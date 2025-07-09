لماذا تحريك نباتاتك للتكيف مع تغييرات الإضاءة أمر مهم للغاية

يمكن أن يساعد تدوير النباتات الخاصة بك كل بضعة أسابيع حتى تحصل جميع الأطراف على التعرض المتساوي للشمس في الحفاظ عليها ممتلئة ومستقيمة. إذا كان مصنعك يظهر علامات مثل الأوراق الفاتحة أو التمدد باتجاه النافذة ، فمن المحتمل أن يحتاج إلى مزيد من الضوء. قد تشير الحواف البني أو المقرمش أو البقع الباهتة إلى أنها تحصل على الكثير من أشعة الشمس المباشرة. في كلتا الحالتين ، من المفتاح التعرف على الفرق بين الضوء المباشر وغير المباشر وأي واحد يحتاجه النبات.

يمكن أن تساعد إضافة الإضاءة الاصطناعية في تعويض نقص أشعة الشمس الطبيعية ، خاصة خلال الأشهر الداكنة من العام. معظم النباتات المنزلية تعمل بشكل جيد مع 12 إلى 14 ساعة من الضوء الاصطناعي ، ولكن إذا لم يكن هناك الكثير من الضوء الطبيعي ، فقد يحتاجون إلى ما يصل إلى 16 ساعة. تحتاج Bloomers في اليوم الطويل إلى مزيد من الضوء للزهور ، في حين أن النباتات التي تقع في يوم قصير مثل الصبار عيد الميلاد أو البنفسج الأفريقي تعمل بشكل أفضل مع حوالي 10 ساعات. يمكن لمعرفة أنواع الأضواء النمو التي يجب استخدامها للنباتات الداخلية الخاصة بك أن تساعدهم على الازدهار في الداخل.

ومع ذلك ، حتى بعد التكيف مع تغييرات الإضاءة ، قد تلاحظ أن نباتك لا يعرض النتائج. بعض النباتات تأخذ استراحة خلال الخريف والشتاء. وهذا ما يسمى السكون ، وهي طريقة طبيعية لهم للراحة. خلال هذا الوقت ، ينموون ببطء شديد أو لا يحتاجون على الإطلاق ولا يحتاجون إلى الكثير من الماء أو أشعة الشمس. عند تعلم كيفية رعاية النباتات النائمة في فصل الشتاء والأخطاء التي يجب تجنبها ، من المهم عدم التغلب عليها أو تحريكها أكثر من اللازم – فقط دعهم يستريحون حتى الربيع ، عندما يبدأون في النمو مرة أخرى.