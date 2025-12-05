لماذا خسرت إيمي شومر 50 رطلاً؟ إليكم الحقيقة وراء المرض الذي قد يقتلها

وفقًا لمايو كلينيك، تنجم متلازمة كوشينغ عن وجود مستويات عالية من هرمون التوتر الكورتيزول، إما لأن الغدد الكظرية تفرز الكثير أو أن الشخص يتناول الجلايكورتيكويدات، وهي أدوية لها نفس تأثيرات الكورتيزول.

تلاحظ Mayo Clinic أيضًا مجموعة من الأعراض، أكثرها شيوعًا هي زيادة الوزن في الجذع والوجه (“الوجه القمري”)، وكتلة دهنية بين الكتفين (“سنام الجاموس”)، وعلامات التمدد الوردية أو الأرجوانية، والجلد الرقيق الذي يصاب بالكدمات بسهولة، وبطء التئام الجروح، وحب الشباب. يمكن أن تشمل مضاعفات متلازمة كوشينغ غير المعالجة فقدان العظام وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والالتهابات وفقدان العضلات. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة (حسب كليفلاند كلينك).

يعتمد علاج الحالة على أسبابها. إذا كان ذلك بسبب الدواء، وهو ما قالت شومر إنه كان الحال بالنسبة لها بعد تصغير الثدي والولادة القيصرية (عبر USA Today)، فقد يقوم طبيبك بتخفيض جرعتك ببطء. إذا كان ورم الغدة النخامية أو الغدة الكظرية هو السبب، فيمكن إزالته جراحيًا. إذا لم يكن من الممكن تحديد موقع الورم المنتج لهرمون ACTH أو إزالته بالكامل، فقد تتم إزالة الغدد الكظرية نفسها لوقف إنتاج الكورتيزول. إذا لم تكن الجراحة ممكنة، فقد يوصي طبيبك أيضًا بالعلاج الإشعاعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أدوية مختلفة للتحكم في إنتاج الكورتيزول أو منع آثاره (حسب Mayo Clinic).