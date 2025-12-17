لماذا تستحق فرقة التسعينيات المنسية هذه العودة على كل الفرق الأخرى؟

الفرق المنسية من التسعينيات يبلغ عددها العشرات، على الرغم من التأثير الذي ربما أحدثته في إعادة المشهد الموسيقي الثقيل في الثمانينيات إلى اتجاه موسيقى الروك الأكثر صرامة والموجه نحو الجيتار. في خضم حركة الجرونج المتنامية التي استحوذت على موجات الأثير، كانت فرقة إيفركلير الرباعية في بورتلاند مشغولة بإخراج موسيقى البوب ​​روك القوية التي كانت تتعارض مع التيار. لقد استغلت طاقة فرقة المرآب والنسيج الصوتي الثقيل من الجرونج، لكنها قدمت نغمة أكثر لحنية جعلت صوت الفرقة متميزًا عن الآخرين.

لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأنك لا تستطيع الابتعاد عن صياغة نغمات Everclear. ثم، فجأة، يمكنك ذلك. تحركت الفرقة جانبًا مع وحدات الروك والجرونج الأخرى عندما تغير وضع اللحظة، وتظهر الأغاني أحيانًا فقط على محطات الحنين وقائمة التشغيل المقترحة.

ولكن حان الوقت لإعادة النظر في ما كان على Everclear تقديمه وتقديم نداء من أجل العودة إلى الظهور. حافظت المجموعة الرباعية على وجودها على مر العقود، وأصدرت تسجيلات جديدة وحافظت على نشاطها في دائرة الجولات السياحية لأولئك الذين يتذكرون مدى روعة موسيقاهم وما زالت كذلك. إذا كانت أي من الفرق الموسيقية المهمة في المشهد الموسيقي في التسعينيات قد أثبتت نفسها كفرقة بحاجة إلى العودة، فهذه هي الفرقة.