لماذا ترقد السناجب حقًا عندما يكون الجو حارًا في الخارج؟

هل سبق لك أن رصدت سنجابًا مترامبًا على بطنه في يوم صيفي حار؟ إذا كان الأمر كذلك ، فربما كنت قلقًا من إصابة الحيوان ، أو حتى ميت. ولكن لا تقلق ، فإن هذا الوضع الدرامي هو ما تفعله السناجب لتبرد عندما تصبح ساخنة. تسمى هذه العملية “إلقاء الحرارة” أو “splooting” ، وهي مفيدة تمامًا كما هي لطيفة.

في حين أن السناجب مصممة للعيش في الخارج ، فإنها تتعطل في درجات حرارة قصوى ، مثلنا تمامًا. تم تصميم هذه الحيوانات الصغيرة بشكل خاص لدرجات حرارة أكثر برودة ، مما يسمح لها بالعيش من خلال الشتاء دون سبات. ومع ذلك ، فإن فراءها السميك تبقيهم ساخنًا ، وهو أمر غير مثالي في فترة ما بعد الظهيرة الصيفية الحارة. للإضافة إلى النضال ، لا تعرق السناجب (مثل العديد من الحيوانات). بدلاً من ذلك ، يتعين عليهم العثور على طرق ذكية أخرى لتهدئة وتنظيم درجة حرارتها عندما تبدأ الحرارة في الصعود. أفضل رهان للسنجاب هو الاستلقاء على سطح بارد مع انتشار أرجله الأربعة. ونعم ، عادة ما نحاول إبعاد السناجب عن شرفاتنا وشرفاتنا ، ولكن خلال موجة الحرارة ، من الصعب ألا نشعر ببعض التعاطف مع هؤلاء الزوار اللطيفين والرقيقين.