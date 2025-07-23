لماذا رفض كورت كوبين اللعب في لولابالوزا في عام 1994

من الصعب اليوم أن نتخيل اليوم كيف كان تأثير فرقة روك الجرونج نيرفانا ورجل الفرقة الزئبقي كورت كوبين عندما اقتحموا السائد لأول مرة في أوائل التسعينيات بعد سنوات من النجاح في سياتل. بالاعتماد على أسلوب غريب الأطوار لكتابة الأغاني ، نمت كوبين إلى الحب من خلال فنانين من الخارج مثل دانييل جونستون واعتماد ديناميات الفرقة البديلة المبتكرة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، فإن الفرقة ابتكرت صوتًا جديدًا صدى مع الجيل X ، شباب ذلك الوقت.

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في عصر الجرونج ، كانت الأصالة اسم اللعبة ، وكان Nirvana في بستوني. لم يكن موسيقاهم الخام والاعتراف فقط ، ولكن غالبًا ما تم العثور على كوبين وزملاؤه ، كريست نوفوسيليك وديف جرول ، في الصحافة الموسيقية دون مرشح عن نفاق صناعة الموسيقى والمجتمع الأمريكي بشكل عام. كما بدا أنهم يتعاملون مع نجاحهم بطريقتهم الخاصة ، حيث يتخطى منصاتهم العامة ، مثل الوقت الذي ظهروا فيه في برنامج BBC الموسيقي “Top of the Pops” واكتشفوا شرط التمرير على لعب آلاتهم من خلال لعب Robotally إلى حد محاكاة ساخرة وتحطيم معداتهم في منتصف الأداء.

وفي عام 1994 ، ذهبت الفرقة خطوة إلى الأمام من خلال رفض فتحة عنوانها في Lollapalooza. يمكن القول إن أكبر مهرجان بديل في البلاد في ذلك الوقت ، فاجأت هذه الخطوة العديد من المعجبين وحتى منظمي المهرجان ، الذين بداوا متأكدين من أن كوبين نفسه كان وراء القرار. بدلاً من ذلك ، كانت الحقيقة هي أن حياة مؤلف الأغاني كانت تنهار ، وحدث الإلغاء في سياق وفاة كوبين المأساوية.

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