لماذا خسرها مدرب باكرز مات لافلور على Kingsley Enagbare

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يأتي مات لافلور ليلة الخميس.

شوهد مدرب باكرز وهو ينفجر على الهامش بعد أن أبطأت كينجسلي إناجبار ، البارزة الدفاعية ، خطة الفريق للذهاب إليها في المركز الرابع.

وفقًا لـ Kirk Herbstreit على بث Amazon Prime ، اعتقد Enagbare أن Green Bay سيحاول هدفًا ميدانيًا في الرابع والثالث من خط القادة الذي يبلغ 33 ياردة على حوزته الأولى.

ومع ذلك ، أراد Lafleur أن يذهب بسرعة بعد الانتهاء من 16 ياردة في الثالثة و 19 للركض كريس بروكس وضع الفريق في وضع يمكنه من المخاطرة في المركز الرابع.

أدى Enagbare الذي يركض في الميدان إلى أن المسؤولين يقفون فوق الكرة – من المحتمل أن يمنح القادة فرصة لاستبداله – وقلب الرازمون الكرة على الهبوط على عدم اكتمال دوز روميو.

رغم ذلك ، سوف يتعافى فريق Packers بسرعة مع محركين لمساحة 90 ياردة قبل نهاية الشوط الأول للسيطرة على اللعبة في طريقهم إلى فوز 27-18 في معركة بين منافسي NFC.

وقال لافليور بعد المباراة: “كان هناك الكثير من الأخطاء التي يتعين علينا التنظيف بين العقوبات ، وبعض الأخطاء ، وبعضها فقدت”.

“لكن عليك أن تمنح الفضل في واشنطن ، هذا فريق كرة قدم جيد. اعتقدت بشكل عام أنني أعجبت بالدفاع ، والطاقة التي يلعبون بها ، والضغط على قورتربك جيد حقًا (جايدن دانيلز). لقد بدا الأمر وكأنهم كانوا يضربونه قليلاً … نحن بحاجة إلى الاستفادة إذا كنا نريد أن نصبح الفريق الذي نريد أن نصبحه. “

ومع ذلك ، كان فريق Packers أحد أكثر الفرق إثارة للإعجاب في هذا الجزء المبكر من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي مع انتصارات بارزة على الأسود والقادة في Lambeau Field.

ساعدت إضافة ميكا بارسونز ، التي كانت لديها 0.5 كيس وثلاث مرات على دانييلز ، في تقوية دفاع لديه القدرة على أن يكون من بين الأفضل في اتحاد كرة القدم الأميركي.

أبقى غرين باي واشنطن خارج منطقة النهاية حتى يقود زوج من الهبوط في الربع الرابع.

قال لافلور: “أعتقد أنها رائعة لكنها مجرد بداية”. “هناك موسم طويل أمامنا ، لا يمكنك أن تعتبره أمراً مفروغاً منه. عليك أن تستمر في المنافسة والدفع. كانت هناك فرص لوضع هذه اللعبة بعيدًا ولا أعتقد أننا فعلنا ذلك.

“هذا يعطيني الكثير من الذخيرة عندما نلتقي مع اللاعبين يوم الاثنين لملاحقهم قليلاً. لكني أحب هذا الفريق ، غرفة الخزانة ، شباب شخصية رائعة. سيكونون صعبة على أنفسهم ، وأنا أعلم ذلك. ولكن من الواضح أنه هناك الكثير لتنظيفه.”