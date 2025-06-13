لماذا تسمى تكساس The Lone Star State

تكساس هي ثاني أكبر ولاية أمريكية خلف ألاسكا من حيث المنطقة وخلف كاليفورنيا فقط من حيث السكان. اليوم ، تعتبر واحدة من أكبر قصص النجاح في الاتحاد ، مع تراث قوي وهوية مشهورة عالميا كقوة ثقافية واقتصادية. هويتها بين شعبها قوية لدرجة أنهم يشيرون أحيانًا إلى الدولة الأمريكية باعتبارها “أعظم بلد في العالم” ، وهي إشارة لسان في الخد إلى نطاقها وقوتها. أكثر شيوعًا ، تُعرف تكساس باسم “Lone Star State”.

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يشير اسم “Lone Star State” إلى العلم Texan ، الذي يحتوي على نجم أبيض واحد على خلفية زرقاء وأبيض وحمراء. اعتمدت تكساس لأول مرة العلم في عام 1836 ، وبحسب ما ورد التصميم مشتقًا من آخر تم استخدامه خلال رحلة جيمس لونغ عام 1819 ضد السيطرة الإسبانية على الإقليم. مثلما تشير النجوم على علم الولايات المتحدة إلى الولايات الفردية ، يمكن أن تؤخذ نجمة تكساس الوهمية بنفس الطريقة اليوم. لكن بالنسبة إلى تكساس الفخورين الذين يعرفون تاريخ ولايتهم ، يمكن القول أن يشير إلى العقد عندما كان بلدهم – الفترة التي يعود منها العلم.

مرة أخرى قبل أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ، كان لدى تكساس فترة كانت فيها دولة في حد ذاتها ، مما يجعلها نجمًا وحيدًا تصويريًا. في الواقع ، قبل أن تكون جزءًا من أمريكا كما نعرفها اليوم ، كانت جزءًا من المكسيك ، وقضت بضع سنوات كجزء من الكونفدرالية. أدت حرب الاستقلال المضطربة إلى فترة كانت فيها نجمة وحيدة بين هذه الجوانب المتحاربة.

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