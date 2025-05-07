لماذا ستقوم اللعبة 2 باختبار ما يمكن أن يفعله هؤلاء Knicks حقًا

ومع ذلك ، فإن سلسلة الجولة الثانية مع Celtics تنتهي ، ستنخفض اللعبة 1 في بوسطن كواحدة من أعظم لحظات نيكس على مدار الخمسين عامًا الماضية.

(انظر فقط إلى مقدار عدد الأميال التي خرج بها جون ستاركس من “The Dunk” ، على الرغم من أنها تسبق أربع خسائر متتالية إلى Bulls في نهائيات المؤتمر الشرقي عام 1993).

استحق The Knicks اللعبة 1 ، حيث عادت إلى عجز من 20 نقطة في الشوط الثاني خلف الحصى الدفاعي وإطلاق النار في الوقت المناسب. لكنهم كانوا محظوظين أيضًا بمغادرة TD Garden بالفوز ، وسرقة لعبة يمكن أن تنتهي بها Celtics قبل الوقت الإضافي.

ستكون اللعبة 2 أصعب اختبار نيكس لهذا الموسم. تقوم Vegas بالبنوك على خيبة أمل عاطفية والعودة إلى نتائج الموسم العادي ، حيث تقوم بتركيب Knicks على أنها مستضعف 10.5 نقطة مع الحفاظ على Celtics مفضلة صحيًا (-370) في السلسلة. لم يخسر الأبطال المدافعون عن مباريات متتالية منذ فبراير ولم يخسر ألعابًا متتالية في منزلها منذ مارس 2023.