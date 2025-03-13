لماذا قد ترغب في الاستثمار في أكثر من سلة غسيل واحدة

تبدو الغسيل كطاقة لا تنتهي أبدًا ، خاصة إذا كان لديك عائلة مزدحمة. في حين أن هناك بعض الاتجاهات الشائعة التي يخطئها الجميع عند القيام بالغسيل ، إلا أن هناك خدعة سريعة وغير مكلفة يمكنك دمجها اليوم لمساعدتك في البقاء منظمًا خلال يوم الغسيل – الاستثمار في أكثر من سلة غسيل واحدة. إن استخدام سلال متعددة يمنع الملابس القذرة من التراكم في مساحات مثل الحمامات وغرف النوم ، كما أن ترميزها بالألوان هي وسيلة ممتعة لإشراك الأطفال في هذا العمل. لتوفير الوقت في يوم الغسيل ، يمكن لكل شخص استخدام صندوق الألوان الخاص به. وبهذه الطريقة ، يقوم الجميع بفرز غسيل الملابس الخاصة بهم ، وتجنب متاعب فصل كومة ضخمة من الملابس.
سلال متعددة تساعدك أيضًا على فرز الغسيل المتخصص. يمكن أن يساعدك وجود عناصر “رعاية خاصة” ، مثل الملابس الداخلية والأقمشة الحساسة ، أو سلة مختلفة لملابس العمل المسلحة بشكل كبير ، على غسل هذه العناصر بشكل أكثر كفاءة والحفاظ على العناصر معًا ، منفصلة عن الملابس الأخرى. بعد كل شيء ، لا أحد يريد أن يجد قميصًا مغطى بالشحم مختلط مع بلوزة حرير حساسة. بالإضافة إلى ذلك ، تشجعك الحاويات الإضافية على معالجة الخطوات المهمة التي يجب ألا تتخطىها قبل بدء حمولة من الغسيل ، مثل الفرز حسب نوع اللون ونوع النسيج. ولكن هناك المزيد من الفوائد لوجود سلالين (أو ثلاثة) حول منزلك. يمكن أن يساعد هذا الشراء البسيط في جعل العمل المهمة في الغسيل أقل مملة.
خذ عبء من روتين الغسيل الخاص بك
إلى جانب استخدام عوائق متعددة للحفاظ على غسيل الملابس لعائلتك منظمًا من قبل شخص أو نوع من النسيج ، يمكنك أيضًا استخدام هذا الاختراق لتتبع الغسيل القذرة والتي تكون نظيفة – خاصةً إذا كنت تعيش حياة مزدحمة وتحدث غسيل نظيف لفترة من الوقت قبل وضعها. لا يوجد حكم – لقد كنا جميعًا هناك عندما يكون هناك حمولة جديدة خارج المجفف ولكن لا يوجد وقت لوضعه بعيدًا. ولكن عندما تجلس ملابسك النظيفة في سلة الغسيل ، أين تذهب الملابس القذرة؟ عندما تتعلم ما يحدث حقًا إذا قمت بتخزين الغسيل القذر في الغسالة ، فسوف تفكر مرتين في استخدام ذلك كموقع للتخزين. يمكن أن يساعد وجود سلال متعددة (مثل “الغسيل النظيف” و “الغسيل القذر”) في تخفيف مشكلة التخزين هذه. بالإضافة إلى ذلك ، ستمنعك نصيحة المؤسسة من غسل الملابس النظيفة عن طريق الخطأ للمرة الثانية ، مما يضيع الماء والمنظفات.
على طول هذا الخط من الفكر ، يمكن أن تساعد وجود سلة غسيل “نظيفة” و “قذرة” مخصصة و “قذرة” على ضمان بقاء ملابسك المغسولة حديثًا نظيفة. اعتمادًا على نمط حياتك ، إذا كان لديك الأوساخ أو الجراثيم أو الدم أو حتى الشحوم على ملابسك ، فإن هذا الأوسعة يمكن أن يفرك على السلة نفسها ، وترك البقايا. الآن تخيل أن تضع المناشف الرقيقة النظيفة اللطيفة أو بيجامات الطفل في تلك السلة القذرة – يمكن أن يكون نقل Yuck إلى تلك الملابس النظيفة بصراحة. ستجعل سلة منفصلة روتين الغسيل أكثر صحة بشكل عام.