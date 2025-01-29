لماذا شرب الكحول يجعلك تشعر بالنعاس على الفور تقريبًا

يستمتع الكثير من الناس بشرب القليل من الكحول أثناء التجمع مع الأصدقاء ، أو مشاهدة ألعاب كرة القدم ، أو استدعاء ما يكفي من الشجاعة السائلة لغناء “ملكة الرقص” في الكاريوكي ؛ يلعب الكحول دورًا كبيرًا في الأنشطة الاجتماعية. يلعب الكحول أيضًا دورًا عندما تعود إلى المنزل من العمل وأنت تستقر في كوب لطيف من Chardonnay أثناء إصلاح عشاء صحي.

إذا كنت نشطًا أثناء شرب الكحول ، فربما لن تلاحظ تأثير الكحول المسكن. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون أكثر وضوحًا إذا كنت جالسًا في بيئة هادئة.

بمجرد أن يصل الكحول إلى عقلك ، فإنه يؤثر على الناقل العصبي يسمى حمض Gamma-Aminobutyric (GABA) الذي يبطئ معالجة عقلك. لهذا السبب يرتاح الكحول عقلك. يضع الكحول أيضًا الفرامل على الناقل العصبي المثير يسمى الغلوتامات أثناء النقر على مراكز المكافآت في عقلك.

قد يهدأ مشروب لمدة ساعة أو ساعتين قبل أن يهدئ السرير الجهاز العصبي المركزي ، مما يجعل من الأسهل عليك أن تغفو بسرعة. قد تلاحظ أيضًا مدى صعوبة النوم عندما يكون الكحول في نظامك. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك مضمون قضاء ليلة سعيدة.