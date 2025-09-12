لماذا صوتت Naphesa Collier على A’ja Wilson لـ WNBA MVP

رياضة
لماذا صوتت Naphesa Collier على A'ja Wilson لـ WNBA MVP

شيكاغو – عرفت Naphesa Collier ما تحتاجه للقيام ليلة الخميس لالتقاط التاريخ.

قام نجم Lynx بحساب عدد 3s الذي كانت بحاجة إليه لتحقيق معلم واحد فقط لاعب آخر.

وخرج كولير وفعل ذلك. ذهبت 3 مقابل 4 من مجموعة من 3 نقاط في فوز ضد فالكيريز ، وتخلت عن حملتها المثيرة للإعجاب في MVP من خلال الانضمام إلى نادي 50/40/90 بعيد المنال.

أنهى لاعب واحد آخر فقط إطلاق النار على موسم WNBA بنسبة 50 في المائة على الأقل من الملعب ، بنسبة 40 في المائة من 3 و 90 في المائة من خط الرمية الحرة. كانت هذه هي نجمة Mystics Elena Delle Donne في عام 2019 ، في نفس العام حصلت على لقب MVP للمرة الثانية في حياتها المهنية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية