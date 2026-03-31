لماذا قد تؤتي سنة دريك باول الصعبة ثمارها لصالح نتس

يعد “موسم المبتدئين المتقلب” وصفًا مناسبًا للعام الأول لدرايك باول مع النيتس.

ومن بين الرقم القياسي الذي سجله نتس في الجولة الأولى بخمسة اختيارات في يونيو الماضي، كان باول هو الأكثر رياضية، ولكنه أيضًا الأكثر صرامة في الهجوم. لقد كانت آلامه المتزايدة في هذا الطرف من الأرضية طويلة الأمد وواضحة.

لكن أداء باول في فوز ليلة الأحد 116-99 على ساكرامنتو الزائر – مما ساعد النيتس على التخلص من أسوأ 10 مباريات خاسرة في الدوري – لم يكن فقط علامة مشجعة، بل كان أفضل مباراة له كمحترف.

وقال باول: “من الواضح أنني أثق في عملي، وأثق في زملائي في الفريق أيضًا”. “لقد قاموا ببعض التمريرات الرائعة، ومن ثم وضعوا ثقتهم في مدربي أيضًا”.