود ثقوب في الكتل الخرسانية
كما ذكرنا سابقًا، فإن الثقوب تجعل نفس الكتلة الخرسانية قادرة على خدمة أغراض متعددة. على سبيل المثال، بخلاف تقوية حديد التسليح، إذا كنت بحاجة إلى دفع شيء آخر عبر الكتلة، مثل الأنابيب أو الأسلاك، فهناك مساحة لطيفة وسهلة لتناسب الحبال والسباكة من خلالها. لن تضطر إلى إجراء أي حفر محبط عبر الكتلة، مما قد يؤدي في الواقع إلى إتلاف سلامتها الهيكلية، مما يجعلها أقل متانة.
والمثير للدهشة أن الثقوب تساعد أيضًا في تقليل الأصوات. يمكن أن يجعل الغرفة تبدو معزولة قليلاً عن الضوضاء في الغرف الأخرى. تحتوي الفجوات أيضًا على الهواء الذي يمكن أن يساعد في تنظيم درجة الحرارة.
تترك الكتل الخرسانية المجوفة مساحة للإبداع في جميع أنحاء المنزل أيضًا. نظرًا لأنها خفيفة بما يكفي ليتعامل معها معظم الأشخاص ولكنها لا تزال متينة، فإنها تشكل أساسًا رائعًا لمشاريع DIY، مثل استخدام الكتل كمقعد أو تحويل الكتل الخرسانية إلى رفوف نبيذ مقابل جزء بسيط من السعر، لأولئك الذين يحبون المظهر الصناعي أكثر.
يمكنك بالطبع أيضًا استخدام هذه الكتل متعددة الاستخدامات خارج المنزل. على سبيل المثال، من السهل بناء حديقة ملحمية مليئة بالعصارة بالكامل من الكتل الخرسانية، حيث تملأ النباتات اللطيفة تلك المساحات المجوفة.
بعض الأشياء التي يجب مراعاتها مع الكتل الخرسانية المجوفة
على الرغم من أن الكتل الخرسانية ذات الثقوب في المنتصف لها الكثير من الفوائد، إلا أن هناك أيضًا سلبيات يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، يميلون إلى عدم القدرة على التعامل مع الماء بشكل جيد. نظرًا لأن الخرسانة مسامية، يمكن أن تتوسع الحجارة وتتشقق بسبب تقلبات درجات الحرارة. تميل الكتل الصلبة إلى أن تكون أكثر استقرارًا قليلًا من تلك التي تحتوي على ثقوب.
وبالمثل، على الرغم من أن الكتل المجوفة توفر بعض العزل، إلا أن ملئها يزيد من الفوائد. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه عليك استخدام الخرسانة. يعد الرمل والرغوة والحصى بعض الأمثلة على الخيارات الأخرى التي يمكنك استخدامها لملئها والمساعدة في العزل بشكل أفضل.
عند استخدام الكتل الخرسانية لتصميماتك الخاصة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الكتل المجوفة ليست كلها متماثلة. عادة، يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: الدرجة A، وB، وC. A وB أكثر سمكًا قليلاً وهي جيدة للهياكل الحاملة. ومع ذلك، لا تزال الدرجة C مفيدة عندما يتعلق الأمر بمشاريع DIY أو بناء صغير لا يحتاج إلى تحمل الكثير من الوزن.
هناك أيضًا أنواع مختلفة من الكتل الخرسانية، اعتمادًا على الغرض الذي تريد استخدامها من أجله، بما في ذلك تلك التي تربط الزوايا بشكل أفضل، وتحمل الأعمدة، ولها حواف مستديرة للحصول على رؤية أكثر سلاسة وجاذبية.