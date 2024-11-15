لماذا ذهب ميتس المحتملين جيت ويليامز، درو جيلبرت إلى دوري أريزونا فال

بالنسبة لكل ما سار بشكل صحيح بالنسبة لفريق Mets في عام 2024، بما في ذلك تحولهم من الشوط الأول القبيح للوصول إلى NLCS، فإن جانبًا واحدًا من المنظمة لم يسير على النحو المأمول: تطوير أفضل لاعبين محتملين.

خسر كل من جيت ويليامز ودرو جيلبرت الوقت بسبب الإصابات، مما أدى إلى إبطاء صعودهم من خلال نظام الدوري الثانوي.

كانوا يأملون في تعويض الوقت الضائع من خلال اللعب مع سكوتسديل في دوري أريزونا فال، الذي يختتم هذا الأسبوع، وكانوا سعداء بقدرتهم على العودة إلى الملعب.

لكن ويليامز غادر مباراة الخميس بعد اصطدامه بالحائط أثناء محاولته الإمساك بوسط الملعب وخرج وهو يعرج خارج الملعب. وبحسب ما ورد عانى من التواء في الكاحل الأيمن “لن يكون مشكلة كبيرة” في فترة الإجازة.