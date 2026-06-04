لماذا حقق Shedeur Sanders يوم دفع قياسي في NFLPA؟

حصل Shedeur Sanders على مبلغ تاريخي من NFLPA، لكنه لم يكن من مبيعات القمصان.

ظهر في أواخر الشهر الماضي أن لاعب الوسط في فريق براون حصل على 17.7 مليون دولار من مدفوعات حقوق الملكية، محطمًا الرقم القياسي السابق للموسم الواحد البالغ 9.5 مليون دولار والذي كان يحتفظ به توم برادي.

وعلى الرغم من أنه سيكون من الطبيعي افتراض أن يوم دفع ساندرز كان مدفوعًا بمبيعات قمصانه الرائعة، إلا أن والده قال إن الأمر ليس كذلك.

قال ديون ساندرز لـ Front Office Sports: “لا أعرف ما إذا كان الناس قد تعمقوا في ذلك حقًا”.

ثم كشف مدرب كولورادو بافالوز ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق أن “الصفقة الهائلة” كانت السبب وراء دفع ابنه الضخم.

وفقًا لـ Pro Football Talk، تلقت شركة Shedeur’s SS2 Legendary LLC 13 دفعة مختلفة من مايو 2025 إلى فبراير من هذا العام.

وقال مصدر لـ PFT إن أكبر دفعة كانت عبارة عن مبلغ 9.24 مليون دولار تم دفعه إلى لاعب الوسط في مايو من العام الماضي، والذي ربما كان مقابل ضمان بطاقة التداول الخاصة به.

ومع ذلك، فإن أرباحه خارج الملعب تجاوزت بكثير عقده المتواضع نسبيًا مع براون الذي أعقب انزلاقه المذهل إلى الجولة الخامسة من 2025 NFL Draft.

وانتهى ساندرز بتوقيع عقد مدته أربع سنوات بقيمة 4.64 مليون دولار مع الفريق، لكنه حصل على فرصة لبدء سبع مباريات العام الماضي. ألقى 1400 ياردة لسبعة هبوط و 10 اعتراضات في ثماني مباريات.

الآن، لديه فرصة للفوز بمهمة براون الأساسية، حيث يقوم بتقسيم الممثلين مع ديشاون واتسون في هذا الموسم.

كما أعرب تود مونكين، مدرب نيو كليفلاند، عن اعتقاده هذا الأسبوع بأن الفريق لديه “اثنين من لاعبي الوسط الأساسيين”، مؤكدا أنه يرى منافسة مشروعة تحت المركز.