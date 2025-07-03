لماذا سيكون من الصعب على Mets ، والبعض الآخر لاكتساب Brewers قدامى المحاربين

يمكن أن يستخدم Mets إبريقًا آخر لبدء آخر – بالإضافة إلى بعض الإضافات الأخرى إلى Bullpen and Canhup – ويبدو أن بداية يوم الأربعاء لمصمرات Brewers في فوزهم في المباراة الأولى من الرؤوس المزدوجة في Citi Field ، Freddy Peralta ، تناسب الفاتورة.

يمتلك اللاعب الأيمن موسمًا بارزًا آخر ، ورأى Mets بشكل مباشر مدى فعاليته في خسارة 7-2 ، مع Peralta ، الذي تحسن إلى 9-4 مع 2.91 عصر ، مما يسمح فقط بتشغيل اثنين وزوج من الزيارات على ستة أدوار.

ولكن قبل أن ينظر Mets-أو Yankees-إلى أبعد من ذلك بكثير عن تقديم العطاءات للاعب البالغ من العمر 29 عامًا ، يجب عليهم البدء في الفوز ببعض الألعاب.

لأنه على الرغم من كل التاريخ الذي لدى ميلووكي تداول اللاعبين الجيدين قبل أن يتقاضوا رواتبهم بشكل كبير ، فإن فريق Brewers في خلاف البلاي اوف بنفس القدر في هذه الأيام مثل Mets ، نصف لعبة في ترتيب البطاقات البرية NL.

حصل فريق Mets على دفعة من مصدر غير محتمل في Nightcap of Double Header يوم الأربعاء ، حيث كان Blade Tidwell-الذي يعتبر خامس أفضل احتمال في ميتس-قويًا لأربعة أدوار مغلقة قبل أن يتعثر في الشوط السادس من الفوز 7-3 ، عندما تخلى عن الوعنافسة.

وصف كارلوس ميندوزا أداء تيدويل بأنه “ضخم” وتوفير الثيران أدوار 4 ²/₃ بدون أهداف ، ولكن يمكن أن يستخدم Mets بعض المساعدة.

بعد خنق Mets ، سئل بيرالتا عن احتمال تحركه في الموعد النهائي للتجارة ، والذي هو في أقل من شهر.

“لا أعرف ماذا أقول” ، قال بيرالتا. “لقد حدث ذلك في الماضي (مع Brewers) ولا أعرف ما الذي سيحدث. أركز يومًا لفعل ما بوسعي في الملعب كل خمسة أيام. هناك دائمًا تعليقات حولها.”

خاصة بعد تداول ميلووكي آس آخر ، كوربن بيرنز ، إلى بالتيمور قبل الموسم الماضي.

على عكس بيرنز ، الذي حقق 15.6 مليون دولار في موسمه الأخير قبل شحنه من ميلووكي ، فإن لدى Brewers خيار الفريق بقيمة 8 ملايين دولار لبيرالتا للعام المقبل.

كتب Jon Heyman من Post مؤخرًا أن العقد المتبقي بأسعار معقولة يجعله “طلقة طويلة” يتم تداول Peralta.

ومع ذلك ، إذا لم يكن Mets أنفسهم قريبًا ، فقد لا يتم ربطهم بالعديد من عمليات الاستحواذ التجارية البارزة.

قبل الفوز في Nightcap يوم الأربعاء ، كان فريق Mets في امتداد سيء تاريخياً ، بعد أن انخفض 14 من 17 مباراة سابقة ، بما في ذلك الفرق بين 31 في الخسائر الأربع الماضية ، وهي علامة ثالثة على امتداد أربع مباريات في تاريخ الامتياز.

واصل موظفو النغمة المعرضين للضرب النضال ، في حين أن الجريمة كانت صامتة ، حيث سجل ستة أشواط فقط على تلك الهزائم الأربع الأخيرة قبل أن تندلع في الشوط الثاني المدى في النصر في المباراة الثانية.

وقال ميندوزا إنه يعتقد أن فريقه كان لديه بعض “الخفافيش اللائقة في وقت مبكر من بيرالتا”.

لكن المدير أضاف ، “بمجرد أن هبطنا ، كان الأمر سريعًا”.

“هذا ما يجعله من هو” ، قال مندوزا عن بيرالتا. “عندما يكون في مشكلة ، عليك أن تقطعه. في الوقت الحالي ، نواجه صعوبة في القيام بذلك … لقد فعلوا ذلك. لقد تم تحميل القواعد وضربوا القاعدة الكبيرة (بطلة كبيرة من قبل جوي أورتيز قبالة ريد غاريت في الشوط السادس). لم نتمكن من فعل ذلك وتمكنا من التغلب على اللاعبين مثل (بيرالتا) ، عليك القيام بذلك.”