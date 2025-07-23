لماذا رفض كورت كوبين اللعب في لولابالوزا في عام 1994

من الصعب اليوم أن نتخيل اليوم كيف كان تأثير فرقة روك الجرونج نيرفانا ورجل الفرقة الزئبقي كورت كوبين عندما اقتحموا السائد لأول مرة في أوائل التسعينيات بعد سنوات من النجاح في سياتل. بالاعتماد على أسلوب غريب الأطوار لكتابة الأغاني ، نمت كوبين إلى الحب من خلال فنانين من الخارج مثل دانييل جونستون واعتماد ديناميات الفرقة البديلة المبتكرة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، فإن الفرقة ابتكرت صوتًا جديدًا صدى مع الجيل X ، شباب ذلك الوقت.
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في عصر الجرونج ، كانت الأصالة اسم اللعبة ، وكان Nirvana في بستوني. لم يكن موسيقاهم الخام والاعتراف فقط ، ولكن غالبًا ما تم العثور على كوبين وزملاؤه ، كريست نوفوسيليك وديف جرول ، في الصحافة الموسيقية دون مرشح عن نفاق صناعة الموسيقى والمجتمع الأمريكي بشكل عام. كما بدا أنهم يتعاملون مع نجاحهم بطريقتهم الخاصة ، حيث يتخطى منصاتهم العامة ، مثل الوقت الذي ظهروا فيه في برنامج BBC الموسيقي “Top of the Pops” واكتشفوا شرط التمرير على لعب آلاتهم من خلال لعب Robotally إلى حد محاكاة ساخرة وتحطيم معداتهم في منتصف الأداء.
وفي عام 1994 ، ذهبت الفرقة خطوة إلى الأمام من خلال رفض فتحة عنوانها في Lollapalooza. يمكن القول إن أكبر مهرجان بديل في البلاد في ذلك الوقت ، فاجأت هذه الخطوة العديد من المعجبين وحتى منظمي المهرجان ، الذين بداوا متأكدين من أن كوبين نفسه كان وراء القرار. بدلاً من ذلك ، كانت الحقيقة هي أن حياة مؤلف الأغاني كانت تنهار ، وحدث الإلغاء في سياق وفاة كوبين المأساوية.
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خوف لولابالووزا وكورت كوبين من “البيع”
تأسست Lollapalooza في عام 1991 من قبل Perry Farrell ، المغنية الرئيسية لإدمان الفرقة Jane ، مع التخطيط للحدث في الأصل كجولة وداع للفرقة ، التي كانت تخطط للانقسام في ذلك العام. زار Lollapalooza 20 مدينة في عامها الأول ، وسرعان ما شهد نجاحها أن تصبح معقلًا للموسيقى والثقافة البديلة.
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في عام 1994 ، كانت Nirvana واحدة من أكبر فرق موسيقى الروك البديلة والأكثر احتراماً في العالم ، ويبدو أنه من الضمان أن يلعبوا لولابالوزا ، وهو حدث يبدو أنه على الأقل على الورق لديهم تقارب. كان نيرفانا هو كل شيء بالنسبة لنا ، “قال جون روبيلي ، وهو بوك للمهرجان في ذلك الوقت ، الناس.” عندما تكون إلى جانب شيء ما في جيل ، مرة واحدة في العمر ، فإنه يفي بك بكل الطرق “.
على الرغم من أن Nirvana تم حجزه في الأصل في فتحة عنوان في عام 1994 ، إلا أن الفرقة ألغت في وقت لاحق مظهرها. وفقًا لروبيلي ، كانت المخاوف من الأصالة في جذر مخاوف كوبين حول هذا الحدث. “كان كورت مرعوبًا من البيع ، وكان لولا لحظة بيع ، كما أعتقد ، بالنسبة لهم. كان من الواضح أنه كان يتحدث في تلك المرحلة عن كيفية نظره إلى الجمهور ، ورأى جميع الأشخاص الذين كانوا يضربونه في المدرسة.” على هذا النحو ، بدا أن كوبين قرر التسرب.
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السياق المأساوي لكوبان يرفض لولابالوزا
ومع ذلك ، لم ير عام 1994 كورت كوبين يكافح لتحديد اتجاه فرقةه التي تمر عبر الطلب. في الوقت نفسه ، كانت صحته العقلية تنخفض بعد سنوات من تعاطي المخدرات ، بما في ذلك الهيروين. بعد اختتام جولة أوروبية في بداية العام ، حاول كوبين الانتحار أثناء إجازته في روما مع زوجته ، كورتني لوف ، وبعد ذلك تقابله تدخل في سياتل الذي رآه اعترف بمركز استرداد الخروج في لوس أنجلوس لإعادة التأهيل. في 1 أبريل ، هرب من المنشأة ، مما تسبب في إحساس داخل مجتمع الموسيقى البديل. قدمت والدته تقريرًا عن الأشخاص المفقودين في 4 أبريل ، لكن بعد فوات الأوان. في 5 أبريل ، توفي بسبب الانتحار في المنزل الذي اشترى في سياتل.
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في الواقع ، في وقت وفاته ، كان لا يزال نيرفانا يدعى على أنه عنوان Lollapalooza. تم الإعلان عن إلغاءهم فقط في 6 أبريل ، قبل اكتشاف رفات Cobain في 8 أبريل. أشار تقرير في لوس أنجلوس تايمز المنشور في 6 أبريل إلى مصدر بالقرب من الفرقة مما يشير إلى أن الإلغاء “يمكن أن يكون إشارة من الأعضاء الآخرين في الفرقة يحتاج كورت إلى التركيز على الاعتناء بنفسه”.
وقال بيري فاريل للناس “سمعت أن كورت هرب من إعادة التأهيل وكانوا يتساءلون في الواقع عما إذا كنت أعرف مكان وجوده”. “لم أكن أعرف أين كان ، وبعد بضعة أيام ، أخبروني أنه أطلق النار على نفسه”.
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