لماذا شرب الكحول يجعلك تشعر بالنعاس على الفور تقريبًا

يستمتع الكثير من الناس بشرب القليل من الكحول أثناء التجمع مع الأصدقاء ، أو مشاهدة ألعاب كرة القدم ، أو استدعاء ما يكفي من الشجاعة السائلة لغناء “ملكة الرقص” في الكاريوكي ؛ يلعب الكحول دورًا كبيرًا في الأنشطة الاجتماعية. يلعب الكحول أيضًا دورًا عندما تعود إلى المنزل من العمل وأنت تستقر في كوب لطيف من Chardonnay أثناء إصلاح عشاء صحي.
إذا كنت نشطًا أثناء شرب الكحول ، فربما لن تلاحظ تأثير الكحول المسكن. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون أكثر وضوحًا إذا كنت جالسًا في بيئة هادئة.
بمجرد أن يصل الكحول إلى عقلك ، فإنه يؤثر على الناقل العصبي يسمى حمض Gamma-Aminobutyric (GABA) الذي يبطئ معالجة عقلك. لهذا السبب يرتاح الكحول عقلك. يضع الكحول أيضًا الفرامل على الناقل العصبي المثير يسمى الغلوتامات أثناء النقر على مراكز المكافآت في عقلك.
قد يهدأ مشروب لمدة ساعة أو ساعتين قبل أن يهدئ السرير الجهاز العصبي المركزي ، مما يجعل من الأسهل عليك أن تغفو بسرعة. قد تلاحظ أيضًا مدى صعوبة النوم عندما يكون الكحول في نظامك. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك مضمون قضاء ليلة سعيدة.
لماذا يعطل شرب الكحول نومك
حتى إذا كان كوبًا أو اثنين من النبيذ قد يساعدك في النوم على الفور تقريبًا ، فإن مؤسسة النوم تقول إن الكحول سيعطل دورة النوم الكلية. قد يجعلك الحادث الأولي تعتقد أنك ستنام بشكل أفضل ، لكنك ستفقد بعض نوم الريم الخاص بك بينما لا يزال الكحول في نظامك. يعمل نوم REM على تحسين ذاكرتك ويساعد على تنظيم مشاعرك ، ويمكن أن يؤدي نقص نوم REM إلى سد تفكيرك في اليوم التالي. بمجرد استقلاب جسمك الكحول ، ستدخل مرحلة نوم أفتح التي قد تجعلك تستيقظ في كثير من الأحيان.
يعطل الكحول أيضًا دورة نومك عن طريق تثبيط إنتاج الميلاتونين. الميلاتونين هو ما يشير إلى جسمك إلى أن الوقت قد حان للذهاب إلى النوم ، لكن الكحول يمنع الإنزيم الذي يساعد على تحويل السيروتونين إلى الميلاتونين. ليس ذلك فحسب ، بل يتداخل الكحول مع مستقبلات الميلاتونين في عقلك.
ومع ذلك ، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تبرز صمغًا الميلاتونين أثناء شرب كسم ليلية. إن الجمع بين الكحول والميلاتونين يمكن أن يجعلك أكثر نعسانًا أو يسبب تهيجًا. الكحول بالفعل ضرائب الكبد الخاص بك ، وإضافة ملحق الميلاتونين يجعل العمل الكبد الخاص بك العمل الإضافي. هذا يضعف قدرة الكبد على إنتاج بعض الإنزيمات.
كيفية تقليل تأثير الكحول على النوم
يؤثر الكحول على الناس بشكل مختلف ، ولكن يمكن أن يقلل مشروبان من جودة نوم الرجل بنسبة 24 ٪ ، وفقًا لمؤسسة النوم. يمكن للمرأة أن تعاني من نفس الانخفاض في جودة النوم مع مشروب واحد. أيضًا ، كلما زاد عدد الكحول الذي تشربه ، زاد احتمال تجربة مشاكل النوم. من الخطير أيضًا الذهاب إلى السرير في حالة سكر لأن تركيز الكحول في الدم سيستمر في الارتفاع مع إصابة رأسك بالوسادة.
إذا كان الكحول يجعلك تشعر بالنعاس ، فقم بإبطاء وتيرة الشرب عن طريق الحفاظ على كوب من الماء معك. إنها أيضًا فكرة جيدة أن تُتمكن من مكالمة أخيرة قبل ثلاث ساعات على الأقل قبل أن تنوي الذهاب إلى الفراش. قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستقلاب الكحول إذا تناولت عدة مشروبات على مدى وقت قصير أو كنت في حالة سكر على معدة فارغة. يجب أن تكون أيضًا على دراية بكيفية تأثير الأدوية الخاصة بك على كيفية معالجة جسمك الكحول. إذا لم تنام كثيرًا في الليلة السابقة ، فمن الأفضل تجنب الكحول تمامًا.