لماذا تسمى الشرطة 5-0؟

رجال الشرطة. الزغب. الحرارة. الخنازير. الأولاد باللون الأزرق. كما قد تعلم بالفعل ، هذه مجرد بعض الأسماء المستعارة – بعضها محبوب بعض الشيء ، والبعض الآخر مهين بصراحة – لضباط الشرطة. ربما كنت قد سمعت عددًا قليلاً منهم يستخدم في عرض جريمة الواقع المفضل لديك مثل “Cops” أو “Live PD” ، ​​أو ينطق به محقق مزدحم ضد الخلفية المزاجية لفيلم نوير. ربما كنت قد استخدمت عددًا قليلًا منهم في الحياة الحقيقية. هذا ما يقال ، هل تعرف من أين تستمد كل هذه الأسماء المستعارة؟

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بينما نشأت بعض ألقاب ضباط الشرطة (مثل “Po-Po”) في الشوارع ، إلا أن البعض الآخر كانوا مستوحاة من الشاشة. على سبيل المثال ، هل سبق لك أن سمعت شخصًا يشير إلى الشرطة باسم “5-O؟” قد لا يكون المصطلح شائع الاستخدام بعد الآن ، لكنه قد يبدو مألوفًا بشكل خاص. يمكن إرجاع جذورها إلى عام 1968 مع دون برنامج تلفزيوني للشرطة الخيالي: “هاواي فايف أو”.