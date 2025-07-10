لماذا ظهرت أكواد الجراد في فناءك

يمكن أن يدمر العشب المورق الغني من خلال مشهد Crawfish المؤسف (المعروف أيضًا باسم جراد البحر) التي ظهرت في فناءك. تُعرف هذه الكتل من الأرض باسم مداخن الجراد بسبب ظهورها المدخنين وغالبًا ما تظهر في الربيع. يوجد تحت المداخن جحرًا للتجديف ، حيث تعيش القشريات وتنفق من خلال تربة الفناء الرطبة. قد تعتقد أن جراد البحر يعيشون فقط في مسطحات ماء ، لكن يمكنهم أن يصنعوا أنفسهم في المنزل في العشب الخاص بك بعد هطول أمطار غزيرة أو في ساحات مع ارتفاع المياه. كلما كانت التربة أكثر رطوبة ، كلما كان الأمر أكثر إغراءً ، حيث سيبحث جراد البحر عن الرطوبة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

إدارة هذه التكوينات الجراد تتطلب الاهتمام والرعاية. لسوء الحظ ، لا توجد طريقة مثالية لأحد “إيقافها” ، حيث لا توجد أي علاجات كيميائية أو طارد مسجلة قانونًا للتحكم في Crawfish. بدلاً من ذلك ، من الأفضل إدارة مشكلة الوقاية. هذا أمر مهم ، لأن مداخن Crawfish ليست مجرد عيون تم إنشاؤها بواسطة الآفات التي قد ترغب في إبعادها من الفناء على الفور ، ولكن يمكنها أيضًا إعاقة صيانة العشب الخاصة بك. بينما يجف الطين ويصلب في الشمس ، يصبح التلة عقبة تقع في طريق جزازة العشب الخاصة بك. قد تصطدمها عن طريق الخطأ ، فقط لتتلاشى أو حتى إتلاف شفرات جزازة العشب. يمكن أن يكون التصادم خطيرًا ، حيث يمكن أن تصبح أجزاء من الطين الصلب أيضًا قذيفة ، مما يشكل خطر الإصابة لك ولأي شخص قريب ، بما في ذلك حيواناتك الأليفة. أفضل طريقة لك لهؤلاء الغزاة هو جعل الفناء أقل جاذبية في المقام الأول.