لماذا تعتبر متاجر التوفير المكان المثالي للبحث عن حضانة ضرورية

ترتفع أسعار الأثاث ، لذا فإن تسجيل الكثير على الحضانة الأساسية سيكون وسيلة رائعة لمساعدتك على التمسك بميزانيتك أثناء قيامك ببناء غرفة الطفل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون كرسي هزاز متعدد الاستخدامات ، إضافة شخصية إلى غرفة بغض النظر عن أسلوبك – حتى لو كنت تحافظ على جنس الحضانة محايدة.

تميل نحو التصميم الحديث؟ ابحث في المتاجر المستعملة عن الطائرات الشراعية الأنيقة أو الكراسي الاسكندنافية البسيطة التي تجلس على الأرض. الذهاب لشعور أكثر عتيقة؟ حافظ على عينيك للكراسي العتيقة المصنوعة من الخشب الغني الرائع. هل تريد فيبي سهلة؟ ابحث عن كراسي هزاز الخوص التي كان يمكن أن يجلس على الشرفة في حياتهم السابقة. أيا كان ما تختاره ، فمن السهل رفع مستوى الكرسي الهزاز الذي يتناسب مع موضوع الحضانة الخاصة بك. فكر في إضافة الورنيش الطازج أو رمي بطانية رمي زخرفية ومريحة فوقه. اعتمادًا على الأسلوب ، قد تكون قادرًا على جعله خاصًا بك من خلال نقش اسم الطفل فيه.

ملاحظة أخيرة قبل التسوق – ضع السلامة في الاعتبار. تذكر أن الأثاث المصنوع أو المرسم قبل عام 1978 قد يحتوي على الرصاص. يمكنك الحصول على مجموعة اختبار الرصاص في متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك إذا كنت قلقًا على كرسيك. أيضا ، بعض أنماط كراسي هزاز لها متحدثون بدلاً من ظهورهم الصلبة. تأكد من إشراف الأطفال الصغار دائمًا حول هذا النوع من الكراسي لتجنب حالات التعثر.