لماذا غالبًا ما يكون مصير مدربي اتحاد كرة القدم الأميركي مجرد بوصات

يعد إقالة المدرب أحد أكبر القرارات التي يمكن أن يتخذها فريق كرة القدم. هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورا في ذلك.

ولكن في كثير من الأحيان تكون الهوامش الضئيلة هي التي تصنع الفرق. وبهذا المعنى، فمن الجامح التفكير في مدى تأثير لاعبي الركل على الأمن الوظيفي للمدربين.

لقد رأينا ذلك بالفعل مع جون هاربو ورافينز. إذا كانت ركلة تايلر لوب في الثواني الأخيرة من خسارة بالتيمور في الأسبوع 18 أمام ستيلرز كانت قدم واحدة إلى اليسار، فسيظل هاربو هو المدرب الرئيسي لفريق رافينز، حيث يستعد فريقه لمباراة وايلد كارد ضد فريق تكساس ليلة الاثنين. سيتم الإشادة به لمساعدته في قيادة تحول دراماتيكي للموسم بعد أن بدأ 1-5 وتحمل أربع مباريات بدون لامار جاكسون.

بدلاً من ذلك، أصبح الآن المرشح الأكثر طلبًا للمدرب الرئيسي في هذه الدورة ويستعد لبدء الاجتماع مع الفرق هذا الأسبوع.