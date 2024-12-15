لماذا سيقوم فريق 49ers بإيقاف De’Vondre Campbell بدلاً من قطعه

انتهى فريق 49ers من الظهير De’Vondre Campbell، لكن من غير المتوقع أن يقطعوه ببساطة بعد أن رفض الدخول في خسارة ليلة الخميس أمام رامز.

وبدلاً من ذلك، يخطط فريق Niners لتعليق كامبل لأسباب مالية إلى حد كبير، وفقًا لإيان رابوبورت من شبكة NFL.

“لا تخطئ، ففترة ديفوندر كامبل مع فريق 49 قد انتهت إلى حد كبير. وقال رابوبورت على الهواء صباح الأحد: “لقد أوضح كايل شاناهان، المدرب الرئيسي، ذلك تمامًا بعد المباراة ثم في اليوم التالي”. “لذلك حسب فهمي لكيفية حدوث ذلك، ولم يحدث ذلك رسميًا بعد، فمن المرجح أن يقوم فريق 49 بإيقاف كامبل، بدلاً من إطلاق سراحه فقط. هذا هو التوقع.

“هناك سببان لذلك. أولاً، يمنعه من الاستمرار في التنازلات والمطالبة والتوقيع مع فريق آخر واللعب لبقية الموسم. كما أنه من المحتمل أن يسمح لهم باسترداد بعض من مكافأة التوقيع البالغة 3.35 مليون دولار.

كامبل البالغ من العمر 31 عامًا، وهو لاعب مخضرم في اتحاد كرة القدم الأميركي لمدة تسع سنوات، هو في موسمه الأول مع 49ers بعد توقيع عقد لمدة عام واحد بقيمة 5 ملايين دولار كوكيل مجاني.

تضمنت الصفقة راتبًا أساسيًا قدره 1.21 مليون دولار ومكافأة توقيع بقيمة 3.35 مليون دولار، يمكن للفريق استرداد 25 بالمائة منها عادةً بموجب اتفاقية CBA، “لأن رفض اللعب يشكل خرقًا يمكن مصادرته”.

لكن عقد كامبل يتضمن أيضًا أربع سنوات غير مضمونة قابلة للإلغاء، مع توزيع مكافأة التوقيع بمبلغ 670 ألف دولار سنويًا حتى عام 2028.

وهذا يعني أن الفريق سيوفر 25 بالمائة من هذا المبلغ – أو 167.500 دولارًا أمريكيًا – بالإضافة إلى شيكات جونسون الأربعة الأخيرة البالغة 67.221 دولارًا أمريكيًا للقطعة الواحدة.

مع تعامل لاعبي خط الوسط دري جرين ودي وينترز مع الإصابات في الربع الثالث من الخسارة 12-6 يوم الخميس لتتراجع إلى 6-8 هذا الموسم، قال كامبل لشاناهان “إنه لا يريد اللعب اليوم”، أوضح المدرب بعد ذلك.

في الربع الرابع، سار كامبل إلى غرفة خلع الملابس ومنشفة فوق رأسه. نهاية سان فرانسيسكو الضيقة وصف جورج كيتل الحادث برمته بأنه “قرار أناني”.