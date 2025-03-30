لماذا خلط منظفات الغسيل وسقيه قبل القيام بالحمل هو في الواقع نتائج عكسية

تعد الغسيل بالتأكيد أقل روتيناً مفضلاً لدى الأشخاص ، وهناك الكثير من الطرق الذكية لجعلها تبدو أقل شاقة أو فرض ضرائب. على سبيل المثال ، يمكن أن تقلل حصيرة بالوعة شجرة الدولار من وقت الغسيل. ومع ذلك ، ينبغي تجنب بعض اختراقات الغسيل Tiktok الشهيرة بأي ثمن. قد يكون أحد الاتجاهات ، مما يشير إلى الجمع بين المنظفات وسقي القماش الخاص بك ، عكس ذلك. من المفترض أن تتم إضافة هذه المنتجات إلى تحميلك بشكل منفصل لسبب ما ، وذلك أساسًا لأن أحدهما هو التنظيف وإزالة الأوساخ بينما يوفر الآخر طبقة لتليين الأقمشة. يمكن أن يؤدي استخدام كل من هؤلاء في نفس الوقت إلى غسل محقي القماش أو جعل المنظف أقل فعالية.

تم تصنيع منظفات الغسيل لإزالة الأوساخ والأوساخ والزيوت من ملابسك ، وتنظيفها بفعالية خلال الدورة الأولى من عملية الغسيل الخاصة بك. على الرغم من أن كل منظف مختلف ، إلا أن المواد الكيميائية والمكونات مصنوعة جميعًا لضمان أن تخرج الملابس أكثر إشراقًا وأكثر إشراقًا ومنظفًا. تصنع المنظفات لتنظيف الأوساخ والزيوت وإزالة الزيوت عند إقرانها مع التحريض ودرجة حرارة الماء ، والجمع بينها مع نقي القماش يمكن أن يجعلها أقل فعالية. مصنوع من محور النسيج بقصد إضافته لاحقًا في الدورة. لا يقدم محور الأقمشة خصائص التنظيف التي تقوم بها المنظفات ولكنها تستخدم بدلاً من ذلك لتليين الأقمشة بعد تنظيفها.