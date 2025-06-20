لماذا ترقد السناجب حقًا عندما يكون الجو حارًا في الخارج؟

هل سبق لك أن رصدت سنجابًا مترامبًا على بطنه في يوم صيفي حار؟ إذا كان الأمر كذلك ، فربما كنت قلقًا من إصابة الحيوان ، أو حتى ميت. ولكن لا تقلق ، فإن هذا الوضع الدرامي هو ما تفعله السناجب لتبرد عندما تصبح ساخنة. تسمى هذه العملية “إلقاء الحرارة” أو “splooting” ، وهي مفيدة تمامًا كما هي لطيفة.
في حين أن السناجب مصممة للعيش في الخارج ، فإنها تتعطل في درجات حرارة قصوى ، مثلنا تمامًا. تم تصميم هذه الحيوانات الصغيرة بشكل خاص لدرجات حرارة أكثر برودة ، مما يسمح لها بالعيش من خلال الشتاء دون سبات. ومع ذلك ، فإن فراءها السميك تبقيهم ساخنًا ، وهو أمر غير مثالي في فترة ما بعد الظهيرة الصيفية الحارة. للإضافة إلى النضال ، لا تعرق السناجب (مثل العديد من الحيوانات). بدلاً من ذلك ، يتعين عليهم العثور على طرق ذكية أخرى لتهدئة وتنظيم درجة حرارتها عندما تبدأ الحرارة في الصعود. أفضل رهان للسنجاب هو الاستلقاء على سطح بارد مع انتشار أرجله الأربعة. ونعم ، عادة ما نحاول إبعاد السناجب عن شرفاتنا وشرفاتنا ، ولكن خلال موجة الحرارة ، من الصعب ألا نشعر ببعض التعاطف مع هؤلاء الزوار اللطيفين والرقيقين.
كيف يعمل الرائع وماذا تفعل حيال ذلك
هناك سبب بسيط يجعل السناجب sploot لتنظيم الحرارة: بطن السنجاب هو المكان الذي يكون فيه فراءها أنحف وأخف. لذلك ، عن طريق الاستلقاء على سطح بارد عندما يكون الجو حارًا جدًا ، يمكن للسنجاب نقل بعض الحرارة الداخلية على السطح والعكس بالعكس ، مما يساعده على التهدئة. انها الديناميكا الحرارية البسيطة! يمكن لأي سطح أكثر برودة من الهواء الساخن القيام بالمهمة ، بما في ذلك الفرع أو الأرض في بقعة مظللة أو حديدي الشرفة.
لذا ، إذا رأيت سنجابًا ملقاة على بطنه ، فهل يجب أن تفعل أي شيء لمساعدته على التهدئة؟ على الرغم من أنه قد يبدو محزنًا ويحتاج إلى المساعدة ، إلا أنه من الأفضل عدم الاقتراب من السنجاب أثناء إلقاء الحرارة. عند رؤية الإنسان ، قد يخاف الأمر ويحاول الهرب ، مما لن يقطع عملية التبريد الخاصة به فحسب ، بل ستعيد حرارةها الداخلية. إذا كنت لا تحب وجودهم وتحاول التخلص من السناجب ، ففكر في بعض الحلول الطبيعية وطويلة الأجل ، بدلاً من تخفيفها.
إذا كنت ترغب في مساعدة السناجب في التبريد من خلال موجات الحرارة ، ففكر في طرح بعض الماء حتى تشرب من بدلاً من ذلك. املأ حاويات بأحجام مختلفة بالماء ووضعها في جميع أنحاء الفناء لأنواع مختلفة من الحياة البرية لتتمكن من الشرب منها. يعد إيجاد طرق لحماية حديقتك في موجة الحرارة ، مثل إنشاء بعض المناطق المظللة ، وسيلة مفيدة لمساعدة النظام البيئي المحلي أثناء الطقس القاسي.