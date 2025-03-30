لماذا خلط منظفات الغسيل وسقيه قبل القيام بالحمل هو في الواقع نتائج عكسية

تعد الغسيل بالتأكيد أقل روتيناً مفضلاً لدى الأشخاص ، وهناك الكثير من الطرق الذكية لجعلها تبدو أقل شاقة أو فرض ضرائب. على سبيل المثال ، يمكن أن تقلل حصيرة بالوعة شجرة الدولار من وقت الغسيل. ومع ذلك ، ينبغي تجنب بعض اختراقات الغسيل Tiktok الشهيرة بأي ثمن. قد يكون أحد الاتجاهات ، مما يشير إلى الجمع بين المنظفات وسقي القماش الخاص بك ، عكس ذلك. من المفترض أن تتم إضافة هذه المنتجات إلى تحميلك بشكل منفصل لسبب ما ، وذلك أساسًا لأن أحدهما هو التنظيف وإزالة الأوساخ بينما يوفر الآخر طبقة لتليين الأقمشة. يمكن أن يؤدي استخدام كل من هؤلاء في نفس الوقت إلى غسل محقي القماش أو جعل المنظف أقل فعالية.
تم تصنيع منظفات الغسيل لإزالة الأوساخ والأوساخ والزيوت من ملابسك ، وتنظيفها بفعالية خلال الدورة الأولى من عملية الغسيل الخاصة بك. على الرغم من أن كل منظف مختلف ، إلا أن المواد الكيميائية والمكونات مصنوعة جميعًا لضمان أن تخرج الملابس أكثر إشراقًا وأكثر إشراقًا ومنظفًا. تصنع المنظفات لتنظيف الأوساخ والزيوت وإزالة الزيوت عند إقرانها مع التحريض ودرجة حرارة الماء ، والجمع بينها مع نقي القماش يمكن أن يجعلها أقل فعالية. مصنوع من محور النسيج بقصد إضافته لاحقًا في الدورة. لا يقدم محور الأقمشة خصائص التنظيف التي تقوم بها المنظفات ولكنها تستخدم بدلاً من ذلك لتليين الأقمشة بعد تنظيفها.
يمكن للمرء إلغاء الآخر
سيكون خلط منظف الغسيل وسقي القماش الخاص بك نتائج عكسية. غالبًا ما تنتج مخففات الأقمشة طبقة أو فيلمًا فوق الملابس ، مما قد يمنع المنظفات الخاصة بك من إزالة الأوساخ والزيوت بالطريقة المقصودة. على الرغم من أن هذا قد يبدو أن هذا المزيج هو مجرد خطوة إضافية ، إلا أنه قد يترك الملابس في الواقع الكثير من الأوساخ وأصعب لتنظيفها ، مما يتطلب دورة أخرى أو إعادة غسلها لاختراق محقي القماش والوصول إلى الأوساخ في النسيج. يمكن أن تجعل المنظفات الخاصة بك أيضًا أن تجعل مطعم النسيج غير فعال عن طريق غسله بعيدًا قبل أن تتاح له فرصة لتنعيم المواد. في كلتا الحالتين ، هذا المزيج ليس هو الاختراق المنزلي الذي كنت تنتظره.
إذا كنت ترغب في استخدام مطهر الأقمشة ، فأضف المنظفات المفضلة لديك في المقصورة الصحيحة ، ثم أضف مطهرك إلى موزع نقي القماش المخصص في جهازك وبدء الدورة. يعد وضعه في المقصورة الصحيحة أمرًا مهمًا لأن نقي القماش سيتم استخلاصه خلال دورة الشطف بعد تنظيف الملابس بالفعل. إذا لم تتميز غسالة الغسالة الخاصة بك بموزع نقي من القماش ، فيمكنك السماح لدورةك بالركض حتى الجزء الشطف ، ثم قم بإسقاط بعض المنقي في الماء بحيث تمتزج بشكل صحيح دون ترك البقع أو الكثير من البقايا. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تفضل استخدام مواد كيميائية أقل ، فيمكنك دائمًا إضافة صودا الخبز أو الخل بدلاً من ذلك ، فإن اختراقات الغسيل التي ستترك ملابسك تشم رائحة طازجة.