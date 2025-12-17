لماذا تستحق فرقة التسعينيات المنسية هذه العودة على كل الفرق الأخرى؟

الفرق المنسية من التسعينيات يبلغ عددها العشرات، على الرغم من التأثير الذي ربما أحدثته في إعادة المشهد الموسيقي الثقيل في الثمانينيات إلى اتجاه موسيقى الروك الأكثر صرامة والموجه نحو الجيتار. في خضم حركة الجرونج المتنامية التي استحوذت على موجات الأثير، كانت فرقة إيفركلير الرباعية في بورتلاند مشغولة بإخراج موسيقى البوب روك القوية التي كانت تتعارض مع التيار. لقد استغلت طاقة فرقة المرآب والنسيج الصوتي الثقيل من الجرونج، لكنها قدمت نغمة أكثر لحنية جعلت صوت الفرقة متميزًا عن الآخرين.
لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأنك لا تستطيع الابتعاد عن صياغة نغمات Everclear. ثم، فجأة، يمكنك ذلك. تحركت الفرقة جانبًا مع وحدات الروك والجرونج الأخرى عندما تغير وضع اللحظة، وتظهر الأغاني أحيانًا فقط على محطات الحنين وقائمة التشغيل المقترحة.
ولكن حان الوقت لإعادة النظر في ما كان على Everclear تقديمه وتقديم نداء من أجل العودة إلى الظهور. حافظت المجموعة الرباعية على وجودها على مر العقود، وأصدرت تسجيلات جديدة وحافظت على نشاطها في دائرة الجولات السياحية لأولئك الذين يتذكرون مدى روعة موسيقاهم وما زالت كذلك. إذا كانت أي من الفرق الموسيقية المهمة في المشهد الموسيقي في التسعينيات قد أثبتت نفسها كفرقة بحاجة إلى العودة، فهذه هي الفرقة.
أعطى Everclear أسلوب الجرونج لمسة شعبية لا تزال تبدو جديدة حتى اليوم
لفتت Everclear انتباهنا من خلال ديدان الأذن مثل “Santa Monica” و”والدي” و”سأشتري لك حياة جديدة”. هيمنت هذه الأغاني المتقنة الصنع على موجات الأثير منذ منتصف التسعينات وحتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين. كما تم تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بالفرقة بشكل لا يصدق – في الأيام التي سبقت توقف MTV عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية. هزت مسارات الألبوم من الفرقة بقوة أكبر قليلاً من أغانيها الصديقة للراديو ولكنها أظهرت إحساسًا متطورًا بالأغاني اللحنية التي تستحق المزيد من الاهتمام.
شكل مزيج ترتيبات فرقة المرآب العضلية أساسًا للكلمات التي تناولت قضايا أكثر تعقيدًا (الهجر الأسري، والفقر) من العلف المعتاد لفرق الروك. لقد ساعد ذلك في جعل Everclear بمثابة انتقال جذاب لموسيقى الروك البديلة بين الكثير من القلق الكفري للجرونج والارتداد الأكثر تافهًا لأعمال البوب البانك مثل Blink 182 وأوائل Green Day.
على الرغم من تشخيص إصابة المغني الرئيسي آرت أليكساكيس بمرض التصلب المتعدد في عام 2016، إلا أن موسيقى Everclear مستمرة. احتفلت الفرقة بالذكرى الثلاثين لألبومها الرائع “Sparkle and Fade” من خلال إعادة إصدار مُعاد تصميمه وجولة أسترالية عام 2025، مما يدل على أنه لا يزال هناك طلب في العالم على هذه المجموعة الرباعية الرائدة. الفرقة لديها أيضًا مواعيد جولات في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في النصف الأول من عام 2026. والسؤال هو، هل سيتم منح Everclear فرصة ثانية لجذب جمهور كبير مثل الجمهور الذي كان لديهم في البداية؟ إذا كان هناك إله خير في عالم موسيقى الروك، فهو سيأتي لهم قريبًا.