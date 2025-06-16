لماذا تسمى الشرطة 5-0؟

رجال الشرطة. الزغب. الحرارة. الخنازير. الأولاد باللون الأزرق. كما قد تعلم بالفعل ، هذه مجرد بعض الأسماء المستعارة – بعضها محبوب بعض الشيء ، والبعض الآخر مهين بصراحة – لضباط الشرطة. ربما كنت قد سمعت عددًا قليلاً منهم يستخدم في عرض جريمة الواقع المفضل لديك مثل “Cops” أو “Live PD” ، أو ينطق به محقق مزدحم ضد الخلفية المزاجية لفيلم نوير. ربما كنت قد استخدمت عددًا قليلًا منهم في الحياة الحقيقية. هذا ما يقال ، هل تعرف من أين تستمد كل هذه الأسماء المستعارة؟
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بينما نشأت بعض ألقاب ضباط الشرطة (مثل “Po-Po”) في الشوارع ، إلا أن البعض الآخر كانوا مستوحاة من الشاشة. على سبيل المثال ، هل سبق لك أن سمعت شخصًا يشير إلى الشرطة باسم “5-O؟” قد لا يكون المصطلح شائع الاستخدام بعد الآن ، لكنه قد يبدو مألوفًا بشكل خاص. يمكن إرجاع جذورها إلى عام 1968 مع دون برنامج تلفزيوني للشرطة الخيالي: “هاواي فايف أو”.
هاواي فايف-O ليست حقًا ما تسمى الشرطة في ولاية الوها
بطولة جاك لورد في دور الملازم المحقق ستيف غاريت ، ركض “هاواي فايف-أو” الأصلي لمدة 12 مواسم مليئة بالإثارة من عام 1968 إلى عام 1980-في حين أن إعادة تشغيلها الناجحة لعام 2010 استمرت لمدة عقد من الزمان. تم تصويره على الموقع في Honolulu ، الذي تم تصويره في Sun-Kissed ، يتبع البرنامج التلفزيوني الكلاسيكي فرقة عمل خيالية للشرطة المعروفة باسم ، لقد خمنت ذلك ، هاواي فايف أو. في حال كنت تتساءل عما يعنيه عنوان العرض ، بكل بساطة ، إنه إشارة إلى أن تصبح هاواي الولاية الخمسين. ولكن في الواقع ، لم تشير شرطة هاواي إلى نفسها باسم “هاواي-5-أو” ، وكان هذا مجرد لقب عرض جذاب اخترعه منشئيها.
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بالإضافة إلى إلهام عبارة catchphrase الشهيرة “Book ’em ، danno!” (عبارة عن محقق غاريت غالبًا ما يتم تسليمه إلى شريكه داني “دانو” ويليامز في المعرض قبل إلقاء القبض عليه) ، و “هاواي خمسة أو” شجعت أيضًا لقب الشرطة ، “5-O”. عندما يرغب الناس في إخبار الآخرين بوجود الشرطة في مكان قريب ، قد يقولون ، “احترس من 5-O”.
البارنيز والدخان كلها 5-O بفضل ثقافة البوب
نظرية أخرى وراء أصل الاسم المستعار هي أنها مستمدة من شارات المحرك سعة 5.0 لتر التي ظهرت على سيارات شرطة فورد غير المميزة خلال الثمانينات. ومع ذلك ، فإن هذه النظرية ليست مقبولة على نطاق واسع ، وسيثبت بحث Google السريع أن معظم المصادر تدعم قصة أصل البرنامج التلفزيوني.
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“هاواي فايف أو” ليس البرنامج التلفزيوني الوحيد في التاريخ الذي يلهم لقب الشرطة. إن المسرحية الهزلية الشهيرة في الستينيات “The Andy Griffith Show” هي السبب في أن بعض ضباط الشرطة يطلق عليهم “Barneys”. إنها إشارة إلى واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة ، نائب بارني فايف. “Smokey” هو لقب آخر لإنفاذ القانون مستوحى من ثقافة البوب ، وذلك بفضل شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة مرادف للوقاية من حرائق الغابات. أصبحت هذه اللغات من السائقة الشاحنة معروفة على نطاق واسع بعد فيلم “Smokey and the Bandit” عام 1977 ، مما يثبت مثالًا آخر على تأثير ثقافة البوب على ألقاب ضباط الشرطة.
هذه الأمثلة لا تبدو في كل مكان مثل 5-O هذه الأيام. ومع ذلك ، مع وجود 22 عامًا على شاشة التلفزيون بين “هاواي 5-O” الأصلي وإعادة تشغيل القرن الحادي والعشرين ، فلا عجب أن المصطلح 5-O أصبح عامية معروفة للإشارة إلى الشرطة.
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