لماذا تعتبر متاجر التوفير المكان المثالي للبحث عن حضانة ضرورية

هناك الكثير مما يجب القيام به عند التحضير لوصول حزمة صغيرة جديدة من الفرح. إذا كنت مهووسًا بديكور المنزل مثلنا ، فقد يكون تصميم حضانة طفلك أحد أكثر العناصر متعة في قائمة المهام هذه.
سيقوم تجار التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر Big Box بتخزين جميع العناصر التي تحتاجها للغرفة الأولى للطفل. ولكن لا تنس التحقق من متاجر التوفير للحصول على كرسي هزاز. هناك القليل من العرض المفرط والرسوم تحت الطلب لكراسي هزاز في المتاجر السلبية-يتم التبرع بها بشكل شائع ولكنهم أقل شيوعًا من قبل المتوسط الذي لا يحتاج إلى مواليدهم. هذا الافتقار إلى الطلب يعني أنه من المحتمل أن تهبط على السرقة. بالإضافة إلى مساعدتك في الاستمتاع بالتحكيم وتخفيف الطفل إلى الفراش ، يمكن أن يكون كرسي هزاز متهور إضافة مذهلة ومذهلة إلى حضانة من أي نمط.
كراسي هزاز في الحضانة الخاصة بك
ترتفع أسعار الأثاث ، لذا فإن تسجيل الكثير على الحضانة الأساسية سيكون وسيلة رائعة لمساعدتك على التمسك بميزانيتك أثناء قيامك ببناء غرفة الطفل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون كرسي هزاز متعدد الاستخدامات ، إضافة شخصية إلى غرفة بغض النظر عن أسلوبك – حتى لو كنت تحافظ على جنس الحضانة محايدة.
تميل نحو التصميم الحديث؟ ابحث في المتاجر المستعملة عن الطائرات الشراعية الأنيقة أو الكراسي الاسكندنافية البسيطة التي تجلس على الأرض. الذهاب لشعور أكثر عتيقة؟ حافظ على عينيك للكراسي العتيقة المصنوعة من الخشب الغني الرائع. هل تريد فيبي سهلة؟ ابحث عن كراسي هزاز الخوص التي كان يمكن أن يجلس على الشرفة في حياتهم السابقة. أيا كان ما تختاره ، فمن السهل رفع مستوى الكرسي الهزاز الذي يتناسب مع موضوع الحضانة الخاصة بك. فكر في إضافة الورنيش الطازج أو رمي بطانية رمي زخرفية ومريحة فوقه. اعتمادًا على الأسلوب ، قد تكون قادرًا على جعله خاصًا بك من خلال نقش اسم الطفل فيه.
ملاحظة أخيرة قبل التسوق – ضع السلامة في الاعتبار. تذكر أن الأثاث المصنوع أو المرسم قبل عام 1978 قد يحتوي على الرصاص. يمكنك الحصول على مجموعة اختبار الرصاص في متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك إذا كنت قلقًا على كرسيك. أيضا ، بعض أنماط كراسي هزاز لها متحدثون بدلاً من ظهورهم الصلبة. تأكد من إشراف الأطفال الصغار دائمًا حول هذا النوع من الكراسي لتجنب حالات التعثر.