لماذا تم تصميم بعض المنازل بدون مدخل (وكيفية إنشاء واحد)

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في العالم ، وهو أمر بسيط مثل مدخل مخصص – بوابة يمكنك من خلالها التخلص من العالم الخارجي وتذوب في راحة منزلك ، أو على الأقل خلع معطفك – هو ترف. أماكن مثل مدينة نيويورك ، حيث توجد شقق أكثر من مساكن العائلة الواحدة ، خالية من البهو بشكل خاص ، حيث يكون سعره لكل قدم مربع ، وبالتالي المساحة ، قسطًا. وحتى العديد من المنازل في جميع أنحاء البلاد لديها مداخل تنتقل من الصفر إلى 60 مع تحول المفتاح. إن بناء منزل يفتح فقط في غرفة المعيشة ، على سبيل المثال ، يعد أكثر فعالية من حيث التكلفة من تخصيص مساحة صغيرة (وبالتالي المواد المطلوبة والعمالة) إلى مدخل ، بحيث يمكن لشركات البناء أن تبقي التكاليف منخفضة عن طريق اختيار هذه المنطقة.

يتم تغيير مخططات الأرضيات الأصلية بشكل متكرر عن طريق عروض التحسين المنزلية التي تتمثل في Hamphymmer الذين يتجنبون مساحات مميزة بدلاً من الامتداد ، ويمكن أن يكون لهذه البرامج تأثير كبير على عقلية مشتري المساكن. والنتيجة ، في بعض المنازل ، هي عدم وجود مدخل. لحسن الحظ ، عندما ترغب في استعادة بعض من هذه المساحة الموسعة للترحيب والبناء ، لا معنى لها ، فهناك القليل من التغييرات التي يمكن أن تجعل المرور عبر بابك الأمامي يشعر بمزيد من المغلف.