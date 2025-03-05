لماذا تم تصميم بعض المنازل بدون مدخل (وكيفية إنشاء واحد)

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في العالم ، وهو أمر بسيط مثل مدخل مخصص – بوابة يمكنك من خلالها التخلص من العالم الخارجي وتذوب في راحة منزلك ، أو على الأقل خلع معطفك – هو ترف. أماكن مثل مدينة نيويورك ، حيث توجد شقق أكثر من مساكن العائلة الواحدة ، خالية من البهو بشكل خاص ، حيث يكون سعره لكل قدم مربع ، وبالتالي المساحة ، قسطًا. وحتى العديد من المنازل في جميع أنحاء البلاد لديها مداخل تنتقل من الصفر إلى 60 مع تحول المفتاح. إن بناء منزل يفتح فقط في غرفة المعيشة ، على سبيل المثال ، يعد أكثر فعالية من حيث التكلفة من تخصيص مساحة صغيرة (وبالتالي المواد المطلوبة والعمالة) إلى مدخل ، بحيث يمكن لشركات البناء أن تبقي التكاليف منخفضة عن طريق اختيار هذه المنطقة.
يتم تغيير مخططات الأرضيات الأصلية بشكل متكرر عن طريق عروض التحسين المنزلية التي تتمثل في Hamphymmer الذين يتجنبون مساحات مميزة بدلاً من الامتداد ، ويمكن أن يكون لهذه البرامج تأثير كبير على عقلية مشتري المساكن. والنتيجة ، في بعض المنازل ، هي عدم وجود مدخل. لحسن الحظ ، عندما ترغب في استعادة بعض من هذه المساحة الموسعة للترحيب والبناء ، لا معنى لها ، فهناك القليل من التغييرات التي يمكن أن تجعل المرور عبر بابك الأمامي يشعر بمزيد من المغلف.
قطع سهلة يمكن أن تجعل العودة إلى المنزل أفضل
الكل يريد مكانًا مريحًا لتعليق قبعتهم ، وحتى شيء بسيط مثل الرف يمكن أن يجعل العودة إلى المنزل يشعر وكأنه طقوس منظمة أكثر من سباق لإنهاء اليوم. إذا كان كل ما لديك مساحة له هو الحافة المثبتة على الحائط من الأوتاد ، فسيظل تركيبها المنخفض التحسين بمثابة تحسن من الفراغ السابق عند عتبةك. يمكنك أيضًا التوسع من هناك إذا كان لديك الغرفة. يمكن أن يكون رف المعطف القائم بذاته أيضًا إضافة أنيقة ، وحتى مستوحاة من العتيقة إذا كان لديك البصمة لذلك.
يوصي الخبراء بعدم ارتداء الأحذية في المنزل ، لذلك ستحتاج إلى مكان لوضع تلك الأحذية الرياضية الخارجية والأحذية والخناجر. يمكن أن تستوعب وحدة التخزين المتدرج هذه من Soges حوالي 20 زوجًا مع ملف تعريف ضحل كما ستجد. كما أنه يحتوي على رف أعلى من أجل أشياء مثل الأوشحة والقفازات ، مما يساعد على تبسيط اندفاع الصباح. سوف يقطع مقعد صغير شوطًا طويلًا نحو إنشاء جو جذاب ويمنحك مكانًا للجلوس فعليًا وإزالة هذه الركلات أيضًا.
تضييق طريق الدخول ، طريقك.
إذا كنت بحاجة إلى إلقاء ظل أكثر ضيقًا ، فيمكن أن يذوب طاولة وحدة التحكم النحيفة عملياً في الحائط مع إضافة القليل من البعد ومساحة السطح لشيء مثل البريد أو محفظتك. يمكنك العثور على واحد يقيس عمقًا أقل من ست بوصات ، مثل طاولة أريكة وحدة التحكم في مانغويش. إن نبات طويل القامة رفيع في الأعلى سوف يرسم العين ، وهو أمر مهم للحفاظ على أبعاد متوازنة ، خاصة إذا كان لديك أسقف عالية. إن السحلية تناسب الفاتورة ، ولكن لرعاية السحلية الداخلية بنجاح ، ستحتاج إلى إبعادها عن أشعة الشمس القاسية ، لذا ضعها وفقًا لذلك. أضف موقفًا من المظلة ، وقمت بإنشاء مدخل مع أي جهد على الإطلاق.
إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع من DIY على البطاقات ، فإن إطار الباب المرسم بلون يتناقض مع بقية الغرفة يمكن أن يثير أيضًا مظهرًا أكثر تقليدية. أضف جدارًا معرضًا منسقًا تمامًا (أو حتى عدد قليل من المطبوعات ذات الإطارات ، إذا كان هذا كل ما يمكن أن تتناسب معه) ، وهو جيدًا مثل المدخل المصمم لهذا الغرض.