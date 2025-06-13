لماذا تسمى تكساس The Lone Star State

تكساس هي ثاني أكبر ولاية أمريكية خلف ألاسكا من حيث المنطقة وخلف كاليفورنيا فقط من حيث السكان. اليوم ، تعتبر واحدة من أكبر قصص النجاح في الاتحاد ، مع تراث قوي وهوية مشهورة عالميا كقوة ثقافية واقتصادية. هويتها بين شعبها قوية لدرجة أنهم يشيرون أحيانًا إلى الدولة الأمريكية باعتبارها “أعظم بلد في العالم” ، وهي إشارة لسان في الخد إلى نطاقها وقوتها. أكثر شيوعًا ، تُعرف تكساس باسم “Lone Star State”.
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يشير اسم “Lone Star State” إلى العلم Texan ، الذي يحتوي على نجم أبيض واحد على خلفية زرقاء وأبيض وحمراء. اعتمدت تكساس لأول مرة العلم في عام 1836 ، وبحسب ما ورد التصميم مشتقًا من آخر تم استخدامه خلال رحلة جيمس لونغ عام 1819 ضد السيطرة الإسبانية على الإقليم. مثلما تشير النجوم على علم الولايات المتحدة إلى الولايات الفردية ، يمكن أن تؤخذ نجمة تكساس الوهمية بنفس الطريقة اليوم. لكن بالنسبة إلى تكساس الفخورين الذين يعرفون تاريخ ولايتهم ، يمكن القول أن يشير إلى العقد عندما كان بلدهم – الفترة التي يعود منها العلم.
مرة أخرى قبل أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة ، كان لدى تكساس فترة كانت فيها دولة في حد ذاتها ، مما يجعلها نجمًا وحيدًا تصويريًا. في الواقع ، قبل أن تكون جزءًا من أمريكا كما نعرفها اليوم ، كانت جزءًا من المكسيك ، وقضت بضع سنوات كجزء من الكونفدرالية. أدت حرب الاستقلال المضطربة إلى فترة كانت فيها نجمة وحيدة بين هذه الجوانب المتحاربة.
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أن تصبح حالة النجمة الوحيدة
سنوات تكساس كدولة مستقلة ، والتي مؤرخة من توقيع إعلان تكساس للاستقلال في عام 1836 واستمرت لمدة تسع سنوات ، فازت بشدة. قبل ذلك ، كان جزءًا من المكسيك ، لكن ثلاثينيات القرن التاسع عشر شهدت أن العلاقات بين الدولة والحكومة المكسيكية تنخفض بين سلسلة من التدابير القانونية التي اتخذتها الحكومة لإضعاف سلطة ولاية تكساس. وكان من بينهم نزع سلاح ميليشيا ولاية تكساس وإلغاء الدستور.
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رداً على ذلك ، بدأ المتمردون في تكساس ثورة ، مسيرة في بلدة سان أنطونيو المكسيكية ، مدعيا التسوية ، وتثبيتها في القلعة الإسبانية السابقة في ألامو. في من المحتمل أن يكون الحامل الأكثر شهرة في التاريخ الأمريكي ، قضى حوالي 200 متمرد (بما في ذلك ديفيد كروكيت) 13 يومًا تحت الحصار من قوة مكسيكية أكبر ومتميزة. تمكنوا من تهريب دعوة شجاعة للتعزيزات وقتل 600 جندي العدو قبل أن يتم تجاوزهم وهزيمة. على الرغم من أنهم بحلول ذلك الوقت أعلنوا استقلالهم بالفعل ، إلا أن القوات التكسانية التقت بالمهاجمين المكسيكيين الباقين على نهر سان جاسينتو في 21 أبريل 1836 ، وهزموواهم في معركة دموية حصلت على إعادة السيطرة المكسيكية.
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تكساس كجزء من الولايات المتحدة
بالنسبة لجمهورية تكساس الجديدة ، لم يكن الاستقلال قد ناجحًا تمامًا. على الرغم من أن الدولة قد تجمعت معًا لدافع المكسيك ، إلا أن هناك مشاكل داخلية ضخمة. بالإضافة إلى أن الثورة التكسان التي تعرضت للشلل اقتصاديًا ، كافحت الدولة الجديدة من أجل الاعتراف بها على المسرح الدولي بسبب العبودية التي لا تزال قانونية في المنطقة. حتى عندما ضغطت تكساس على الولايات المتحدة لضمها ، تسبب عدم رغبة تكساس في الانضمام إلى الولايات الشمالية في إلغاء الاضطرابات السياسية. من الناحية الاقتصادية ، كان هذا يعني أن الدول الأخرى رفضت شراء القطن التكسان ، وتصديره الرئيسي ، وواجهت الإفلاس.
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تم ضم تكساس من قبل الولايات المتحدة في عام 1845 ، حيث استمرت حرب الولايات المتحدة المكسيكية الأمريكية الناتجة عن عامين واستمرت في اضطرابات هذه الفترة. شهدت السنوات التي تلت ذلك تكساس بوم اقتصاديًا ، حيث تتوسع صناعة القطن في جميع أنحاء الجنوب حيث كانت العبودية في الولايات التي ادعتها الولايات المتحدة خلال التنازل المكسيكي. ومع ذلك ، مع تسخين نقاش العبودية في أمريكا ، سعت تكساس إلى استراحة ، واكتسبت واحدة في فبراير 1861 ، عندما انضمت إلى الكونفدرالية. فقط بعد الحرب الأهلية ، عندما هزمت الولايات المتحدة الكونفدرالية ، انتهت العبودية في تكساس. بحلول الوقت الذي عادت فيه إلى كونها جزءًا من الولايات المتحدة ، كانت بالفعل دولة تتماشى مع أي من الجانبين ، المكسيك ، بالإضافة إلى محاولة مستقلة. حقا ، نجم وحيد ودولة ذات تاريخ فريد من نوعه.
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