لماذا تعتبر مواد البناء المستعملة هذه أكثر من مجرد توفير المال

اعتمادًا على عمر الطوب المستصلح، فمن المحتمل أن يكون قد تم تصنيعه باستخدام طين عالي الجودة. في الواقع، ستجد أن المباني المصنوعة من الطوب في القرن الثامن عشر، مثل قاعة الاستقلال في فيلادلفيا (1753)، لا تزال قائمة حتى اليوم. وهذا يؤدي إلى حقيقة أن الطوب المستصلحة قد صمد أيضًا أمام قسوة الهدم دون أن يتعرض لأضرار كبيرة. مع هذه المعرفة، يمكنك أن تطمئن إلى أن الطوب نفسه قوي ومتين ومن المرجح أن يتحمل أي ظروف يتعرض لها.

ستجد أيضًا أن الطوب المستصلح يتطلب القليل جدًا من الصيانة لأنه قضى الكثير من الوقت في عملية التجوية، مما يجعله قاسيًا ولا يتحلل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل بنيتها الكثيفة، يمكن أن تتمتع أيضًا بصفات حرارية أفضل من المواد الجديدة تمامًا.

إذا تمكنت من معرفة مصدر الطوب المستصلح، فقد تتمكن من تتبع تاريخهم – وقد يكون هذا سببًا كافيًا للحفاظ عليهم، بالإضافة إلى قصتهم. من خلال الحفاظ على العناصر التاريخية لمواد البناء هذه، فإنك تشارك في الحفاظ على تراث المنطقة للأجيال القادمة. إذا كنت تريد توفير القليل من المال، فقد ترغب في تعلم كيفية تنظيف الملاط وإزالته بسهولة، حتى تتمكن من إعادة استخدام الطوب القديم الذي قد تجده محليًا.