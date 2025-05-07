لماذا ستقوم اللعبة 2 باختبار ما يمكن أن يفعله هؤلاء Knicks حقًا

رياضة
لماذا ستقوم اللعبة 2 باختبار ما يمكن أن يفعله هؤلاء Knicks حقًا

ومع ذلك ، فإن سلسلة الجولة الثانية مع Celtics تنتهي ، ستنخفض اللعبة 1 في بوسطن كواحدة من أعظم لحظات نيكس على مدار الخمسين عامًا الماضية.

(انظر فقط إلى مقدار عدد الأميال التي خرج بها جون ستاركس من “The Dunk” ، على الرغم من أنها تسبق أربع خسائر متتالية إلى Bulls في نهائيات المؤتمر الشرقي عام 1993).

استحق The Knicks اللعبة 1 ، حيث عادت إلى عجز من 20 نقطة في الشوط الثاني خلف الحصى الدفاعي وإطلاق النار في الوقت المناسب. لكنهم كانوا محظوظين أيضًا بمغادرة TD Garden بالفوز ، وسرقة لعبة يمكن أن تنتهي بها Celtics قبل الوقت الإضافي.

ستكون اللعبة 2 أصعب اختبار نيكس لهذا الموسم. تقوم Vegas بالبنوك على خيبة أمل عاطفية والعودة إلى نتائج الموسم العادي ، حيث تقوم بتركيب Knicks على أنها مستضعف 10.5 نقطة مع الحفاظ على Celtics مفضلة صحيًا (-370) في السلسلة. لم يخسر الأبطال المدافعون عن مباريات متتالية منذ فبراير ولم يخسر ألعابًا متتالية في منزلها منذ مارس 2023.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية