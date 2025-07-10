لماذا ظهرت أكواد الجراد في فناءك

يمكن أن يدمر العشب المورق الغني من خلال مشهد Crawfish المؤسف (المعروف أيضًا باسم جراد البحر) التي ظهرت في فناءك. تُعرف هذه الكتل من الأرض باسم مداخن الجراد بسبب ظهورها المدخنين وغالبًا ما تظهر في الربيع. يوجد تحت المداخن جحرًا للتجديف ، حيث تعيش القشريات وتنفق من خلال تربة الفناء الرطبة. قد تعتقد أن جراد البحر يعيشون فقط في مسطحات ماء ، لكن يمكنهم أن يصنعوا أنفسهم في المنزل في العشب الخاص بك بعد هطول أمطار غزيرة أو في ساحات مع ارتفاع المياه. كلما كانت التربة أكثر رطوبة ، كلما كان الأمر أكثر إغراءً ، حيث سيبحث جراد البحر عن الرطوبة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
إدارة هذه التكوينات الجراد تتطلب الاهتمام والرعاية. لسوء الحظ ، لا توجد طريقة مثالية لأحد “إيقافها” ، حيث لا توجد أي علاجات كيميائية أو طارد مسجلة قانونًا للتحكم في Crawfish. بدلاً من ذلك ، من الأفضل إدارة مشكلة الوقاية. هذا أمر مهم ، لأن مداخن Crawfish ليست مجرد عيون تم إنشاؤها بواسطة الآفات التي قد ترغب في إبعادها من الفناء على الفور ، ولكن يمكنها أيضًا إعاقة صيانة العشب الخاصة بك. بينما يجف الطين ويصلب في الشمس ، يصبح التلة عقبة تقع في طريق جزازة العشب الخاصة بك. قد تصطدمها عن طريق الخطأ ، فقط لتتلاشى أو حتى إتلاف شفرات جزازة العشب. يمكن أن يكون التصادم خطيرًا ، حيث يمكن أن تصبح أجزاء من الطين الصلب أيضًا قذيفة ، مما يشكل خطر الإصابة لك ولأي شخص قريب ، بما في ذلك حيواناتك الأليفة. أفضل طريقة لك لهؤلاء الغزاة هو جعل الفناء أقل جاذبية في المقام الأول.
كيف تمنع وتخلص من ثقوب الجراد في الحديقة الخاصة بك
كما يحب Crawfish الرطوبة ، أسهل نهج للسيطرة على الظروف في العشب الخاص بك. أولاً ، يمكنك محاولة إلقاء المداخن حتى تتمكن من جز هذه المنطقة بأمان. يمكنك أيضًا محاولة خفض مستوى المياه عن طريق تحسين البيئة من خلال حلول تصريف مفيدة ، مثل تهوية أي تربة مضغوطة. ألقِ نظرة على جدول السقي الخاص بك لتقليل التردد والعمق الذي تسقيه ، وخاصة في المناطق الرطبة. ومع ذلك ، إذا كنت في تعويذة ممطرة ، فقد تضطر فقط إلى انتظار المشكلة ، أو استخدام المصائد لإزالة الجراد. اعتمادًا على موقعك ، قد تحتاج إلى إذن لنقل الجراد من سلطات الحياة البرية المحلية. قد تكون هناك علاجات محلية الصنع مدرجة على الإنترنت ، لكن الخبراء يحثون على عدم استخدام هذه الأساليب غير المسجلة ، حيث يمكنك تلويث الماء والحياة البرية المحلية.
قد يكون من المحبط رؤية جراد البحر في العشب الخاص بك ، لكنها أيضًا علامة جيدة على نظافة منطقتك أثناء محاولتهم تجنب المياه الملوثة. إنها جزء حيوي من النظام الإيكولوجي – فهي تتغذى على النباتات والأسماك وتعمل كمصدر غذائي لأكثر من 240 نوعًا من الأسماك والطيور والثدييات. في العديد من المناطق ، تتعرض عاداتها للتهديد من تطوير السد ، وكذلك تلوث المياه ، مما يؤدي إلى 65 نوعًا مهدد بالانقراض. في النهاية ، بينما تجف التربة ، ستختفي المداخن. في غضون ذلك ، يمكنك محاولة تجنب المداخن أو ، بدلاً من ذلك ، احتضانها. إذا كانت المنطقة مندي دائمًا ، ففكر في إضافة نباتات الأراضي الرطبة لإنشاء المستنقعات المصغرة الخاصة بك ومساعدة الحياة البرية المحلية.