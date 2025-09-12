لماذا صوتت Naphesa Collier على A’ja Wilson لـ WNBA MVP

شيكاغو – عرفت Naphesa Collier ما تحتاجه للقيام ليلة الخميس لالتقاط التاريخ.

قام نجم Lynx بحساب عدد 3s الذي كانت بحاجة إليه لتحقيق معلم واحد فقط لاعب آخر.

وخرج كولير وفعل ذلك. ذهبت 3 مقابل 4 من مجموعة من 3 نقاط في فوز ضد فالكيريز ، وتخلت عن حملتها المثيرة للإعجاب في MVP من خلال الانضمام إلى نادي 50/40/90 بعيد المنال.

أنهى لاعب واحد آخر فقط إطلاق النار على موسم WNBA بنسبة 50 في المائة على الأقل من الملعب ، بنسبة 40 في المائة من 3 و 90 في المائة من خط الرمية الحرة. كانت هذه هي نجمة Mystics Elena Delle Donne في عام 2019 ، في نفس العام حصلت على لقب MVP للمرة الثانية في حياتها المهنية.