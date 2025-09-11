لماذا تصبح سكاكين مطبخك صدئة (وكيفية تنظيفها)

ما لم تكن شخصية في فيلم رعب ، فلا يوجد سبب يجب أن تبدو سكاكين المطبخ مثل الدعامة من تكساس بالمنشار. على الرغم من أن عددًا من العوامل يمكن أن تسهم في بقع الصدأ والبقع على أدوات الطهي الخاصة بك ، إلا أنه ليس مثاليًا للعثور عليها. من الرطوبة إلى المكونات الحمضية ، تتلامس سكاكينك مع العديد من العناصر التي قد تسبب الصدأ على المعدن. إن معرفة كيفية مكافحة هذا الأمر سيساعد على الحفاظ على أدوات القطع الخاصة بك جاهزة للاستخدام ، وفي حالة جيدة لفترة أطول ، وتوفير المال وكذلك الوقت الذي يتعلق الأمر بالطهي والاستعداد لها. لحسن الحظ ، هناك العديد من الطرق المفيدة للتخلص من بقع الصدأ في مطبخك وعلى أدواتك. إن تجفيف أوانيك بشكل صحيح بعد الاستخدام والتنظيف مع مواد كاشطة لإزالة أي صدأ أمر ضروري ، وكذلك علاج المعادن الخاصة بك بالزيوت للحفاظ عليها محمية من الرطوبة والرطوبة ، وكذلك الأكسدة.
في حين أن العديد من العوامل يمكن أن تسهم في الصدأ على السكاكين الخاصة بك ، فإن أحد الأسباب الأساسية هو الأطعمة الحمضية والمالحة. لا تدع بقايا الطعام من طهيك يبقون على المعدن لفترة طويلة بعد الاستخدام وتأكد من الانتباه إلى قاعدة السكين حيث تتصل بالمقبض ، حيث يمكن أن تتعثر المكونات هنا.
يمكن أن يسبب الرطوبة والأكسدة الصدأ
الشيء الرئيسي الآخر الذي يمكن أن يترك بقع الصدأ وراءه هو الرطوبة. سواء كان هذا الماء لم يتم تجفيفه بشكل صحيح بعد غسل أو ناتج عن بيئة رطبة ، عندما تتعرض سكاكينك للرطوبة ، فمن المحتمل أن تصبح صدئة. بعد غسل أدوات المائدة والأواني الخاصة بك ، تأكد من استخدام منشفة طبق لتجفيفها بشكل صحيح إذا كنت تغسل باليد. سيساعد أيضًا على تركهم للهواء الجاف بعد أن قمت بمسح غالبية الماء قبل وضعها في الأدراج أو الخزانات.
إذا كنت تستخدم غسالة الصحون ، فتأكد من إخراج كل السكاكين الخاصة بك بعد نظافة ، والتأكد من عدم وجود بقع رطبة. مرة أخرى ، إيلاء اهتمام خاص للقاعدة حيث يتصل المقبض البلاستيكي أو الخشب بالمعادن ، حيث يمكن أن تكمن الرطوبة هنا وتسبب الصدأ. التجفيف هو الجزء الأكثر أهمية في تنظيف سكاكين المطبخ ، لذلك خذ وقتك بهذه الخطوة. بمجرد أن تكون العناصر نظيفة ، فكر في إنشاء تخزين آمن للسكين باستخدام كتلة سكين أو شريط مغناطيسي لحماية القطع الخاصة بك والحفاظ عليها جيدًا عند عدم الاستخدام. إذا كان ذلك ممكنًا ، تجنب تخزين أدوات القطع هذه في الأدراج لأنها تميل إلى أن تكون رطبة وضعيفة التهوية ، وتسريع فرصة الصدأ. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تخزين السكاكين بشكل عشوائي في الأدراج إلى رقائق على المعدن من ضرب الأواني العشوائية.
كيف تبقي السكاكين خالية من الصدأ
لإزالة الصدأ ، لديك بعض الخيارات المختلفة. يمكنك نقع سكاكينك في الخل ، مما يسمح لهم بالبقاء في هذا السائل لمدة خمس دقائق على الأقل ، قبل أن تقوم بفرك بقع الصدأ المخففة مع إسفنجة ناعمة. إذا لم ينفجر الصدأ مع ذلك ، فيمكنك محاولة استخدام منظف كاشف قليلاً ، مثل معجون صودا الخبز ، لتنظيف البقع. يمكنك أيضًا شراء محايات الصدأ ، والتي تم إجراؤها للمساعدة في إزالة الصدأ. هناك طريقة أخرى لإزالة الصدأ بسهولة مع عنصر أساسي في المخزن يتضمن التنظيف باستخدام البطاطس. تحتوي هذه الخضروات على حمض الأكساليك ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الصدأ على النصل عند فرك على طول المعدن.
بمجرد أن تكون سكاكينك خالية من أي بقع ، من المهم للغاية الحفاظ عليها. ابدأ بزيادة السكاكين الخاصة بك ، وسوف يختلف الزيت المحدد الذي ستستخدمه اعتمادًا على مادة السكين. يجب تطبيق الزيت بعد التنظيف الدقيق وغسلهم. يمكن أن تعمل زيوت الطعام من الدرجة المعدنية ، ولكن تأكد من البحث في النوع المثالي للسكاكين. استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح أي زيت زائد ، حيث لا تزال لا تريد الكثير من الرطوبة في أي مكان على السكين. من الأفضل عادةً غسل السكاكين باليد بدلاً من غسالة الصحون ، ويمكن أن يحافظ شحذها أيضًا على الحفاظ على الصدأ ، خاصة إذا كان قد تشكلت بالفعل. شحذ يقلل طبقات من المعادن التي تحمل الصدأ ، وكشف المعادن الطازجة تحتها.